Βρέθηκε η λύση | Εμβολιάζεσαι ή πληρώνεις rapid απ’ την τσέπη σου!

Μετά τους ανεμβολίαστους ταξιδιώτες οι οποίοι αναγκάζονται σε υποχρεωτικό rapid test προκειμένου να ταξιδέψουν στα νησιά, μια άλλη μεγάλη κατηγορία πολιτών εντάσσεται στην ίδια διαδικασία και μάλιστα σε εβδομαδιαία βάση στα πλαίσια των μέτρων για τον έλεγχο της επιδημίας κορωνοϊού.

Πρόκειται για τους εργαζόμενους στην εστίαση και τις τουριστικές επιχειρήσεις οι οποίοι παραμένουν ανεμβολίαστοι και οι οποίοι θα πρέπει να παρακολουθούνται σταθερά προκειμένου να μην αποτελέσουν φορείς υπερμετάδοσης της επιδημίας. Το θέμα είναι ότι το κόστος του ελέγχουν δεν θα επιβαρύνει το Δημόσιο αλλά τον ίδιο τον εργαζόμενο ή την επιχείρηση που εργάζεται.

Είναι γνωστό ότι η υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών θεσμοθετήθηκε για πολύ συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελματιών. Από κει και πέρα υπάρχουν και επαγγελματίες οι οποίοι κινδυνεύουν πολύ να μολυνθούν και να μεταδώσουν τον ιό, όπως οι εργαζόμενοι στην εστίαση και τον τουρισμό. Επειδή σε αυτές τις κατηγορίες δεν θα υπάρξει υποχρεωτικότητα, η Κυβέρνηση θέτει μια άλλη παράμετρο προκειμένου να πείσει για τον εμβολιασμό.

Όπως ανέφερε χθες ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς, μετά και τη χθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής των Λοιμωξιολόγων, αποφασίστηκε όλοι οι μη εμβολιασμένοι εργαζόμενοι στον τουρισμό και την εστίαση να υποβάλλονται υποχρεωτικά σε έλεγχο με δύο τεστ εβδομαδιαίως και συγκεκριμένα, ένα self-test και ένα rapid test σε όλη την επικράτεια.

Ο υφυπουργός δεν προσδιόρισε τον τρόπο που θα εφαρμοστεί το μέτρο και σε σχετική ερώτηση του news247.gr ανέφερε ότι “σε κάθε περίπτωση αφορά τους μη εμβολιασμένους και επειδή πριν λίγο οριστικοποιήθηκε και μας κοινοποιήθηκε το πρακτικό της Επιτροπής των Επιδημιολόγων, μένουν κάποια σημεία να αποσαφηνιστούν μέσα στις επόμενες ώρες”.

Διάθεση και επάρκεια test

Σύμφωνα με πληροφορίες τα rapid test θα επιβαρύνουν τον ανεμβολίαστο πολίτη. Αυτή τη στιγμή μιλάμε μόνο για τα rapid καθώς τα self test δίνονται δωρεάν. Όμως και γι’ αυτά κανείς δε γνωρίζει τη συνέχεια. Το Δημόσιο διαθέτει απόθεμα 15 εκατομμυρίων self test και δεν είναι γνωστή η πρόθεση για την αγορά και άλλων. Σημειώνεται ότι την 1/8 τα φαρμακεία θα μοιράσουν από 4 self test δωρεάν σε κάθε δικαιούχο, ενώ το Σεπτέμβριο χρειάζεται απόθεμα και για τους ανήλικους μαθητές λόγω του ανοίγματος των σχολείων.

Να επισημάνουμε ακόμη ότι πλέον οι εργοδότες, δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν ποιοι εργαζόμενοι είναι εμβολιασμένοι και ποιοι όχι. Έτσι μπορούν να επιβάλλουν πρωτόκολλα στο χώρο εργασίας που να προβλέπουν τον τακτικό έλεγχο ακόμη και αν δεν ανήκουν στο χώρο του τουρισμού ή της εστίασης.

Ειδικά σε μεγάλες εταιρείες με πολλούς υπαλλήλους, όπως το λιανεμπόριο, αναμένεται να επιβληθεί ένα τέτοιο μέτρο. Εξ άλλου αυτό είναι και πρόταση των ειδικών εδώ και μήνες.

Προκειμένου να αποφευχθεί ο άμεσος υποχρεωτικός εμβολιασμός, η Κυβέρνηση με έμμεσο τρόπο δίνει το δικαίωμα στους εργοδότες είτε να επιβάλλουν τον εμβολιασμό είτε να απομακρύνουν τον ανεμβολίαστο εργαζόμενο ο οποίος θα πρέπει να πληρώνει τουλάχιστον 20 ευρώ την εβδομάδα για rapid test.

Επίσης ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα είναι σε ποιες δομές θα μπορέσει να κάνει κάποιος rapid test με τη μόνη σημαντική βοήθεια να μπορούν να την προσφέρουν μόνο τα φαρμακεία που έχω το δικαίωμα να τα κάνουν. Βέβαια ακόμη κι αυτά δεν έχουν συμφωνήσει απόλυτα σ’ αυτό.