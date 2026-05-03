Βία ανηλίκων: Περισσότερα από 1.000 παιδιά στα νοσοκομεία την περασμένη χρονιά

Μορφή επιδημίας τείνουν να πάρουν οι νοσηλείες ανηλίκων σε παιδιατρικά νοσοκομεία ως αποτέλεσμα άγριων συμπλοκών εντός και εκτός σχολείων.

Τον περασμένο χρόνο (2025) οδηγήθηκαν στα νοσοκομεία τουλάχιστον 1.000 παιδιά με τραύματα από επιθέσεις και συμπλοκές ανηλίκων ενώ μόνο το πρώτο τρίμηνο του έτους (2026) που διανύουμε τα περιστατικά τραυματισμών και νοσηλειών ανηλίκων που είναι καταγεγραμμένα έχουν διπλασιαστεί.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, το εξαιρετικά ανησυχητικό είναι ότι υπάρχει αύξηση των περιστατικών βίας και τραυματισμών παιδιών μικρότερης ηλικίας. Όπως αναφέρει ο κ. Γιαννάκος οι τραυματισμοί λόγω βίας αφορά πλέον και παιδιά δημοτικού.

Με βάση τα στοιχεία από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία, μόνο το περασμένο Σαββατοκύριακο, νοσηλεύθηκαν σε παιδιατρικά νοσοκομεία εννέα παιδιά ηλλικίας από 12 έως 16 ετών.

Τα περιστατικά βίας ανηλίκων με παιδιά που διακομίσθηκαν τραυματισμένα σε νοσοκομεία, πιθανότατα είναι πολύ περισσότερα. Και αυτό επειδή στα στοιχεία της ΠΟΕΔΗΝ δεν καταγράφονται τα περιστατικά ανηλίκων που μεταφέρθηκαν σε ιδιωτικά θεραπευτήρια.

Πολλά είνα και τα περιστατικά επιθέσεων και τραυματισμών τα οποία δεν οδηγούνται στα νοσηλευτικά ιδρύματα για παροχή πρώτων βοηθειών.