Τσίπρας: Αυξήσεις σε γιατρούς, νοσηλευτές, εκπαιδευτικούς, επίδομα 500 ευρώ για φοιτητές, κατώτατος μισθός 1000 ευρώ, μείωση ΦΠΑ | +Video

Ως «όραμα αλλαγής» παρουσίασε το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης απόψε από τη Θεσσαλονίκη ο Πρόεδρος του κόμματος, Αλέξης Τσίπρας, περιγράφοντας ένα «Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης, με έναν μεγάλο,διττό στόχο: Σύγκλιση με την Ευρώπη. Σύγκλιση και μέσα στην Ελλάδα», όπως είπε. Κοστολογώντας το οικονομικό του πρόγραμμα στα 7,39 δις σε βάθος τετραετίας, ο Πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ υποστήριξε πως Σχέδιο Ανασυγκρότησης εδράζεται στην ανάπτυξη, την ασφάλεια και τη δικαιοσύνη, μέσα από αυτό «που διεθνώς περιγράφεται πλέον με τον όρο securonomics», στοχεύοντας μετωπικά τους αναποφάσιστους και την μεσαία τάξη.

Δύο δεσμεύσεις

Στο πλαίσιο αυτό, ο πρώην Πρωθυπουργός έκανε λόγο για δύο δεσμεύσεις, ήτοι αλλαγήαναπτυξιακής στρατηγικής και φορολογική δικαιοσύνη. Ως προς την αλλαγή της αναπτυξιακής στρατηγικής, ο ίδιος υποστήριξε πως αυτή μπορεί να επιτευχθεί:

-με νέα βιομηχανική πολιτική και εθνικές προτεραιότητες,

-Με Εθνικό Ταμείο Σύγκλισης

-Με την Πατριωτική Εισφορά αλλά και -Φοροελαφρύνσεις για την οικογένεια και τη μικρή επιχειρηματικότητα

Χωρίς πανελλαδικές

Παράλληλα, ο πρώην Πρωθυπουργός περιέγραψε ως «ένα μεγάλο στοίχημα» την επιστροφή της αξίας στην εργασία, όπως και μία μεγάλη την κατάργηση των Πανελλαδικών Εξετάσεων, παραθέτοντας ακόμη έξι εμβληματικές παρεμβάσεις.

Οι 6 εμβληματικές παρεμβάσεις

1η δέσμευση: Αλλαγή αναπτυξιακής στρατηγικής

Σύμφωνα με τον Αλέξη Τσιπρα, «δεν ζητάμε λοιπόν από τους ίδιους ανθρώπους να δουλεύουν περισσότερο για λιγότερα.

Ζητάμε να αποδίδει περισσότερο η δουλειά τους». Στην κατεύθυνση αυτή, ο πρώην Πρωθυπουργός προανήγγειλε:

Εθνικό Ταμείο Σύγκλισης η νέα επενδυτική μηχανή της επόμενης 10ετίας

Όπως είπε ο κ. Τσίπρας, «δημιουργούμε το Εθνικό Ταμείο Σύγκλισης, τη νέα επενδυτική μηχανή της επόμενης δεκαετίας. Με πρωτογενή κεφάλαια 12 δισεκατομμυρίων στην τετραετία: Ενάμισι δισεκατομμύριο τον χρόνο από το εθνικό σκέλος των δημοσίων επενδύσεων.500 εκ από τη συμμετοχή εγχώριων επιχειρήσεων. Και ένα δισεκατομμύριο τον χρόνο από την ανακατεύθυνση των εσόδων από την Golden Visa».

Σύμφωνα με τον πρώην Πρωθυπουργό, «το Ταμείο δεν μοιράζει επιδοτήσεις. Χρηματοδοτεί στόχους με δημόσιο έλεγχο, ώριμα έργα και μετρήσιμο αποτέλεσμα.

2η Δέσμευση: Ο πλούτος που δημιουργούμε θα μοιράζεται δικαιότερα

Ως προς τις πολιτικές αναδιανομής, «ο πλούτος που δημιουργούμε θα μοιράζεται δικαιότερα. Όχι αυξάνοντας τους φόρους για όλους. Αλλά ζητώντας περισσότερα από όσους έχουν περισσότερα και ελαφρύνοντας την μισθωτή εργασία και τη μικρή επιχείρηση» τόνισε ο κ. Τσίπρας, γνωστοποιώντας πως «θεσπίζουμε Πατριωτική Εισφορά για το ισχυρότερο 1% των Ελλήνων: Ένα ευρώ τον χρόνο για κάθε εκατό ευρώ καθαρής περιουσίας, σε αντικατάσταση των άλλων γενικών επιβαρύνσεων πάνω στην ίδια περιουσία». «Ένα τοις εκατό στο ισχυρότερο ένα τοις εκατό. Για το εκατό τοις εκατό της κοινωνίας. Είναι όρος κοινωνικής συνοχής», σημείωσε.

Φορολογική δικαιοσύνη

Χωρίς να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες για το μείγμα στη φορολογική του πολιτική, ο πρώην Πρωθυπουργός ανακοίνωσε πως

«ελαφρύνουμε την οικογένεια, την εργασία και τη μικρή επιχείρηση. Διπλασιάζουμε την έκπτωση φόρου για τις οικογένειες με παιδιά. Γιατί σε αυτή τη χώρα που αντιμετωπίζει υπαρξιακό δημογραφικό έλλειμα δεν μπορεί να επιδοτείται περισσότερο το αυτοκίνητο από το παιδί». Ταυτόχρονα, προανήγγειλε την κατάργηση:

-του τέλους επιτηδεύματος για κάθε επιχείρηση και

-Της προκαταβολής φόρου για τις ατομικές επιχειρήσεις.

-Όπως και την μείωση για την Μειώνουμε τη προκαταβολή φόρου για τα νομικά πρόσωπα.

Την ίδια στιγμή, ο πρώην Πρωθυπουργός σημείωσε ότι «δίνουμε πραγματική Δεύτερη Ευκαιρία σε δανειολήπτες ή σε εγγυητές που έχασαν περιουσία για δάνεια που δόθηκαν στα χρόνια της κρίσης», αφού «ανακτούν

φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, ώστε να μπορούν ξανά να ενταχθούν στην οικονομική ζωή», όπως επισήμανε.

«Βασικός πυλώναςτου σχεδιασμού μας για να παράγουμε περισσότερα, είναι η σταδιακή μετάβαση από μια Ελλάδα που συγκεντρώνει σχεδόν τα πάντα, πληθυσμό, πλούτο, υπηρεσίες στην Αττική, σε μια πολυκεντρική Ελλάδα» είπε επίσης ο κ. τσίπρας και πρόσθεσε ότι σε βάθος δεκαετίας, πέντε υπουργία μετακινούνται εκτός Αττικής.

Το βιομηχανίας στη Θεσσαλονίκη.

Το Αγροτικής Ανάπτυξης στη Λάρισα.

Το Τουρισμού στο Ηράκλειο Κρήτης.

Το Νησιωτικής Πολιτικής στη Λέσβο.

Και το Ψηφιακής Πολιτικής στη Κοζάνη.

Στο πεδίο της εργασίας, «Κατώτατος μισθός 1000 ευρώ μέσα στο 2027 και μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης 1800 ευρώ στο τέλος της τετραετίας. Η αύξηση του κατώτατου δίνει την πρώτη ώθηση σε ολόκληρη τη μισθολογική κλίμακα. Και πάνω σε αυτή χτίζουμε με συλλογικές διαπραγματεύσεις, κλαδικές συμβάσεις και αυξήσεις που συμβαδίζουν με την παραγωγικότητα» ανέφερε ο κ. Τσίπρας, ενώ ανακοίνωσε πως «κάθε φοιτητής περιφερειακού πανεπιστημίου που σπουδάζει μακριά από τον τόπο του θα λαμβάνει φοιτητική υποτροφία 500 ευρώ τον μήνα, για δέκα μήνες τον χρόνο».

Κάνοντας λόγο για «μισθούς αξιοπρέπειας για τους εκπαιδευτικούς», ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε αυξήσεις,αρχικά ύψους 300 ευρώ το μήνα, ενώ «Αυξάνουμε αρχικά, κατά μέσο όρο, 500 ευρώ τον μήνα τις αποδοχές γιατρών και νοσηλευτών. Γιατί δεν υπάρχει ΕΣΥ χωρίς τους ανθρώπους του», πρόσθεσε.

Μέτρα κατά της ακρίβειας

Στο μέτωπο της ακρίβειας, ο πρώην Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε για:

-μείωση του ΦΠΑ στο 6% για τα βασικά είδη διατροφής και υγιεινής, όπως και για -Ψηφιακό παρατηρητήριο τιμών ανά κωδικό προϊόντος

-Κατάργηση της συμμετοχής των συνταξιούχων στα φάρμακα

-Εθνικό Σύστημα Φροντίδας ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρία

Ο ίδιος έκανε ακόμη λόγο για «ενέργεια: Καθαρότερη, φθηνότερη, ασφαλέστερη»,

σημειώνοντας πως «χτίζουμε επίσης ελληνική αλυσίδα αξίας. Γραμμή συναρμολόγησης φωτοβολταϊκών, μονάδα συστημάτων αποθήκευσης με ελληνικό σχεδιασμό, ολοκλήρωση της διασύνδεσης των νησιών, ώστε να πάψουμε επιτέλους να καίμε πετρέλαιο για να ανάψει μια λάμπα στο Αιγαίο».

Ακόμη, «κάνουμε τον κλιματικό νόμο πραγματικό νόμο» δεσμεύτηκε ο κ. Τσίπρας, μιλώντας για «μείωση των εκπομπών κατά 55% έως το 2030, κατά 80% έως το 2040 και κλιματική ουδετερότητα έως το 2050. Με σχέδιο, χρονοδιάγραμμα, και ετήσια λογοδοσία στη Βουλή», αλλά και για «προστατευμένο προϋπολογισμό για την πρόληψη. Ενοποιούμε την προστασία των δασών και την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, με εκπαιδευμένο προσωπικό και συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών. Και οι οκτάμηνες συμβάσεις των 2.300 εποχικών πυροσβεστών επιτέλους γίνονται δωδεκάμηνες», πρόσθεσε.

Επιπλέον, ο πρώην Πρωθυπουργός υποστήριξε πως «εφαρμόζουμε εθνικό σχέδιο διαχείρισης, με ενιαία ευθύνη για κάθε λεκάνη απορροής και σταθερή χρηματοδότηση».

Ο κ. Τσίπρας ξεκαθάρισε ακόμη πως δεν θα υπάρξει καμία διακοπή ρεύματος σε νοικοκυριό που αδυνατεί να πληρώσει με ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα ενέργειας σε σταθερή προσιτή τιμή για κάθε νοικοκυριό, ενώ «μειώνουμε μεσοσταθμικά κατά 30% τους λογαριασμούς ρεύματος», δήλωσε .

Στο πλαίσιο αυτό, «ανακτούμε λοιπόν το δημόσιο στρατηγικό ρόλο της ΔΕΗ, δίνοντάς της τρεις βασικές λειτουργίες: εγγυητής του τιμολογίου βάσης, στρατηγικός αγοραστής και διαθέτης εγχώριας καθαρής ενέργειας, επενδυτικός πυλώνας δικτύων και αποθήκευσης. Η δημόσια συμμετοχή στη ΔΕΗ δεν θα μετριέται μόνο στο μέρισμα των μετόχων. Θα μετριέται στον λογαριασμό των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων. Και καμία διακοπή ρεύματος δεν θα επιτρέπεται σε νοικοκυριό που αποδεδειγμένα αδυνατεί να πληρώσει», τόνισε.

«Χτίζουμε 50.000 νέες προσιτές στεγαστικές επιλογές»

Για την στεγαστική κρίση, ο Αλέξης Τσίπρας έκανε λόγο για ένα Εθνικό Σύστημα Προσιτής Κατοικίας, με δημόσια και δημοτική γη «που δεν ξεπουλιέται, αλλά παραμένει περιουσία της κοινωνίας». «Ενεργοποιούμε τα χιλιάδες κλειστά σπίτια. Χρηματοδοτούμε την ανακαίνισή τους, με αντάλλαγμα να διατεθούν για χρόνια σε προσιτό ενοίκιο. Και δίνουμε στους δήμους τη δυνατότητα να περιορίζουν τις βραχυχρόνιες μισθώσεις εκεί όπου διώχνουν τους μόνιμους κατοίκους. Χτίζουμε 50.000 νέες προσιτές στεγαστικές επιλογές μέσα σε τέσσερα χρόνια. Δημιουργούμε τον Οργανισμό Κοινωνικά Προσιτής Κατοικίας που αναλαμβάνει τη δημιουργία νέων κατοικιών, την αξιοποίηση κενών κτιρίων και την επιστροφή σπιτιών στη μακροχρόνια μίσθωση. Γιατί δεν θέλουμε μια χώρα που επιδοτεί όλο και ακριβότερα ενοίκια. Θέλουμε μια χώρα που δημιουργεί κατοικία και τη κρατά προσιτή για τη μία μετά την άλλη γενιά», όπως είπε.

Αλλαγή διακυβέρνησης

Σε προγραμματικό πλαίσιο, «ζητάμε αλλαγή πορείας για μια ζωή με ασφάλεια, αξιοπρέπεια, προοπτική» σημείωσε ο πρώην Πρωθυπουργός, «για μια χώρα που ζητά συνεχώς από τους πολλούς να αντέξουν, αλλά ποτέ από τους ισχυρούς να συνεισφέρουν δίκαια, δεν είναι απλώς μια χώρα με μεγάλες ανισότητες. Είναι μια χώρα που χάνει το μέλλον της», όπως είπε.

Διευρύνοντας, μάλιστα, το δυνητικό του ακροατήριο, «εμείς λοιπόν σήμερα, απευθυνόμαστε σε όλες και όλους εσάς. Σε κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα. Σε κάθε πατριώτη που πονά αυτόν το τόπο. Που πιστεύει ότι αυτή η χώρα μπορεί περισσότερα. Και ότι σε όλους εμάς, αξίζουν καλύτερα. Δεν ζητάμε λευκή επιταγή.

Δεν ζητάμε να διαχειριστούμε λίγο καλύτερα μια χώρα χαμηλών προσδοκιών».

Ως προς το δίλημμα των εκλογών, αυτό κατά τον πρώην Πρωθυπουργό συνοψίζεται στο δίπολο «Διαφθορά ή εντιμότητα;», όπως υπογράμμισε, υπερασπιζόμενος ένα «Εθνικό όραμα για αλλαγή πορείας στη χώρα».

Για την εξωτερική πολιτική, «ζούμε σε καιρούς μεγάλης διεθνούς αβεβαιότητας», όπως δήλωσε, ενώ «η τουρκική προκλητικότητα αναβαθμίζεται ανησυχητικά.

Και η χώρα μας οφείλει να θωρακίσει την ασφάλειά της, να υπερασπιστεί αποφασιστικά τα κυριαρχικά της δικαιώματα, αλλά και την ειρήνη και τη σταθερότητας στην περιοχή», παρατήρησε.

Κριτική στην ΝΔ

Εξαπολύοντας, ακόμη, σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση, ο πρώην Πρωθυπουργός σημείωσε πως «επτά χρόνια είναι νομίζω αρκετά για να κριθεί.Είχε αυτοδυναμία.

Είχε χρόνο. Είχε πρωτοφανείς ευρωπαϊκούς πόρους.Κι όμως αυτή η επταετία ήταν μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία», για να συμπληρώσει πως «η ζωή είναι πιο δύσκολη απ’ ό,τι ήταν το 2019, παρότι σήμερα δεν έχουμε μνημόνια». «Σήμερα, επτά χρόνια μετά, το 97% των πολιτών πιστεύει ότι στη χώρα βασιλεύει η διαφθορά» συνέχισε ο κ. Τσίπρας, λέγοντας πως «η εξαίρεση έγινε κανόνας».

Σας ζητάμε να μας κρίνετε

Αυτή η μάχη, η μάχη απέναντι στις ανισότητες, είναι για μας ο Νέος Πατριωτισμός.Και το σχέδιό μας θα μπορούσε να χωρέσει σε τρεις μόνο φράσεις:

Να παράγουμε περισσότερο. Να μοιραζόμαστε δικαιότερα. Να ζούμε καλύτερα» υποστήριξε ο κ. Τσίπρας και κατέληξε, λέγοντας πως «δεν ζητάμε μια ακόμη κυβερνητική εναλλαγή. Ζητάμε αλλαγή πορείας».