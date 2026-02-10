Το ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε την Επιτροπή Διεύρυνσης με 44 πρόσωπα

Οι ανακοινώσεις της Επιτροπής Διεύρυνσης και Συμπαράταξης έκρυβαν γνωστά ονόματα. Ανάμεσά τους αυτό του πρώην υπουργού Προστασίας του Πολίτη επί ΣΥΡΙΖΑ Γιάννη Πανούση, του πρώην υφυπουργού και βουλευτή Θόδωρου Παπαθεοδώρου, του πρώην υπουργού Μάρκου Μπόλαρη, που επίσης συνεργάστηκε με τον ΣΥΡΙΖΑ, και της ηθοποιού Γωγώς Μπρέμπου.

Στα ονόματα που ανακοίνωσαν ο επικεφαλής της Επιτροπής Κώστας Σκανδαλίδης, ο γραμματέας της ΚΟΕΣ Γιάννης Βαρδακαστάνης και ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, παράλληλα, ξεχώριζαν και αρκετοί πρώην βουλευτές και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Η Γεωργία Γεννιά, ο Γιάννης Καραγιάννης είναι πρώην βουλευτές που εκλέχθηκαν επί Τσίπρα, ενώ η Ζωή Καρκούλια και ο Άγης Τάτσης υπήρξαν επίσης κορυφαία στελέχη της «Προοδευτικής Συμμαχίας» που δημιουργήθηκε στον ΣΥΡΙΖΑ επί των ημερών του πρώην πρωθυπουργού.

Σημαντική εξέλιξη για το ΠΑΣΟΚ οι αφίξεις από ΣΥΡΙΖΑ

Το επιθυμητό για τη Χαριλάου Τρικούπη μήνυμα που προκύπτει πίσω από τις γραμμές των ανακοινώσεων είναι ότι οι διεργασίες των στελεχών της Κεντροαριστεράς θα γίνουν με σημείο αναφοράς τη διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ και όχι με τον επικείμενο πολιτικό φορέα του Αλέξη Τσίπρα. Για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ αποτελεί σημαντική εξέλιξη ότι τα πρόσωπα αυτά, φεύγοντας από τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν ακολούθησαν και δεν περίμεναν τις πρωτοβουλίες του Αλέξη Τσίπρα, αντιθέτως επέλεξαν ή να επιστρέψουν ή να ενταχθούν για πρώτη φορά στο ΠΑΣΟΚ. Από εδώ και πέρα αποστολή τους γίνεται η Επιτροπή Διεύρυνσης και Συμπαράταξης, ξεκινώντας τις εκδηλώσεις της από την Αθήνα, να φτάσει σε όλη τη χώρα, κινητοποιώντας και εντάσσοντας δυνάμεις στο ΠΑΣΟΚ πανελλαδικά.

Στην Επιτροπή αυτή δεν συμμετέχουν και δεν προσκλήθηκαν εν ενεργεία βουλευτές. Η προσέγγισή τους θα γίνει με στόχο να προσέλθουν στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, για να δοθούν και τα ανάλογα μηνύματα ενίσχυσης. Εκεί αναμένεται να προσκληθούν η Νίνα Κασιμάτη, που παραμένει βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Ευάγγελος Αποστολάκης, που είναι ανεξάρτητος βουλευτής, ενώ πολύ πιθανό θεωρείται να δώσει το «παρών» και ο ανεξάρτητος πλέον ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης, που έρχεται όλο και πιο κοντά στη Χαριλάου Τρικούπη.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗΣ – ΔΙΕΥΡΥΝΣΗΣ

Αλαχιώτης Σταμάτης, καθηγητής πανεπιστημίου, πρώην πρύτανης Πανεπιστημίου Πάτρας

Ανδρούτσου Μαρία, πρώην δήμαρχος Αγ. Δημητρίου

Ασημακόπουλος Δημήτρης, επιχειρηματίας, πρώην πρόεδρος ΓΣΕΒΕΕ

Βούλγαρης Αλέκος, πρώην δήμαρχος Βόλου, πρώην βουλευτής, πρώην υφυπουργός

Γεννιά Γεωργία, πρώην βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ

Δημητρουλόπουλος Παναγιώτης, πρώην νομάρχης, πρώην βουλευτής

Δριβελέγκας Αντώνης, πανεπιστημιακός, γιατρός

Ζαρωτιάδης Γρηγόρης, πανεπιστημιακός ΑΠΘ

Ζήση Ροδούλα, πρώην βουλευτής, πρώην υφυπουργός

Θεοχάρη Μαρία, πρώην βουλευτής

Καλογήρου Γιάννης, πανεπιστημιακός

Καραγιάννης Γιάννης, πρώην βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, οικονομολόγος

Καραχάλιος Κώστας, οικονομολόγος, πρώην μέλος Κίνησης «ΠΡΑΤΤΩ»

Καρκούλια Ζωή, δημ. υπάλληλος – Αριστερή πρωτοβουλία

Λαζαρίδης Λάζαρος, μηχανολόγος μηχανικός

Λαμνάτος Κώστας, χημικός μηχανικός

Λογοθέτης Βασίλης, πανεπιστημιακός

Μαδεμλής Νίκος, υπάλληλος ΔΕΗ, πρώην γραμματέας Νεολαίας ΠΑΣΟΚ

Μαμέλης Κώστας, δικηγόρος, πρώην γρ. Ν.Ε. Θεσσαλονίκης

Μαρκούλης Αντώνης, δικηγόρος, πρώην υποψήφιος ΣΥΡΙΖΑ

Μπόλαρης Μάρκος, πρώην βουλευτής, πρώην υπουργός

Μπρέμπου Γωγώ, ηθοποιός

Ντάγκας Δημοσθένης, εκπαιδευτικός

Οικονόμου Νίκος, πολιτικός μηχανικός

Ορφανός Μιχάλης, δικηγόρος

Παλαιογιάννης Σπύρος, χημικός

Πανούσης Γιάννης, πανεπιστημιακός, πρώην υπουργός

Παπαθεοδώρου Θόδωρος, πανεπιστημιακός, πρώην βουλευτής, πρώην υφυπουργός

Παπαμάρκου Γιώργος, υπάλληλος ΟΤΕ

Παπαμιχαήλ Σωτήρης, δικηγόρος, αντιδήμαρχος Αγίας Παρασκευής

Περράκης Στέλιος, πανεπιστημιακός

Ρέμελης Κώστας, πανεπιστημιακός, πρώην πρύτανης Πανεπιστημίου Θράκης

Σακελλίων Γιώργος, γιατρός, πρώην γ.γ. Νέας Γενιάς

Σμυρλής Χρήστος, οδοντίατρος, πρώην βουλευτής

Σταθόπουλος Θεοφάνης, πρώην πρ. Ομοσπ. Εργαζομένων Τσιμέντων Ελλάδος

Σφηκάκης Πέτρος, δικηγόρος, πρώην γ.γ. Νέας Γενιάς

Τάτσης Άγης, δικηγόρος

Τζιόλας Λευτέρης, στέλεχος επιχειρήσεων, πρώην βουλευτής, πρώην υφυπουργός

Τσακλίδης Γιάννης, πρώην βουλευτής, πρώην υφυπουργός

Τσιαούση Ελένη, πρώην βουλευτής

Τσιρίδης Λευτέρης, πανεπιστημιακός, γιατρός

Φραγκούλης Μανώλης, πανεπιστημιακός

Χατζημιχάλης Φώτης, επιχειρηματίας, πρώην βουλευτής, πρώην υφυπουργός

Χάτζιου Τζούλιαν, πρώην μέλος Κ.Σ. Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ

Για το έργο της Επιτροπής, το ΠΑΣΟΚ διατάσσει πανελλαδικά στελέχη του, κατά τομέα και γεωγραφικό χώρο.

Στην Επιτροπή συμμετέχουν κεντρικά στελέχη από τον πολιτικό και κοινωνικό χώρο.

Σκανδαλίδης Κώστας

Κωνσταντόπουλος Δημήτρης – υπεύθυνος Αυτοοργάνωσης

Αργύρης Βαγγέλης – πρώην στελέχη, πρώην βουλευτές

Μαργαρίτης Θόδωρος – Ανανεωτική Αριστερά

Γεωργάτος Γεράσιμος – Ανανεωτική Αριστερά

Πόντας Απόστολος – πρόεδρος ΕΔΕΜ

Εδιάρογλου Ρούλης – Κινήσεις πολιτών (Βόρεια Ελλάδα)

Χλωμούδης Κώστας – Κινήσεις πολιτών (Νότια Ελλάδα)

Κατσικάρης Δημήτρης – Περιφερειακή αυτοδιοίκηση

Δανιηλίδης Σίμος – Τοπική αυτοδιοίκηση

Τσούμας Γιώργος – Νεολαία

Μερεντίτη Σούλα – Γυναικείες οργανώσεις

Καββαθάς Γιώργος – Επιμελητήρια – Επιχειρήσεις

Μότσιος Γιώργος – Συνδικαλιστικός χώρος