Το παρασκήνιο της νέας διαγραφής Πολάκη

Σε έναν απόλυτο αιφνιδιασμό προχώρησε σήμερα ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος, καθώς σε μια εσωκομματική κίνηση ισχύος διέγραψε τον Βουλευτή Χανίων, Παύλο Πολάκη από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος.

Χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια επικοινωνία μεταξύ τους στη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η απογευματινή ανάρτηση του κ. Πολάκη αρκούσε, για να ξεχειλίσει το εσωκομματικό ποτήρι, οδηγώντας τον για άλλη μια φορά στην έξοδο από την κοινοβουλευτική εκπροσώπηση του κόμματος.

Το χρονικό

Ωστόσο, όταν νωρίς σήμερα το απόγευμα ο Βουλευτής Χανίων, Παύλος Πολάκης επανήλθε με νέα ανάρτησή του, στην οποία καταλόγιζε στον σημερινό Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ “αφωνία, έλλειψη πρωτοβουλίας και αναποφασιστικότητα”, καθώς δεν έχει ακόμη καθοριστεί συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του κόμματος, προκειμένου να αποφασιστεί το μέλλον της Κουμουνδούρου.

Αναλυτικά, η ανάρτηση Πολάκη:

ΣΩΚΡΑΤΗ ΦΑΜΕΛΛΕ !!!

Μετα απο αυτα τα δημοσιευματα ,του αχαρακτηριστου Χατζησωκρατη που προτεινει ΑΝΑΣΤΟΛΗ(!!!) λειτουργιας του Συριζα και παραδοση περιουσιας αφενός(φωτο 1) και την αναγγελια δημιουργιας του κομματος Τσιπρα,μετα την επισπευση και του κομματος Καρυστιανου (φωτο2) ..

ΑΚΟΜΑ ΝΑ ΣΥΓΚΑΛΕΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ και βεβαια και Κεντρικη Επιτροπη μετα;;

ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΥΠΗΡΕΤΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΦΩΝΙΑ ,ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ;;

Συγκαλεσε Πολιτικη Γραμματεια ΑΜΕΣΑ!

Οδικός Χάρτης για τη διάλυση

Πριν, όμως, την εμπρηστική ανάρτηση που είχε ως αποτέλεσμα τη διαγραφή του κ. Πολάκη από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, είχαν προηγηθεί αφενός μια πρωινή ανάρτηση του ίδιου, με την οποία ζητούσε τη σύγκληση των κομματικών οργάνων, αλλά και η συνέντευξη του Δημήτρη Χατζησωκράτη, ο οποίος, μιλώντας στην Political, πρότεινε την ενσωμάτωση του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ στο νέο κόμμα, γεγονός που “σημαίνει ότι το όνομα και το σήμα του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ κατατίθενται στον Άρειο Πάγο και η περιουσία του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και η κρατική επιχορήγησή του μεταβιβάζονται εξ ολοκληρου στο νέο κόμμα”.

Μάλιστα, πληροφορίες θέλουν και άλλα πρωτοκλασάτα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ να έχουν προβληματιστεί με τον οδικό χάρτη διάλυσης του κόμματος, τον οποίο πρότεινε ο κ. Χατζησωκράτης, με αποτέλεσμα να υπάρξουν έντονες διεργασίες και τηλεφωνικές επικοινωνίες από σήμερα νωρίς το πρωί και πολύ πριν διαγραφεί ο Παύλος Πολάκης.

Ως εκ τούτου, τα όσα προηγήθηκαν, δυναμίτισαν ακόμη περισσότερο την εσωκομματική ατμόσφαιρα, με αποτέλεσμα ο Παύλος Πολάκης να εγκαλέσει δημόσια τον σημερινό Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ για κρυφή ατζέντα, προκαλώντας έτσι τη διαγραφή του.

Sms από τη Λέσβο

Πάντως, το αίτημα του κ. Πολάκη να συγκληθεί η Πολιτική Γραμματεία του κόμματος, ώστε να λάβει αποφάσεις απέναντι στο υπό ίδρυση κόμμα Τσίπρα, το διατύπωσε ο Βουλευτής Χανίων προς την πλευρά της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ αμέσως μετά την παρέμβαση του πρώην Πρωθυπουργού στο θέατρο της Ρεματιάς, στο Χαλάνδρι. Συγκεκριμένα, Σωκράτης Φάμελλος και Παύλος Πολάκης φέρονται να επικοινώνησαν μέσω γραπτών μηνυμάτων, όταν ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ περιόδευε στη Λέσβο και έκτοτε δεν υπήρξε καμία επικοινωνία μεταξύ τους, ούτε και σήμερα πριν τη διαγραφή.

Δηλωτικό αυτού αποτελεί το γεγονός ότι ακόμη και κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ πληροφορήθηκαν από τα ΜΜΕ την κίνηση του κ. Φάμελλου να διαγράψει τον Βουλευτή Χανίων κι ενώ ανάλογο αίτημα για συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας είχαν διατυπώσει δημόσια τις τελευταίες ημέρες και άλλα κομματικά στελέχη, όπως ο πρώην Υπουργός, Νίκος Παππάς.

Πάντως, η διαγραφή Πολάκη από την Κοινοβουλευτική Ομάδα αυτή τη φορά, δεν φαίνεται να έχει επιστροφή, αφού το Καταστατικό του κόμματος έχει αλλάξει.

Ειδικότερα, όπως εξηγούν κομματικά στελέχη επικαλούμενα την απόφαση του Συνεδρίου, στην νέα Κεντρική Επιτροπή που εξελέγη, ο κ. Πολάκης συμμετείχε αριστίνδην ως βουλευτής, όποτε δεν μπορεί να παραστεί στην συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας, αφού αυτοδίκαια τίθεται εκτός οργάνων, παραμένοντας απλό μέλος του κόμματος.

Φάμελλος: Αισχρό το υπονοούμενο ότι έχω κρυφή ατζέντα

Εξηγώντας, από μέρους του, τους λόγους για τους οποίους προέβη στη διαγραφή του κ. Πολάκη, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ ανέφερε πως “ δεν θα επιτρέψω προσωπικές στρατηγικές και φήμες να σκιάσουν τη σοβαρότητα και τη συνέπεια του κόμματος και των συλλογικών του αποφάσεων, επιδιώκοντας ένα διαφορετικό πολιτικό σχέδιο. Και δεν επιτρέπω σε κανέναν να θίγει την πολιτική μου ηθική και αξιοπρέπεια”.

Αναλυτικά, η δήλωση του κ. Φάμελλου:

«Η προσβλητική και επιθετική ανάρτηση του Παύλου Πολάκη δεν μπορεί να γίνει ανεκτή.

Το αισχρό υπονοούμενο ότι έχω κρυφή ατζέντα και υπηρετώ συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά Όργανα είναι απολύτως ανυπόστατο και απαράδεκτο.

Ο Παύλος Πολάκης κάνει λόγο για «αφωνία» και «έλλειψη πρωτοβουλίας» την εβδομάδα που εγώ και οι σύντροφοί μου βρεθήκαμε δίπλα στους εργαζόμενους στο Λαϊκό νοσοκομείο, πραγματοποιήσαμε επίσκεψη στη Λέσβο για τον αφθώδη πυρετό, συναντηθήκαμε με την Πανελλήνια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία Νοσηλευτικού Προσωπικού, πραγματοποίησα δύο ομιλίες στη Βουλή, συναντηθήκαμε με την ΠΟΕ-ΟΤΑ στηρίζοντας τους εργαζόμενους και την Αυτοδιοίκηση.

Ενώ την ίδια εβδομάδα με δήλωσή μου ξεκαθάρισα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι έτοιμος να συμβάλλει σε μία ενωτική προοδευτική απάντηση, η οποία επείγει για να φύγει το συντομότερο αυτή η καταστροφική κυβέρνηση.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην τελευταία Κεντρική Επιτροπή, με συντριπτική πλειοψηφία, αποφάσισε ότι η μόνη προοπτική είναι η ανασύνθεση και η ενότητα του προοδευτικού χώρου και όχι οι μοναχικές πορείες και η περιχαράκωση.

Επιμένω σε αυτή την επιλογή και αγωνίζομαι για την επιτυχία της, διότι αυτή είναι και η κοινωνική απαίτηση.

Δεν θα επιτρέψω προσωπικές στρατηγικές και φήμες να σκιάσουν τη σοβαρότητα και τη συνέπεια του κόμματος και των συλλογικών του αποφάσεων, επιδιώκοντας ένα διαφορετικό πολιτικό σχέδιο. Και δεν επιτρέπω σε κανέναν να θίγει την πολιτική μου ηθική και αξιοπρέπεια».

Πολάκης: Τρεις πρόεδροι στη σειρά με διαγράφουν από την Κοινοβουλευτική Ομάδα

Λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση του Σωκράτη Φάμελλου για τη διαγραφή Πολάκη από την ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ ο βουλευτής επιτέθηκε εκ νέου στον Σωκράτη Φάμελο με ανάρτησή του. «Δυστυχώς παρακολουθεί τη διάλυση χωρίς να θέλει ή να μπορεί να αντιδράσει. Εγώ ΣΥΡΙΖΑ ήμουν και ΣΥΡΙΖΑ θα είμαι ανέφερε μεταξύ άλλων και τόνισε ότι όλοι θα κριθούν από τον λαό.

«Εσπασα το παγκοσμιο ρεκορ !!

Τρεις προεδροι στη σειρα με διαγραφουν απο την Κοινοβουλευτική ομαδα.(!!!)

Ο τελευταιος ,χωρις ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΚΑΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΑ!!

Ανεχεται βουλευτες του να δηλωνουν πως εχουν μετακομισει σε άλλο κομμα, ή στελεχη του να το παιζουν εκπροσωποι τυπου άλλου κομματος και τολμαει να βγαζει εμενα απο την Κοινοβουκευτικη Ομαδα του ΣΥΡΙΖΑ επειδη ζηταω εδω και μερες να συνεδριασει η Πολιτικη Γραμματεια για να παρουμε αποφασεις!!!

Δυστυχως τοσος ειναι και προφανως παρακολουθεί τη διαλυση χωρις να θέλει ή να μπορει να αντιδρασει!

Με βγαζει απο την Κοινοβουλευτική Ομαδα ΧΩΡΙΣ καμια ενημερωση πριν ,οπως και ο προηγουμενος!

Εγω ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ΗΜΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΜΑΙ…..

ΟΛΟΥΣ Ο ΛΑΟΣ ΘΑ ΜΑΣ ΚΡΙΝΕΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ !!

Οπως εκρινε και στο παρελθον και τους προηγουμενους προεδρους και εμενα!!

Θα τα πουμε στην Πολιτικη Γραμματεια!!

Παυλος Πολακης

Βουλευτης Χανιων ,μελος της ΠΓ του Συριζα-ΠΣ»