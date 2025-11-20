CAFE MELI
Γρηγόρης

ΕΛΛΑΔΑΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Το φαινόμενο του «μουρμουρητού» – Σμήνη πουλιών «χορεύουν» στον ουρανό

Ανάγνωση ενός λεπτού
Κάθε ανατολή και δύση στα Τρίκαλα, τα πουλιά «χορεύουν» δημιουργώντας το εντυπωσιακό φαινόμενο του «μουρμουρητού». Τα πτηνά συγχρονίζονται σε σμήνη και πετούν μαζί, σε σχηματισμούς που μοιάζουν με κύματα ή σπειροειδείς κινήσεις.

Το φαινόμενο είναι διεθνώς γνωστό ως «murmuration». H συμπεριφορά των πτηνών δημιουργεί ένα «μουρμουρητό» από φτερούγες καθώς κινούνται ταυτόχρονα και με ακρίβεια. Τα πουλιά στο «μουρμουρητό» δεν επικοινωνούν με ήχους ή οπτικά σήματα, αλλά συντονίζουν τη δράση τους, ακολουθώντας τις κινήσεις του γείτονά τους και αναπτύσσοντας ένα εντυπωσιακό θέαμα.

Η συγχρονισμένη πτήση προσφέρει προστασία από τα αρπακτικά καθώς οι εντυπωσιακοί σχηματισμοί δημιουργούν σύγχυση στους θηρευτές. Όταν τα πουλιά πετούν σε μεγάλες ομάδες, τα αρπακτικά έχουν δυσκολία να επικεντρωθούν σε ένα μόνο πουλί, καθώς το σύνολο της ομάδας μοιάζει με μια συνεχόμενη, ασταθή μάζα. Αυτό αυξάνει τις πιθανότητες επιβίωσης.

Σε πολλές περιπτώσεις, οι ομάδες πουλιών κάνουν συνεργατικές κινήσεις για να εντοπίσουν τροφή, όπως όταν σαρώνουν μια περιοχή για έντομα ή άλλες πηγές τροφής. Η συγχρονισμένη πτήση βοηθά στο να καλύπτουν μεγαλύτερες περιοχές πιο αποτελεσματικά και να ανταλλάσσουν πληροφορίες για το πού βρίσκονται οι τροφές.

Οροι ανάγνωσης

Ανάγνωση ενός λεπτού
