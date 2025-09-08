CAFE MELI
Γρηγόρης

ΕΛΛΑΔΑ

Το Ελληνικό Τμήμα IPA στο Strategic Young Members Conference (SYMC) – IBZ Gimborn, Γερμανία

Από τις 5 έως τις 7 Σεπτεμβρίου 2025 πραγματοποιήθηκε στο ιστορικό κάστρο Gimborn, στην Κολωνία της Γερμανίας, το Strategic Young Members Conference (SYMC) της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών (Ι.Ρ.Α.), με τη συμμετοχή εκπροσώπων από πολλές χώρες του κόσμου.

Το Ελληνικό Εθνικό Τμήμα εκπροσωπήθηκε επίσημα από τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, κο Κωνσταντίνο Φραγκάκη, ο οποίος συμμετείχε στη διοργάνωση ως ορισμένος εκπρόσωπος του Εθνικού Τμήματος.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου, ο κος Φραγκάκης παρουσίασε τη στρατηγική της Ελλάδας για την περαιτέρω ενίσχυση της εικόνας της Ι.Ρ.Α., ενώ κατέθεσε και μια σειρά από τεκμηριωμένες προτάσεις με στόχο:

•την προσέλκυση νέων μελών,

•τη διεύρυνση της απήχησης του οργανισμού στην κοινωνία,

•την ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας και της διαφάνειας.

Η παρέμβασή του έτυχε θερμής αποδοχής, επιβεβαιώνοντας τον ουσιαστικό ρόλο που διαδραματίζει το Ελληνικό Τμήμα μέσα στη διεθνή οικογένεια της Ι.Ρ.Α.

Η συμμετοχή στο SYMC 2025 στο IBZ Gimborn ανέδειξε για ακόμη μια φορά τη διάθεση του Ελληνικού Τμήματος να συμβάλλει ενεργά στον διεθνή διάλογο, προσφέροντας στρατηγικές ιδέες και πρακτικές λύσεις που θα ενδυναμώσουν τον θεσμό παγκοσμίως.

