Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στο 5ο Πειραματικό Σχολείο Κιλκίς και στην Κομοτηνή

Στο πλαίσιο της ενεργούς συνεργασίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) με την εκπαιδευτική κοινότητα, ο Πρύτανης του ΕΑΠ, Καθηγητής Μανώλης Κουτούζης, επισκέφθηκε την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025 το 5ο Πειραματικό Σχολείο Κιλκίς και παρέστη στον Αγιασμό για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Στην τελετή παρευρέθηκαν επίσης:

Ο κ. Γεώργιος Γεωργαντάς, Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Βουλευτής της Ν.Δ.

Ο κ. Στέφανος Παραστατίδης, Βουλευτής του ΠΑ.ΣΟ.Κ. – Κινήματος Αλλαγής (ΚΙΝ.ΑΛ.)

Ο κ. Ανδρέας Βεργίδης, Αντιπεριφερειάρχης Κιλκίς

Ο κ. Δημήτριος Κυριακίδης, Δήμαρχος Κιλκίς

Μετά τον Αγιασμό πραγματοποιήθηκε συνέντευξη Τύπου, όπου συζητήθηκαν διεξοδικά ζητήματα που αφορούν την περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας ανάμεσα στο ΕΑΠ και το 5ο Πειραματικό Σχολείο Κιλκίς. Οι δύο φορείς στοχεύουν στην από κοινού ανάπτυξη εκπαιδευτικών δράσεων, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την υλοποίηση καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων που θα ενισχύσουν ουσιαστικά την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης σε μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Στο ίδιο πλαίσιο δράσεων, ο Πρύτανης του ΕΑΠ επισκέφθηκε και την Κομοτηνή, εκφράζοντας τη βούλησή του το Πανεπιστήμιο να έχει ενεργή παρουσία στην περιοχή. Επισκέφθηκε τον νέο χώρο στέγασης του Παραρτήματος του ΕΑΠ στο κτίριο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης (Γυμνάσιο Αρρένων) στην οδό Στίλπωνος Κυριακίδη 91. Κατόπιν, συναντήθηκε με την Αναπληρώτρια Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης ΑΜΘ, κ. Μαριγούλα Κοσμίδου. Κατά τη συνάντηση δόθηκε η ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων και ιδεών γύρω από πιθανές εκπαιδευτικές συνεργασίες.

Νωρίτερα, ο κ. Κουτούζης παραχώρησε συνέντευξη στην ΕΡΤ Κομοτηνής, ενώ σε συνέντευξη Τύπου προς τα τοπικά ΜΜΕ έκανε μια ιστορική αναδρομή στα πρώτα βήματα του Πανεπιστημίου, υπογραμμίζοντας τη συμβολή του στην καθιέρωση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Σημείωσε ότι το ΕΑΠ, με εννέα προπτυχιακά και περίπου 70 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, περισσότερους από 30.000 ενεργούς φοιτητές και 95.000 αποφοίτους, αποτελεί σήμερα ένα καινοτόμο πανεπιστήμιο με διαρκώς αυξανόμενη εξωστρέφεια.

Η διπλή αυτή επίσκεψη σε Κιλκίς και Κομοτηνή επιβεβαιώνει την προσήλωση του ΕΑΠ στη σύνδεση της πανεπιστημιακής γνώσης με τη σχολική πράξη και στην ενδυνάμωση των δεσμών του με τις τοπικές κοινωνίες, στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης και της εκπαιδευτικής καινοτομίας.