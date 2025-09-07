Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

Με ιδιαίτερη επιτυχία και την παρουσία του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας, ξεκίνησε η συμμετοχή του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η οποία πραγματοποιείται από τις 6 έως τις 14 Σεπτεμβρίου 2025. Το Ε.Α.Π. υποδέχεται τους επισκέπτες του στο Περίπτερο 17, Akademia – Stand 38, όπου παρουσιάζει τα Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του, καθώς και τα καινοτόμα προγράμματα του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ). Στο πλαίσιο της ΔΕΘ, οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν αναλυτικά για τις σπουδές που προσφέρει το Ίδρυμα και να υποβάλουν απευθείας την αίτησή τους για το νέο ακαδημαϊκό έτος.

Η παρουσία του ΕΑΠ συγκέντρωσε από την πρώτη κιόλας ημέρα σημαντικό ενδιαφέρον. Στα εγκαίνια της Έκθεσης, το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου, ο Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το περίπτερο, συνομίλησε με τον Πρύτανη του ΕΑΠ, Καθηγητή κ. Μανώλη Κουτούζη, και συνεχάρη το Ίδρυμα για τον κομβικό του ρόλο στην προώθηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και της διά βίου μάθησης.

Το εκθεσιακό περίπτερο του ΕΑΠ επισκέφθηκε και η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Σοφία Ζαχαράκη η οποία συζήτησε με τον Πρύτανη σχετικά με τις προοπτικές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα, την σημασία της δια βίου μάθησης και τις πολιτικές ενίσχυσης της ακαδημαϊκής εξωστρέφειας. Η παρουσία της υπογράμμισε τη σημασία του ΕΑΠ ως δημόσιου πανεπιστημίου που προσφέρει ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης χωρίς γεωγραφικούς ή ηλικιακούς περιορισμούς.

Το περίπτερο επισκέφθηκαν, μεταξύ άλλων, ο Υφυπουργός Παιδείας αρμόδιος για την τριτοβάθμια εκπαίδευση κ. Νικόλαος Παπαϊωάννου, ο Υφυπουργός Πολιτισμού κ. Ιάσωνας Φωτήλας, καθώς και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας κ. Χρήστος Σταϊκούρας και κ. Ιωάννα Λυτρίβη, οι οποίοι ενημερώθηκαν για τα προγράμματα και τις δράσεις του Ιδρύματος.

Με τη συμμετοχή του στην 89η ΔΕΘ, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο αναδεικνύει τον ακαδημαϊκό, κοινωνικό και αναπτυξιακό του ρόλο, παραμένοντας προσηλωμένο στην αποστολή του, να προσφέρει ευέλικτες και ποιοτικές σπουδές σε όλους.

Ως δημόσιο Πανεπιστήμιο, με προσιτό κόστος φοίτησης και αποκλειστική εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, το Ε.Α.Π. διασφαλίζει ισότιμη πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση χωρίς γεωγραφικούς ή ηλικιακούς περιορισμούς. Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ξεκινήσουν τις σπουδές τους και στο εαρινό εξάμηνο, μέσω της δεύτερης φάσης εγγραφών.

Στο Περίπτερο 17, Akademia – Stand 38, καθ’ όλη τη διάρκεια της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (6–14 Σεπτεμβρίου 2025), μπορούν οι επισκέπτες να ενημερωθούν για τα Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Ε.Α.Π., καθώς και για τα καινοτόμα προγράμματα του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης, και να συζητήσουν με τα έμπειρα στελέχη του Ιδρύματος για τις δυνατότητες φοίτησης και τις εγγραφές στο ΕΑΠ.