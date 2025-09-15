CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΕΛΛΑΔΑ

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

ΜΗΛΟ
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 15/09/2025Τελευταία ενημέρωση: 15/09/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Palermo TECH HUB
Cosmos

ΤΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ

Με  επιτυχία ολοκληρώθηκε η συμμετοχή του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 6 έως τις 14 Σεπτεμβρίου 2025. Σε όλη τη διάρκεια της Έκθεσης, το περίπτερο του Ε.Α.Π.  αποτέλεσε σημείο αναφοράς, προσελκύοντας το ενδιαφέρον πλήθους επισκεπτών, καθώς και εκπροσώπων της πολιτικής, της ακαδημαϊκής και της επιχειρηματικής κοινότητας.

Κατά το καταληκτικό σαββατοκύριακο της Έκθεσης πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις και εκδηλώσεις ιδιαίτερης σημασίας. Το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου, το περίπτερο του Ε.Α.Π. επισκέφθηκε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής κ. Νίκος Ανδρουλάκης. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης συζήτησε με στελέχη του πανεπιστημίου ζητήματα που αφορούν τις προοπτικές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τη σημασία της διά βίου μάθησης και τον καίριο ρόλο του Ε.Α.Π. στη διεύρυνση της πρόσβασης στη γνώση.

ΧΡΥΣΟΣ

Στο πλαίσιο της φετινής ΔΕΘ, το Ε.Α.Π.  διοργάνωσε και σειρά θεματικών εκδηλώσεων που ανέδειξαν κρίσιμες προκλήσεις και προοπτικές της εκπαίδευσης:

Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου, 12:00

NOVA

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη στην Εξ Αποστάσεως Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: Προοπτικές, Προκλήσεις & Εφαρμογές»

  • Συντονιστής: Βασίλειος Βερύκιος, Αντιπρύτανης Φοιτητικής Μέριμνας, Καθηγητής Σχολής Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ε.Α.Π..

Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου, 18:00

«Η εκπαίδευση ενηλίκων ως πολιτική πρόκληση: ο ρόλος των ΚΕΔΙΒΙΜ των ΑΕΙ»

Συμμετείχαν:

  • Θεόδωρος Κουτρούκης, Καθηγητής, Αναπλ. Πρόεδρος Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ΔΠΘ, μέλος Συμβουλίου ΚΕΔΙΒΙΜ ΔΠΘ
  • Ιωάννα Παπαβασιλείου, Καθηγήτρια Δια βίου Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας & Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
  • Χαράλαμπος Τσαϊρέλης, Σύμβουλος Επαγγελματικής Κατάρτισης, Διευθυντής ΚΔΒΜ «Εκπαιδευτική Παρέμβαση».

Οι εκδηλώσεις προσέλκυσαν την προσοχή της ακαδημαϊκής και επαγγελματικής κοινότητας καθώς και πλήθους ενδιαφερομένων για τα προγράμματα σπουδών του Ε.Α.Π., επιβεβαιώνοντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο του ιδρύματος στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου, ανοικτού και χωρίς αποκλεισμούς εκπαιδευτικού οικοσυστήματος. Κατά την ολοκλήρωση της φετινής ΔΕΘ, το Ίδρυμα ανέδειξε τον εξωστρεφή χαρακτήρα του και ανανέωσε το ραντεβού του με το ευρύτερο κοινό, παραμένοντας πιστό στην αποστολή του για προσιτή και ποιοτική ανώτατη εκπαίδευση, ανοικτή σε όλους.

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 15/09/2025Τελευταία ενημέρωση: 15/09/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

Ημερίδας ενημέρωσης ελαιοτριβέων και των ελαιοπαραγωγών από τον ΠΑΣΕΛ

15/09/2025

Η Τουρκία έβγαλε Navtex για έρευνες στο Αιγαίο με το «Πίρι Ρέις»!

15/09/2025

BBC: «Οι ιστορίες της Ελλάδας είναι ιστορίες του κόσμου»

15/09/2025

Ηλίας Κοκοτός: Ο πατέρας μου οραματίστηκε τα ξενοδοχεία «Ελούντα», εκεί που υπήρχαν μόνο θάμνοι και πρόβατα

15/09/2025

Απατεώνες εξαπατούν με την τεχνητή νοημοσύνη και «αρπάζουν» χρήματα

15/09/2025

Ανδρουλάκης από ΔΕΘ – Αυτές είναι οι πέντε «εθνικές προτεραιότητες» στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ

14/09/2025
dasikoiartes

Δασικοί χάρτες: Τι αλλάζει και πώς ξεμπλοκάρονται οι εκκρεμείς αντιρρήσεις

14/09/2025

Φυλάκιση και πρόστιμα ως 60.000€ για όσους πετούν ογκώδη αντικείμενα σε δρόμους και πεζοδρόμια

13/09/2025

Σε ισχύ από σήμερα ο νέος ΚΟΚ που προβλέπει τσουχτερά πρόστιμα

13/09/2025
sxoleio school

«Καλλιεργώντας Κριτικούς Αναγνώστες» – Στα σχολεία το πιλοτικό πρόγραμμα για την προστασία των νέων από τα fake news

13/09/2025
Back to top button