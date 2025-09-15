Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η συμμετοχή του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 6 έως τις 14 Σεπτεμβρίου 2025. Σε όλη τη διάρκεια της Έκθεσης, το περίπτερο του Ε.Α.Π. αποτέλεσε σημείο αναφοράς, προσελκύοντας το ενδιαφέρον πλήθους επισκεπτών, καθώς και εκπροσώπων της πολιτικής, της ακαδημαϊκής και της επιχειρηματικής κοινότητας.

Κατά το καταληκτικό σαββατοκύριακο της Έκθεσης πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις και εκδηλώσεις ιδιαίτερης σημασίας. Το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου, το περίπτερο του Ε.Α.Π. επισκέφθηκε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής κ. Νίκος Ανδρουλάκης. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης συζήτησε με στελέχη του πανεπιστημίου ζητήματα που αφορούν τις προοπτικές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τη σημασία της διά βίου μάθησης και τον καίριο ρόλο του Ε.Α.Π. στη διεύρυνση της πρόσβασης στη γνώση.

Στο πλαίσιο της φετινής ΔΕΘ, το Ε.Α.Π. διοργάνωσε και σειρά θεματικών εκδηλώσεων που ανέδειξαν κρίσιμες προκλήσεις και προοπτικές της εκπαίδευσης:

Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου, 12:00

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη στην Εξ Αποστάσεως Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: Προοπτικές, Προκλήσεις & Εφαρμογές»

Συντονιστής: Βασίλειος Βερύκιος, Αντιπρύτανης Φοιτητικής Μέριμνας, Καθηγητής Σχολής Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ε.Α.Π..

Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου, 18:00

«Η εκπαίδευση ενηλίκων ως πολιτική πρόκληση: ο ρόλος των ΚΕΔΙΒΙΜ των ΑΕΙ»

Συμμετείχαν:

Θεόδωρος Κουτρούκης, Καθηγητής, Αναπλ. Πρόεδρος Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ΔΠΘ, μέλος Συμβουλίου ΚΕΔΙΒΙΜ ΔΠΘ

Ιωάννα Παπαβασιλείου, Καθηγήτρια Δια βίου Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας & Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Χαράλαμπος Τσαϊρέλης, Σύμβουλος Επαγγελματικής Κατάρτισης, Διευθυντής ΚΔΒΜ «Εκπαιδευτική Παρέμβαση».

Οι εκδηλώσεις προσέλκυσαν την προσοχή της ακαδημαϊκής και επαγγελματικής κοινότητας καθώς και πλήθους ενδιαφερομένων για τα προγράμματα σπουδών του Ε.Α.Π., επιβεβαιώνοντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο του ιδρύματος στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου, ανοικτού και χωρίς αποκλεισμούς εκπαιδευτικού οικοσυστήματος. Κατά την ολοκλήρωση της φετινής ΔΕΘ, το Ίδρυμα ανέδειξε τον εξωστρεφή χαρακτήρα του και ανανέωσε το ραντεβού του με το ευρύτερο κοινό, παραμένοντας πιστό στην αποστολή του για προσιτή και ποιοτική ανώτατη εκπαίδευση, ανοικτή σε όλους.