Το ChatGPT μπαίνει στα σχολεία

Η Τεχνητή Νοημοσύνη κάνει το επίσημο ντεμπούτο της στα ελληνικά σχολεία. Το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοίνωσε την έναρξη του νέου πιλοτικού προγράμματος «AI in Schools», το οποίο φέρνει το ChatGPT Edu -την ειδική εκπαιδευτική έκδοση του γνωστού εργαλείου ΤΝ- στις σχολικές αίθουσες της χώρας.

Το πρόγραμμα, που υλοποιείται σε συνεργασία με την OpenAI και το Ίδρυμα Ωνάση, ξεκινά τον Δεκέμβριο του 2025 για τους εκπαιδευτικούς και τον Μάρτιο του 2026 για τους μαθητές και μαθήτριες της Α’ και Β’ Λυκείου.

Υπεύθυνη και δημιουργική χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης

Όπως αναφέρει το υπουργείο Παιδείας, ο σκοπός της πρωτοβουλίας είναι να προσφέρει στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές τη δυνατότητα να αποκτήσουν πρακτικές δεξιότητες και εργαλεία για την υπεύθυνη, δημιουργική και παιδαγωγικά τεκμηριωμένη αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στη διδασκαλία και τη μάθηση.

«Με το πιλοτικό πρόγραμμα AI in Schools, φέρνουμε, για πρώτη φορά, την Παραγωγική Τεχνητή Νοημοσύνη μέσα στις σχολικές αίθουσες, ως σύμμαχο της εκπαίδευσης και όχι ως υποκατάστατό της», δήλωσε η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Θέλουμε οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές μας να γνωρίσουν, να κατανοήσουν και να χρησιμοποιούν την ΤΝ με υπευθυνότητα, δημιουργικότητα και κριτική σκέψη», πρόσθεσε.

Ποια σχολεία συμμετέχουν στο πρόγραμμα

Στην πρώτη πιλοτική φάση συμμετέχουν 20 σχολεία της χώρας:

14 πρότυπα και πειραματικά λύκεια

6 δημόσια Ωνάσεια σχολεία, τα οποία λειτουργούν από τον Σεπτέμβριο του 2024

Η επιτυχία της πρώτης φάσης θα κρίνει την επέκταση του προγράμματος σε περισσότερες σχολικές μονάδες ανά την επικράτεια. Όπως αναφέρουν πηγές του υπουργείου, στόχος είναι «η Ελλάδα να αποτελέσει πρότυπο εφαρμογής της ΤΝ στην εκπαίδευση σε ευρωπαϊκό επίπεδο».

Τι είναι το ChatGPT Edu

Το ChatGPT Edu είναι μια ειδικά σχεδιασμένη έκδοση του ChatGPT για χρήση σε σχολεία και πανεπιστήμια.

Προσφέρει:

Ασφαλές και κλειστό περιβάλλον, χωρίς διαφημίσεις

Διαχείριση λογαριασμών ανά σχολείο, με ρόλους για εκπαιδευτικούς και μαθητές

Ρυθμίσεις πρόσβασης ανά ηλικία ή τάξη

Δυνατότητα δημιουργίας προσαρμοσμένων εργαλείων μάθησης (Custom GPTs)

Απόλυτη συμμόρφωση με τον GDPR: τα δεδομένα των χρηστών δεν χρησιμοποιούνται για εκπαίδευση των μοντέλων και προστατεύονται με κρυπτογράφηση

Πώς θα επιμορφωθούν οι 200.000 εκπαιδευτικοί (μόνιμοι ή αναπληρωτές) σε εργαλεία A.I. και στο chatgpt EDU

Το Πανεπιστήμιο που παρέχει ήδη εδώ και 2 χρόνια τα πρώτα προγράμματα πιστοποιημένης επιμόρφωσης σε χιλιάδες εκπαιδευτικούς στην Ελλάδα πάνω στην Τεχνητή Νοημοσύνη είναι το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Ήδη από το 2023 έχουν βγει οι πρώτοι πιστοποιημένοι πανεπιστημιακά πάνω στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Τα προγράμματα έχουν όλα ανανεωθεί και εμπλουτιστεί με τις νεότερες εκδόσεις στις εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης

Δείτε τα προγράμματα και κατοχυρώστε υποτροφία έως 20/09: