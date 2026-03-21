Την Τρίτη ο Αλέξης Χαρίτσης παραιτείται από πρόεδρος της Νέας Αριστεράς

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αλέξης Χαρίτσης θα παραιτηθεί από πρόεδρος του κόμματος την Τρίτη 24/3, όχι ωστόσο από βουλευτής και μέλος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μέχρι την εκλογή νέου προέδρου, χρέη επικεφαλής αναλαμβάνει ο γραμματέας του κόμματος, Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

Τι οδήγησε στην απόφαση Χαρίτση, ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα

Όπως έγραψε νωρίτερα το iefimerida.gr, η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την αρχή μιας ευρύτερης αναδιάταξης δυνάμεων στην Κεντροαριστερά, εν αναμονή της δημιουργίας πολιτικού φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα, όπου σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να ενταχθούν τόσο ο ίδιος ο Χαρίτσης όσο και άλλα κορυφαία στελέχη, όπως η Έφη Αχτσιόγλου και ο Νάσος Ηλιόπουλος.

Η διαφωνία Χαρίτση με την πλευρά Σακελλαρίδη-Τσακαλώτου

Καθοριστικό σημείο στις εξελίξεις εντός της Νέας Αριστεράς αποτέλεσε το Συνέδριο τον περασμένο Ιανουάριο, όπου οι εσωκομματικές ισορροπίες διατηρήθηκαν μέσα από έναν εύθραυστο συμβιβασμό μεταξύ της πλευράς Χαρίτση και της ομάδας των Σακελλαρίδη-Τσακαλώτου, με σαφή πολιτική βάση τον αποκλεισμό οποιασδήποτε προοπτικής συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα· ωστόσο, όπως αποδεικνύεται εκ των υστέρων, το «γυαλί είχε ήδη ραγίσει», καθώς οι στρατηγικές διαφωνίες δεν γεφυρώθηκαν ποτέ ουσιαστικά και η συμφωνία λειτούργησε περισσότερο ως προσωρινή ανακωχή παρά ως σταθερή συνθήκη συνύπαρξης.

Το ερώτημα που τίθεται πλέον είναι αν η Νέα Αριστερά μπορεί να διατηρήσει τη συνοχή και την πολιτική της παρουσία μετά από μια πιθανή αποχώρηση σημαντικού μέρους της ηγετικής της ομάδας και, ταυτόχρονα, ποια μορφή θα λάβει το νέο εγχείρημα Τσίπρα και με ποιους όρους θα επιχειρήσει να εκφράσει τον χώρο, σε μια συγκυρία όπου η περίοδος στασιμότητας φαίνεται να ολοκληρώνεται και ένα νέο, πιο ρευστό και απρόβλεπτο πολιτικό τοπίο βρίσκεται ήδη σε διαμόρφωση.