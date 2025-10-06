Τι βαθμό έβαλαν οι πολίτες στα δημόσια νοσοκομεία στο Α’ τρίμηνο

Υψηλή ικανοποίηση για τις υπηρεσίες που έλαβαν κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους στα νοσοκομεία του ΕΣΥ εκφράζουν οι πολίτες μέσω των μηνυμάτων (SMS) που έχουν τη δυνατότητα να στέλνουν από τον περασμένο Ιούλιο στο υπουργείο Υγείας.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το «ΘΕΜΑ», βαθμολογούν με «άριστα» την επάρκεια των γιατρών καθώς και την κάλυψη των εργαστηρίων με ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, με «πολύ καλά» το δύσκολο πεδίο που αφορά την εμπιστοσύνη τους προς τους επαγγελματίες υγείας, γιατρούς ή νοσηλευτές, αλλά βάζουν χαμηλό βαθμό στις υπηρεσίες καθαριότητας και σίτισης.

Περίπου 80.000 SMS από ισάριθμους νοσηλευόμενους είχαν φτάσει μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου στην ψηφιακή πλατφόρμα αξιολόγησης που έχει ενεργοποιηθεί από τα υπουργεία Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

Οι… βαθμοί του α’ τριμήνου παρουσιάστηκαν στους επικεφαλής των νοσοκομείων, στο πλαίσιο διήμερης συνάντησης που είχαν πρόσφατα με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου.

Το ψηφιακό εργαλείο αξιολόγησης της εμπειρίας του εσωτερικού ασθενή στα νοσοκομεία του ΕΣΥ, όπως ονομάζεται το σύστημα των SMS, έγινε με εποπτεία του υπουργού Υγείας Aδωνη Γεωργιάδη, ενώ το τεχνικό σκέλος έχουν αναλάβει ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους και η γενική γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας Λίλιαν Βιλδιρίδη.

Η τελευταία παρουσίασε και τα πρώτα αδρά αποτελέσματα στους διοικητές και αναπληρωτές διοικητές, ενημερώνοντάς τους όμως ότι από τον Νοέμβριο θα έχουν αυτόνομη πρόσβαση στα στοιχεία της αξιολόγησης σε ό,τι αφορά μόνο το νοσοκομείο που διοικούν.

Αντίστοιχα οι διοικητές των Υγειονομικών Περιφερειών (ΥΠΕ) θα έχουν την εικόνα για όλα τα νοσοκομεία της αρμοδιότητάς τους.

Σημειωτέον ότι σε αυτή τη φάση αξιολογούνται μόνο τα γενικά και τα πανεπιστημιακά δημόσια νοσοκομεία. Σε μεταγενέστερο στάδιο αναμένεται να ενταχθούν τα παιδιατρικά, τα ψυχιατρικά και τα ογκολογικά νοσοκομεία λόγω της ανάγκης για ειδική προσαρμογή των ερωτηματολογίων.

Οι διοικητές θα πρέπει να κάνουν τις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες που μπορεί να γίνουν από τους ίδιους – και σε κάθε περίπτωση να συνεργάζονται με τους επικεφαλής των ΥΠΕ και το υπουργείο για την επίλυση των προβλημάτων που επισημαίνουν οι ασθενείς.

Άριστες και μέτριες επιδόσεις

Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 35 ερωτήσεις, οι οποίες καλύπτουν τους βασικούς άξονες της ποιότητας κατά τη νοσηλεία, όπως η προσβασιμότητα, ο συντονισμός φροντίδας, η ποιότητα και το ανθρώπινο δυναμικό, η ενημέρωση και συμμετοχή του ασθενή, η καθαριότητα και οι υγειονομικές συνθήκες, η υποστήριξη κατά την έξοδο και η συνολική αξιολόγηση φροντίδας.

Για τις ανάγκες της διήμερης συνάντησης και ενημέρωσης των στελεχών του ΕΣΥ με την ηγεσία του υπουργείου Υγείας έγινε επεξεργασία των περίπου 80.000 ερωτηματολογίων και επιλέχθηκαν 10 από τις 35 ερωτήσεις, οι οποίες όμως θεωρείται ότι παρέχουν μια αντιπροσωπευτική εικόνα ανά άξονα αξιολόγησης.

Η πλειονότητα των ασθενών εκφράζει υψηλή ικανοποίηση για τον ιατρικό εξοπλισμό και το προσωπικό με ποσοστά θετικών απαντήσεων 92%. Με σχεδόν «άριστα» αξιολογούν οι πολίτες τις προφορικές και γραπτές οδηγίες που δίνονται κατά το εξιτήριο (90%).

Θετική είναι η βαθμολογία τους σε ό,τι αφορά τους επαγγελματίες υγείας και το κατά πόσο τους εμπιστεύονται. Το 84% των νοσηλευομένων αξιολογεί με 4 ή 5 (άριστα το 5) τη σχέση εμπιστοσύνης με τους θεράποντες ιατρούς και τον ίδιο βαθμό έδωσε το 80% για τη σχέση εμπιστοσύνης με το νοσηλευτικό προσωπικό.

Ελαφρώς χαμηλότερο είναι το γενικό ποσοστό ικανοποίησης από την ύπαρξη συντονισμού και συνεργασίας μεταξύ των τμημάτων των νοσοκομείων (78%).

Υπάρχουν όμως τομείς που χρειάζονται βελτίωση, κάτι που μπορεί να μην είναι… είδηση, αλλά σίγουρα καταγράφεται από τους ασθενείς για πρώτη φορά.

Η καθαριότητα των θαλάμων νοσηλείας βαθμολογείται με 4 ή 5 (με άριστα το 5) από το 69% των ασθενών, ποσοστό που καταδεικνύει την ανάγκη για περαιτέρω βελτίωση.

Ακόμη πιο χαμηλά βρίσκονται τα ποσοστά ικανοποίησης των νοσηλευομένων που αφορούν στην επάρκεια νοσηλευτικού προσωπικού (61%) και τη συμμετοχή τους στη διαμόρφωση αποφάσεων για τη φροντίδα και τη θεραπεία τους (62%), στοιχεία που επηρεάζουν άμεσα την εμπειρία της νοσηλείας.

Τέλος, η ποιότητα του φαγητού καταγράφεται ως η πλέον αδύναμη παράμετρος της νοσηλείας, με μόλις το 48% των ασθενών να τη βαθμολογεί θετικά.

Πόσοι απαντούν στα SMS

«Σας ευχόμαστε περαστικά. Η υγεία σας, όπως και η γνώμη σας, είναι πολύτιμες για το ΕΣΥ. Βοηθήστε μας να το βελτιώσουμε συμπληρώνοντας ένα σύντομο, ανώνυμο ερωτηματολόγιο για τη νοσηλεία σας», αναφέρεται στο SMS που λαμβάνουν όλοι όσοι νοσηλεύονται τρεις ημέρες μετά το εξιτήριό τους.

Το μήνυμα περιέχει έναν σύνδεσμο (link) που οδηγεί στο ερωτηματολόγιο, με τον χρόνο συμπλήρωσης να μην ξεπερνά τα τρία λεπτά. Ωστόσο, το SMS παραμένει ενεργοποιημένο για επτά ημέρες μετά την αποστολή του.

Η ανταπόκριση των πολιτών είναι ενθαρρυντική, ωστόσο δεν έχει φτάσει ακόμα στο επίπεδο που θα ικανοποιούσε πλήρως το υπουργείο.

Το γεγονός ότι πολλοί νοσηλευόμενοι είναι ηλικιωμένοι και πιθανόν δεν είναι εξοικειωμένοι με τα ψηφιακά μέσα επηρεάζει τον αριθμό των ερωτηματολογίων που συμπληρώνονται. Επιπλέον, η πρωτοβουλία βρίσκεται ακόμη στα πρώτα της βήματα και πολλοί πολίτες δεν γνωρίζουν για τη νέα δυνατότητα.

Το υπουργείο Υγείας εκτιμά ότι όσο η αξιολόγηση θα γίνεται ευρέως γνωστή θα αυξάνονται και οι απαντήσεις, παρέχοντας πολύτιμες πληροφορίες στο υπουργείο και στις διοικήσεις των νοσοκομείων.

Πρώτη η Αττική

Για τη γεωγραφική κατανομή των ερωτηματολογίων η επικράτεια χωρίστηκε σε πέντε περιοχές: Αττική, Θεσσαλονίκη, ηπειρωτική Ελλάδα, νησιωτική Ελλάδα και Κρήτη. Από την ανάλυση των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων προκύπτει ότι η μεγαλύτερη συμμετοχή πολιτών καταγράφηκε στην Αττική (36,2%), γεγονός αναμενόμενο, αφού στο Λεκανοπέδιο βρίσκεται το 1/3 των νοσοκομείων της χώρας.

Από την ηπειρωτική Ελλάδα προέρχεται το 35,2% της αξιολόγησης. Στην τρίτη θέση, με πολύ χαμηλότερη συμμετοχή στην αξιολόγηση του ΕΣΥ, βρίσκεται η περιοχή της Θεσσαλονίκης, με μόλις 16,8% του συνόλου των νοσηλευομένων. Οι υπόλοιπες περιοχές συγκέντρωσαν ακόμη χαμηλότερα ποσοστά: η Κρήτη 6,2% και η νησιωτική Ελλάδα 5,6%.

Όσον αφορά την ικανοποίηση των ασθενών, τα ποσοστά είναι ομοιόμορφα υψηλά σε όλη τη χώρα. Ο γενικός μέσος όρος ικανοποίησης κυμαίνεται από 4,02 έως 4,07 στα 5.

Οι νοσηλευόμενοι στα νοσοκομεία της Αττικής δίνουν συνολικό βαθμό ικανοποίησης 4,07 στα 5 και το ίδιο υψηλή βαθμολογία προκύπτει και από όσους νοσηλεύτηκαν σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης (4,05 στα 5). Στα νοσοκομεία της νησιωτικής χώρας η αξιολόγηση είναι επίσης θετική, με τους πολίτες να δίνουν βαθμό ικανοποίησης 4,04 στα 5.

Χαμηλότερο επίπεδο ικανοποίησης δείχνουν τα SMS που απαντήθηκαν από όσους νοσηλεύτηκαν σε νοσοκομεία της ηπειρωτικής χώρας και της Κρήτης. Ο σταθμισμένος γενικός μέσος όρος για όλες τις περιοχές είναι 4,04/5, επιβεβαιώνοντας ότι οι ασθενείς σε όλη τη χώρα αξιολογούν θετικά τη φροντίδα που έλαβαν.