Τι μας λένε τα Μερομήνια για το φετινό καλοκαίρι

Τα Mερομήνια, η παραδοσιακή λαϊκή μέθοδος πρόβλεψης του καιρού, επιστρέφουν στο προσκήνιο ενόψει του καλοκαιριού.

Πολλοί στρέφονται σε αυτή τη μέθοδο για να αποκτήσουν μια πρώτη εικόνα σχετικά με τις καιρικές συνθήκες που αναμένονται για να προγραμματίσουν τις διακοπές τους.

Τον Μάιο και τον Ιούνιο αναμένεται μια σχετικά ομαλή μετάβαση προς το καλοκαίρι, με θερμοκρασίες που κινούνται σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα και περιορισμένα καιρικά φαινόμενα. Το σκηνικό χαρακτηρίζεται από σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας, χωρίς έντονες ακραίες μεταβολές, δίνοντας μια πιο ήπια έναρξη της θερινής περιόδου.

Αντίθετα, ο Ιούλιος και ο Αύγουστος φαίνεται πως θα αποτελέσουν το πιο «καυτό» διάστημα του καλοκαιριού, με παρατεταμένα κύματα καύσωνα να κυριαρχούν, ειδικά στις ηπειρωτικές περιοχές της χώρας.

Οι βροχοπτώσεις αναμένεται να είναι ελάχιστες και το θερμόμετρο να διατηρείται σε υψηλά επίπεδα για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Συνολικά, τα Μερομήνια «δείχνουν» ένα κλασικό ελληνικό καλοκαίρι, με ήπιο ξεκίνημα και έντονη ζέστη στο αποκορύφωμα της θερινής περιόδου, κυρίως στα μέσα και στα τέλη του καλοκαιριού.

Τα Μερομήνια αμφισβητούνται από την επίσημη μετεωρολογία, η οποία υποστηρίζει ότι μακροχρόνιες προβλέψεις δεν είναι δυνατόν να γίνουν. Έχουν όμως πολυάριθμους υποστηρικτές ανάμεσα στους γεωργούς, τους κτηνοτρόφους και γενικά τους ανθρώπους που ζουν και εργάζονται στην ύπαιθρο.

Τα Μερομήνια δεν είναι απλά αριθμοί και ημερομηνίες. Είναι η σοφία της φύσης μέσα σε ένα ημερολόγιο, που μας δείχνει πότε ο ήλιος θα λάμψει, πότε θα βρέξει και πότε η φύση ετοιμάζεται για νέες αρχές.