Τι γίνεται στην περίπτωση κρούσματος σε μαθητή ή εκπαιδευτικό;

Υπενθυμίζεται πως την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας των σχολείων, ήτοι μέχρι την Παρασκευή 14 Ιανουαρίου, προβλέπεται η διεξαγωγή τριών self test, και από την ερχόμενη εβδομάδα τα απαραίτητα self test γίνονται δύο ανά εβδομάδα, έως και 24 ώρες πριν την προσέλευση στο σχολείο- την Τρίτη και την Παρασκευή.

Οι ανεμβολίαστοι εκπαιδευτικοί υποχρεούνται να κάνουν 5 τεστ σε 5 ημέρες: δύο rapid και ένα self test, επιπλέον των δύο rapid test που ήδη κάνουν την εβδομάδα.

Τι προβλέπεται σε περίπτωση κρούσματος

Σε περίπτωση κρούσματος στην τάξη όλο το τμήμα θα υποβάλλεται σε έλεγχο, και όχι μόνο οι μαθητές που κάθονταν κοντά στο κρούσμα, όπως ίσχυε μέχρι τώρα. Όλοι οι ανεμβολίαστοι μαθητές θα κάνουν δωρεάν τεστ κάθε μέρα για 5 ημέρες. Συγκεκριμένα, θα κάνουν δύο rapid και ένα self test σε διάστημα πέντε ημερών, επιπλέον των δύο σταθερών self test την εβδομάδα, άρα 5 τεστ σε 5 ημέρες. Οι εμβολιασμένοι μαθητές θα κάνουν σύνολο 3 self test δωρεάν εκείνες τις ημέρες. Για την αναστολή λειτουργίας τμήματος απαιτείται το 50%+1.

Τι γίνεται αν μαθητής ή εκπαιδευτικός διαγνωστούν θετικοί

Αν ένας μαθητής διαγνωστεί θετικός στον κορωνοϊό, τότε θα μπαίνει σε απομόνωση για 5 ημέρες τουλάχιστον. Η απομόνωση θα διακόπτεται μετά από 5 ημέρες εφόσον δεν υπάρχουν συμπτώματα, ή τα συμπτώματα μετά το πενθήμερο -προεξάρχοντος του πυρετού- υποχωρούν, και με αρνητικό self test. Εάν ο πυρετός συνεχίζει ή υπάρχει θετικό τεστ (self ή rapid), η απομόνωση θα παρατείνεται.

Αν εκπαιδευτικός διαγνωστεί θετικός, τότε θα μπαίνει σε απομόνωση για 5 ημέρες τουλάχιστον. Η απομόνωση θα διακόπτεται μετά από 5 ημέρες εφόσον δεν υπάρχουν συμπτώματα, ή τα συμπτώματα μετά το πενθήμερο -προεξάρχοντος του πυρετού- υποχωρούν, και με αρνητικό self test για τους εμβολιασμένους εκπαιδευτικούς, και αρνητικό εργαστηριακό έλεγχο (rapid ή PCR) για τους μη εμβολιασμένους εκπαιδευτικούς. Εάν ο πυρετός συνεχίζει ή υπάρχει θετικό τεστ, η απομόνωση θα παρατείνεται. Όταν εξέλθουν από την καραντίνα, οι εκπαιδευτικοί υποχρεούνται να χρησιμοποιούν μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας (Ν95 ή ΚΝ95 ή FFP2) ή διπλή μάσκα για τουλάχιστον άλλες 5 ημέρες.