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Τι εντόπισε το MedWatch: Γιατροί influencer, λάθος ειδικότητες και αδήλωτα μηχανήματα

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 21 Σεπτεμβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 21/09/2026
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Εκατοντάδες περιπτώσεις που χρειάζονται περαιτέρω έλεγχο σε ιατρεία, κλινικές και επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υγείας ή αισθητικής εντόπισε το MedWatch, το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης του υπουργείου Υγείας που σαρώνει το διαδίκτυο για πιθανές παραβάσεις.

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Μέσα σε μόλις μία εβδομάδα, το σύστημα κατέγραψε 231 ισχυρές ενδείξεις πιθανών παραβάσεων. Οι 50 από αυτές αφορούν ιατρεία.

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Το MedWatch πραγματοποιεί τέσσερις σαρώσεις την ημέρα σε ιστοσελίδες, αναρτήσεις στα social media και ψηφιακές διαφημίσεις σε πλατφόρμες όπως η Google, η Meta και το TikTok. Αναζητά, μεταξύ άλλων, περιπτώσεις παράνομης διαφήμισης, παραπλανητικών ισχυρισμών και ιατρικών πράξεων που ενδέχεται να γίνονται χωρίς τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.

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Ο δημιουργός της εφαρμογής, Γιάννης Δοξαράς, δήλωσε στο ΕΡΤNEWS ότι περίπου 16.000 γιατροί έχουν διαδικτυακή παρουσία και ότι το σύστημα μπορεί να εξετάζει τόσο τις διαφημιστικές καμπάνιες που «τρέχουν» όσο και το περιεχόμενο ιστοσελίδων γιατρών, κλινικών και ινστιτούτων.

Από πληρωμένες αναρτήσεις μέχρι πράξεις χωρίς την κατάλληλη ειδικότητα

Σε μία από τις περιπτώσεις που εντοπίστηκαν, γιατρός εμφανιζόταν σε πληρωμένες αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα και δημοσίευε μαρτυρίες ασθενών με στόχο την προβολή των υπηρεσιών του.

Σε άλλη περίπτωση, το σύστημα εντόπισε ιατρείο όπου φέρεται να πραγματοποιούνταν ιατρικές πράξεις για τις οποίες ο γιατρός δεν διέθετε τη σχετική ειδικότητα.

Καταγράφηκε επίσης περίπτωση ιατρείου όπου γίνονταν επεμβατικές πράξεις που, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, επιτρέπεται να πραγματοποιούνται μόνο σε νοσοκομειακό περιβάλλον.

Το MedWatch εντόπισε ακόμη αδήλωτη συσκευή λέιζερ, η οποία διαφημιζόταν μαζί με τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνταν με τη χρήση της.

Ιδιαίτερα σοβαρή θεωρείται και η περίπτωση γιατρού που εμφανιζόταν στο διαδίκτυο με διαφορετική ειδικότητα από εκείνη που φέρεται να διαθέτει επίσημα.

«Δεν σημαίνει ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι ένοχοι»

Το σύστημα μπορεί να συγκρίνει πληροφορίες που εντοπίζει στο διαδίκτυο με τα ψηφιακά μητρώα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και να επισημαίνει περιπτώσεις που χρειάζονται έλεγχο.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ξεκαθάρισε ότι τα 231 «κόκκινα» δεν σημαίνουν ότι έχουν ήδη διαπιστωθεί ισάριθμες παραβάσεις.

«Δεν σημαίνει ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι ένοχοι. Σημαίνει ότι το σύστημα μάς λέει να κάνουμε περαιτέρω έρευνα», δήλωσε στο ΕΡΤNEWS.

Ξεκινούν έλεγχοι από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έχει ήδη πρόσβαση στο MedWatch και ξεκινά ελέγχους στις περιπτώσεις που επισημάνθηκαν από το σύστημα.

Εφόσον προκύψουν στοιχεία για παραβάσεις, οι υποθέσεις θα εξετάζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου και μπορούν στη συνέχεια να παραπέμπονται στο πειθαρχικό.

Σε σοβαρότερες περιπτώσεις, όπως όταν υπάρχουν ενδείξεις για βλάβη στην υγεία ή θάνατο ασθενούς, ο φάκελος θα διαβιβάζεται στην Εισαγγελία και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

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Πηγή
ERT News
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 21 Σεπτεμβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 21/09/2026
Ανάγνωση 2 λεπτών
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