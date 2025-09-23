Τι είναι ο «εμποδιστής Ρεξ» που ίσως φέρει την πρώτη κακοκαιρία του φθινοπώρου

Στις προγνώσεις τους για τον καιρό των επόμενων ημερών, οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι ο «εμποδιστής Ρεξ» πιθανότατα θα προκαλέσει την πρώτη αξιόλογη κακοκαιρία του φετινού φθινοπώρου.

Με αναρτήσεις τους σε ιστοσελίδες τους και τα social media που διαθέτουν, οι μετεωρολόγοι εξηγούν το σύστημα του εμποδισμού που έχει πάρει την ονομασία «Ρεξ μπλόκινγκ».

Στον προσωπικό του ιστότοπο, ο Δημήτρης Ζιακόπουλος αναφέρει:

«Στον χάρτη της μέσης τροπόσφαιρας που προβλέπουν τα μοντέλα για τα μέσα της νέας εβδομάδας παρουσιάζονται και οι δύο τύποι μπλοκαρίσματος, αν και ο κοινός αντικυκλώνας τους δεν είναι μεγάλων διαστάσεων, όπως τυπικά απαιτείται. Αναφορικά με τον καιρό της χώρας μας που θα προκύψει από την εξέλιξη της κατάστασης που θα διαμορφωθεί την προσεχή Τετάρτη, είναι προφανές ότι το χαμηλό του Ρεξ μπλόκινγκ είναι αυτό που θα τον καθορίσει, Όμως, το συγκεκριμένο σύστημα δεν κινείται αυτόνομα. Είναι μέρος του συμπλέγματος που καλύπτει την Ευρώπη και τον ΒΑ Ατλαντικό και η πρόβλεψη της κίνησης του δεν είναι εύκολη για τα μοντέλα. Έτσι, για να έχουμε σαφέστερη εικόνα για το τι ακριβώς μάς επιφυλάσσει ο καιρός το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτέμβρη, θα χρειαστεί να περιμένουμε λίγα εικοσιτετράωρα».

Μέσω Facebook, ο Κλέαρχος Μαρουσάκης εξηγεί ότι: «Μέσα σε αυτό το κλίμα απαισιοδοξίας σε ό,τι αφορά τα καιρικά δρώμενα στη χώρα μας και όχι μόνο, έρχονται τα προγνωστικά δεδομένα να μας πουν ότι κάτι αλλάζει στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία, κάτι που ίσως μας δώσει προς το τέλος της εβδομάδας τις πρώτες αξιόλογες βροχές για το φετινό Φθινόπωρο».

«Αιτία γι’ αυτή την εξέλιξη είναι ένα είδος εμποδισμού της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας που στη Μετεωρολογία καλείται Ρεξ εμποδιστής. Όπως συμβαίνει σε πολλές περιπτώσεις στις θετικές επιστήμες, έτσι κι εδώ, η ονομασία αυτή οφείλεται στον επιστήμονα που πρωτο-μελέτησε αυτή την ατμοσφαιρική κυκλοφορία και συγκεκριμένα στον Αμερικανό Μετεωρολόγο Daniel Rex» συνεχίζει ο μετεωρολόγος.

«Διυσδείοντας πιο πολύ σε αυτή την ατμοσφαιρική κυκλοφορία και όπως γίνεται φανερό και στους χάρτες που ακολουθούν από το προγνωστικό μας σύστημα, ο εμποδιστής “Ρεξ” μοιάζει αρκετά με τον πιο οικείο μας “Ωμεγα” εμποδιστή, με τη διαφορά ότι ο “Ρεξ” εμποδιστής μπορεί να ανατροφοδοτεί ένα βαρομετρικό χαμηλό γύρω από αυτό το πεδίο υψηλής βαρομετρικής πίεσης.

Έτσι λοιπόν στους χάρτες του προγνωστικού μας συστήματος παρατηρούμε τον αντικυκλώνα με το γράμμα “Υ” όπου οδηγεί τις αέριες μάζες να γυρίζουν γύρω από αυτόν κατά τη φορά κίνησης του ρολογιού (βόρειο ημισφαίρειο). Από την άλλη με το γράμμα “Χ” παρατηρούμε το βαρομετρικό χαμηλό νοτιότερα αυτού του αντικυκλώνα. Ο συνδυασμός αυτών των δύο βαρομετρικών συστημάτων οδηγεί ψυχρό αέρα στη μέση και ανώτερη τροπόσφαιρα προς το βαρομετρικό χαμηλό με αποτέλεσμα την ανατροφοδότησή του. Αν σε αυτό το γεγονός συνυπολογίσουμε και τις πολύ θερμές θάλασσές μας (λόγω εποχής) καταλαβαίνουμε ότι δημιουργείται μια ιδιαίτερα ασταθής τροπόσφαιρα η οποία μπορεί να παράξει τον ιδιαίτερα επικίνδυνο καιρό» συνεχίζει.

Τέλος, ο Κλέαρχος Μαρουσάκης εξηγεί, πως:

«Οι πρώτες ενδείξεις θέλουν να δεχόμαστε αυτή την επίδραση προς την Κυριακή και τις αρχές της νέας εβδομάδας. Στον τελευταίο μας χάρτη μπορούμε να έχουμε μια εικόνα για τον όγκο νερού που μπορεί να δώσει αυτή η βαρομετρική διάταξη όπου βλέπουμε ότι το Σάββατο το βράδυ στα νότια της Ιταλίας η κλίμακά μας τερματίζει με τιμές μεγαλύτερες των 50 χιλιοστών. Οι επόμενες ημέρες θα μας δώσουν περισσότερη και σταθερότερη πληροφορία, παρόλα αυτά καλό είναι να είμαστε προετοιμασμένοι για δυναμική είσοδο του Φθινοπώρου από Σάββατο – Κυριακή και στη συνέχεια».