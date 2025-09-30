Τι αλλάζει από αύριο 1η Οκτωβρίου στα ιατρικά ραντεβού των νοσοκομείων

Σε μια νέα πραγματικότητα μπαίνει από αύριο, 1η Οκτωβρίου, το Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ), με την υπηρεσία των ψηφιακών ραντεβού να το αναβαθμίζει συνολικά. Μετά την πιλοτική εφαρμογή των ηλεκτρονικών ραντεβού στο νοσοκομείο ΚΑΤ, εντάσσονται όλα τα νοσηλευτικά ιδρύματα στο ενοποιημένο σύστημα που ήδη εξυπηρετεί τους πολίτες για γιατρούς της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ). Από τη νέα μεταρρύθμιση αναμένεται εκτός από μεγάλη διευκόλυνση των πολιτών και αύξηση κατά 330.000 των εξυπηρετούμενων στα νοσοκομεία τον μήνα.

Τι αλλάζει από αύριο για τους πολίτες; Θα μπορούν να προγραμματίζουν ραντεβού στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία των νοσοκομείων περισσότερο εύκολα και γρήγορα μέσω τριών τρόπων: Της πλατφόρμας finddoctors.gov.gr, της δωρεάν τηλεφωνικής γραμμής «1566» καθώς και του myhealthapp.

Το ενοποιημένο σύστημα ψηφιακών ιατρικών ραντεβού είναι σήμερα σε ισχύ για ραντεβού που αφορούν σε δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Προσωπικούς Γιατρούς καθώς και ιδιώτες γιατρούς συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ. Η ένταξη και των ραντεβού των νοσοκομείων θα βάλει ουσιαστικά τέλος στους σημερινούς τρόπους προγραμματισμού ραντεβού που είναι είτε μέσω της γραμμής «1535» – για την οποία συχνά γίνονται παράπονα καθώς οι πολίτες ταλαιπωρούνται μέσω αυτοματοποιημένου μηνύματος και δε μιλάνε με εκπρόσωπο τη στιγμή που δε βρίσκουν ραντεβού – είτε απευθείας με τα νοσοκομεία που δεν είναι ενταγμένα στο «1535».

Σήμερα από το νέο σύστημα των ραντεβού προγραμματίζονται περίπου 700.000 ραντεβού το μήνα. Με την ένταξη των νοσοκομείων θα προστεθούν επιπλέον 600.000 ραντεβού σε μηνιαία βάση. Η μεγάλη αλλαγή, όμως, σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Υγείας είναι ότι θα «ανοίξουν» ραντεβού στα νοσοκομεία για τα οποία σήμερα υπήρχε η δυσκολία να βρεθούν καθώς δεν πραγματοποιούσαν όλοι οι γιατροί ραντεβού ή έκαναν πολύ λίγα.

Επτά καινοτομίες που κάνουν το ΕΣΥ ψηφιακό και πιο προσιτό στους Έλληνες

Η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας προσπαθεί να δημιουργήσει κανόνες, με μοναδικό σκοπό το συμφέρον και την άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών. Έτσι, πριν λίγες ημέρες εξέδωσε εγκύκλιο στην οποία ορίζει ότι οι ειδικευμένοι γιατροί των νοσοκομείων πρέπει να συμμετέχουν στη λειτουργία των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων (ΤΕΙ) πραγματοποιώντας υποχρεωτικά τουλάχιστον 12 ραντεβού την εβδομάδα. Μάλιστα, από 1η Οκτωβρίου 2025, όλα τα ραντεβού των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων θα πρέπει να αναρτώνται αποκλειστικά στην πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ, ενώ η χρήση άλλων συστημάτων ανάρτησης θα πρέπει να διακοπεί, προκειμένου να διασφαλιστούν η ενιαία καταγραφή, η διαφάνεια και η δυνατότητα ελέγχου.

Η ένταξη των δημόσιων νοσοκομείων στα ψηφιακά ραντεβού σημαίνει, όπως έχει δηλώσει ο Υπουργός Υγείας, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, ότι προστίθενται 7 εκατομμύρια ραντεβού τον χρόνο σε σχέση με 3 εκατομμύρια που ήταν διαθέσιμα με το υπάρχον σύστημα. Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη, με τους νέους τρόπους προγραμματισμού ραντεβού για τους ιδιώτες συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ οι τρεις μήνες αναμονής για ραντεβού έχουν γίνει μερικές ημέρες.

Επιπλέον, τα ραντεβού σε συνδυασμό με τις αλλαγές που γίνονται συνολικά στο ΕΣΥ πρόκειται να αυξήσουν τον αριθμό των εξυπηρετούμενων πολιτών σε αυτό. Όπως έχει δηλώσει ο Υφυπουργός Υγείας, κ. Μάριος Θεμιστοκλέους, σήμερα στο ΕΣΥ εξετάζονται περισσότεροι από 500.000 πολίτες τον μήνα. Τους επόμενους μήνες ο αριθμός υπολογίζεται ότι θα αυξηθεί στις 830.000 εξυπηρετούμενους πολίτες.

Πώς θα κλείνουμε ιατρικό ραντεβού στα νοσοκομεία

Ο προγραμματισμός ιατρικού ραντεβού γίνεται μέσα από τρεις πύλες πρόσβασης, τις δύο ψηφιακές MyHealth App και finddoctors.gov.gr καθώς και την τηλεφωνική γραμμή «1566» η οποία θα καταργήσει τις μέχρι τώρα υφιστάμενες γραμμές που αφορούν στην Υγεία.

Η είσοδος στο finddoctors.gov.gr γίνεται με τη χρήση κωδικών taxisnet ή κωδικό που έχει εκδώσει ο προσωπικός γιατρός με βάση τον ατομικό φάκελο ασθενή, καθώς και τη χρήση του ΑΜΚΑ. Η πλατφόρμα επιτρέπει την αναζήτηση γιατρού με βάση την ειδικότητα και την περιοχή, και δίνει τη δυνατότητα της επιλογής από όλες τις ομάδες γιατρών, τόσο από τους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ όσο και των δημόσιων δομών υγείας με δωρεάν επίσκεψη. Αντίστοιχη είναι η είσοδος στο myhealthapp, ενώ το «1566» είναι η νέα γραμμή στην οποία οι πολίτες έχουν πληθώρα επιλογών για θέματα Υγείας. Αφού ακούσουν το ηχογραφημένο μήνυμα για να επιλέξουν αυτό που επιθυμούν – εν προκειμένω προγραμματισμό ραντεβού – συνδέονται με εκπρόσωπο και εξυπηρετούνται.

Οι 3 νέοι τρόποι ραντεβού στο ΕΣΥ

Μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας finddoctors.gov.gr

Μέσω του myhealthapp

Μέσω της δωρεάν τηλεφωνικής γραμμής «1566»

Οι αριθμοί των ηλεκτρονικών ραντεβού

700.000 ιατρικά ραντεβού προγραμματίζονται σήμερα μέσω του ενοποιημένου συστήματος ψηφιακών ραντεβού

600.000 ιατρικά ραντεβού θα προστεθούν στο σύστημα με την ένταξη των δημόσιων νοσοκομείων

7 εκατομμύρια περισσότερα τον χρόνο ανοίγουν με το νέο σύστημα για τους πολίτες

12 ραντεβού την εβδομάδα πρέπει να πραγματοποιεί.