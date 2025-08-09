Tέσσερα μη κρατικά ΑΕΙ από την επόμενη χρονιά

Όλα τα προγράμματα σπουδών με βάση τα οποία θα λειτουργήσουν τα νέα Ιδρύματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) «περνάει» από τον αρχικό της έλεγχο μόνο 4 από τις 12 αρχικές αιτήσεις.

Τρεις ακόμη Νομικές Σχολές, δύο Ιατρικές Σχολές και (τουλάχιστον) τέσσερις νέες Σχολές Ψυχολογίας θα έχει από την επόμενη χρονιά η χώρα, ως μέρος των προγραμμάτων σπουδών των μη κρατικών μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων που αναμένεται να αδειοδοτηθούν από το υπουργείο Παιδείας.

Πολλοί βέβαια, διαβάζοντας τα παραπάνω, δεν θα κρύψουν ένα ειρωνικό χαμόγελο αναλογιζόμενοι το μεγάλο ακαδημαϊκό debate που παρακολουθήσαμε πριν από μερικά χρόνια γύρω από την «υπόσχεση» πρώην υπουργού Παιδείας για μια νέα Νομική Σχολή στο πανεπιστήμιο Πατρών, κάτι που τελικά δεν προχώρησε «γιατί δεν χρειαζόμαστε άλλες Νομικές Σχολές στη χώρα».

Από τις 12 συνολικές αιτήσεις που κατατέθηκαν η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης της χώρας (ΕΘΑΑΕ) σύμφωνα με πληροφορίες, στην τελική εισήγηση της «περνάει» μόνο τις τέσσερις.

Επειδή ωστόσο φαίνεται ότι πρόθεση των αρμοδίων είναι να λειτουργήσουν όλα τα νέα Ιδρύματα που αιτήθηκαν άδειας (ή σχεδόν όλα), οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το υπουργείο Παιδείας αναμένεται να δώσει τη δυνατότητα στους απορριφθέντες να αναπροσαρμόσουν τις αιτήσεις τους με βάση τις απαιτήσεις της ΕΘΑΑΕ και να επιχειρήσουν να επανακριθούν ώστε λειτουργήσουν τελικά από την Άνοιξη του 2026 ή και από την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά του 2026-27. Και αυτό με την αιτιολογία ότι έχουν ήδη πληρώσει τις εγγυητικές επιστολές που απαιτούσε ο νόμος για να κάνουν τις αιτήσεις τους οπότε θα μπορέσουν να λειτουργήσουν αν προσαρμοστούν στις απαιτήσεις της Αρχής.

Εκείνο που έδειξαν οι προηγούμενες ημέρες ωστόσο, είναι ότι οι επιστήμονες της ΕΘΑΑΕ είναι αποφασισμένοι να μην εκδώσουν θετική εισήγηση για όσους θεωρούν ότι δεν πληρούν τα ακαδημαϊκά κριτήρια για να ενταχθούν στον «χάρτη» της ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας και αυτό βέβαια δεν φαίνεται εύκολο να μπορεί να…διορθωθεί μέσα σε ένα ή δυο μήνες. Όπως θα αναφέρεται χαρακτηριστικά στις σχετικές αρνητικές αξιολογήσεις η Αρχή «δεν μπορεί με βάση τα υποβληθέντα στοιχεία να εκφράσει σύμφωνη γνώμη για την έκδοση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας του παραρτήματος».

Η ένταση έτσι φαίνεται ότι ανεβαίνει μέσα στο καλοκαίρι (και πριν ολοκληρωθεί η ατζέντα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης), με τις συζητήσεις, τις αντιπαραθέσεις και τις αυτονόητες πιέσεις να εντείνονται ενόψει του Φθινοπώρου.

Στο φόντο όλων αυτών, πολλοί σοβαροί υποψήφιοι για την κατηγορία των νέων μη κρατικών μη κερδοσκοπικών ΑΕΙ παρακολουθούν σιωπηλοί τις εξελίξεις, καθώς δεν επιθυμούν να στοιχηθούν μαζί με εκείνους που έκαναν πρώτοι αιτήσεις, αλλά περιμένουν να εμφανιστούν στο προσκήνιο την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά του 2026-27.

Ποιοι θα πάρουν άδεια

Κατά τα άλλα και σύμφωνα με πληροφορίες, οι επιστήμονες της ΕΘΑΑΕ «έκοψαν» τα προηγούμενα εικοσιτετράωρά και άλλες δυο υποψηφιότητες από τις αξιολογήσεις που κάνουν εντατικά αυτές τις ημέρες. Έτσι, η εισήγηση που θα παραδοθεί από την Αρχή εντός των επομένων ημερών στην υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, αναμένεται να δίνει το «πράσινο φως» για να λειτουργήσουν από το Φθινόπωρο στα εξής τέσσερα υποψήφια Ιδρύματα:

UNIC ATHENS (του πανεπιστημίου Λευκωσίας της Κύπρου)

Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Ανατόλια (σε συνεργασία με το Open University)

The University of Keele (παράρτημα του ίδιου πανεπιστημίου στην Αθήνα)

CITY (ευρωπαϊκό παράρτημα του University of York με έδρα την Θεσσαλονίκη)

Έτσι, το Φθινόπωρο αναμένεται να λειτουργήσουν:

Το UNIC ATHENS (του πανεπιστημίου Λευκωσίας της Κύπρου) με 850 εισακτέους με τις Σχολές:

Ιατρικής (Βασικών και Κλινικών Επιστημών) με 150 εισακτέους στην κατεύθυνση Doctor of Medicine (MD) 6ετες πρόγραμμα και 30 εισακτέους στο Doctor of Medicine (MD – Graduate-entry) – 5ετές. Ανθρωπιστικών σπουδών και Κοινωνικών Επιστημών (Ψυχολογία) με 100 εισακτέους. Διοίκησης Επιχειρήσεων. Στην κατεύθυνση Λογιστικής Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Accounting BSc) με 70 εισακτέους και στην κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων-Business Administration (BBA) με 70 εισακτέους και Marketing Management (BBA) με 50 εισακτέους. Επιστημών Μηχανικής – Πληροφορικής με 50 εισακτέους στην κατεύθυνση Πληροφορικής-Computer Science (BSc) και με 50 εισακτέους στην κατεύθυνση Data Science (BSc). Επιστημών ζωής και υγείας. Φαρμακευτική (Ενιαίο και Αδιάσπαστο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα – MPharm) με 100 εισακτέους. Νομικής με 160 εισακτέους.

Το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Ανατόλια με 183 εισακτέους και τις Σχολές:

Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών με από δεκα εισακτέους στις κατευθύνσεις Αγγλική Γλώσσα (Language and Literature) και Αγγλική Γλώσσα (Communication & New Media), 20 εισακτέους στην Πολιτική Επιστήμη και Διεθνείς σχέσεις του τμήματος Διεθνών Σχέσεων & Πολιτικής Επιστήμης και 25 εισακτέους στον Ψυχολογία. Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων με 17 εισακτέους στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με ειδίκευση-Επιχειρηματικής Διοίκησης, 16 εισακτέους στην Διοίκηση Επιχειρήσεων με ειδίκευση Διεθνείς Επιχειρήσεις και Χρηματοοικονομικά, 16 εισακτέους στην Διοίκηση Επιχειρήσεων με ειδίκευση-Τουρισμός και 16 εισακτέους στην Διοίκηση Επιχειρήσεων με ειδίκευση-Marketing. Σχολή Τεχνολογίας και Επιστημών με 30 εισακτέους στην Βιολογία, 10 εισακτέους στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική-(Business Computing) και 20 εισακτέους στην Πληροφορική (Computer Science).

Το University of Keele με 170 εισακτέους και τις Σχολές:

Νομικής με 40 εισακτέους στο πρόγραμμα σπουδών Νομικής, 15 στο πρόγραμμα σπουδών Επιστήμη Διερευνητικής Εγκληματολογίας με Περιβαλλοντική Εγκληματολογίας και 15 εισακτέους Επιστήμη Διερευνητικής Εγκληματολογίας με Δικαστική Γραφολογία. Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (Επιστημών εκπαίδευσης-Ψυχολογία) με 25 εισακτέους στην κατεύθυνση Αγγλική Φιλολογία και Διδασκαλία της Αγγλικής και 50 στην κατεύθυνση Ψυχολογία με Νευροεπιστήμη. Ιατρικής και Επιστημών Υγείας με 25 εισακτέους στην κατεύθυνση Εμβιομηχανική (Αναγεννητική Ιατρική).

Το CITY (παράρτημα του York) με 337 εισακτέους και τις Σχολές:

Διοίκησης Επιχειρήσεων με 108 εισακτέους στις σπουδές Επιχειρήσεων. Επιστήμης Υπολογιστών με 95 εισακτέους στην Πληροφορική. Ψυχολογίας με 62 εισακτέους. Νομικής και Ανθρωπιστικών Επιστημών με 40 εισακτέους στην κατεύθυνση Νομικής – Ελληνικό Δίκαιο με στοιχεία Αγγλικού Δικαίου, με 17 εισακτέους στην κατεύθυνση Αγγλική Γλώσσα, Γλωσσολογία και Λογοτεχνία και με 15 εισακτέους στο διατμηματικο πρόγραμμα Ανθρωπιστικών Επιστημών (διατμηματικό) – Επικοινωνία και Ψηφιακά Μέσα.