Τέλος στην πώληση αλκοόλ και καπνικών σε ανηλίκους

Ουπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1 και στην εκπομπή «Στον αέρα» με τη δημοσιογράφο Νίκη Λυμπεράκη, ανακοίνωσε ότι τίθεται τέλος στην πώληση αλκοόλ και καπνικών προϊόντων σε ανηλίκους.

Αναφερόμενος στις κάμερες που πρόκειται να τοποθετηθούν στους δρόμους, ο κ. Παπαστεργίου τόνισε: «Δεν έχω κανένα πρόβλημα οι κάμερες να είναι ορατές και οι πολίτες να γνωρίζουν πού βρίσκονται. Ο στόχος δεν είναι να επιβληθούν πρόστιμα, αλλά να λειτουργούν αποτρεπτικά — να γνωρίζει ο οδηγός ότι, αν περάσει με κόκκινο, δεν κινδυνεύει απλώς να τον “γράψει” μια κάμερα, αλλά να προκαλέσει ένα δυστύχημα».

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν έχει αντίρρηση να αναρτώνται σχετικές πληροφορίες για τις κάμερες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επισημαίνοντας όμως ότι η δημοσιοποίηση των σημείων όπου γίνονται αλκοτέστ είναι παράνομη και δεν θα πρέπει να επιτρέπεται, καθώς υπονομεύει τον σκοπό των ελέγχων.

“Πρέπει να ξεπεράσουμε αυτό που οι πλατφόρμες λένε ότι ‘δεν ξέρουμε ποια είναι η ηλικία του παιδιού’”

Για τα ζητήματα ανηλικότητας, ο κ. Παπαστεργίου σημείωσε: «Εμείς είπαμε ότι πρέπει να ξεπεράσουμε αυτό το οποίο οι πλατφόρμες λένε ότι «δεν ξέρουμε ποια είναι η ηλικία του παιδιού» και να βγούμε με μια εφαρμογή, το kids wallet, να δώσουμε την επίσημη ηλικία. Αν όχι την ηλικία σίγουρα το αν είναι πάνω ή κάτω από τα 15 ή τα 16 ή τα 12. Αυτό το υλοποιήσαμε.

Η Ευρώπη μας καθοδήγησε σε μια κοινή τεχνική λύση την οποία πλέον εμείς σχεδόν έχουμε ολοκληρώσει κι είμαστε η πρώτη χώρα που το κάνουμε, το δύσκολο όμως είναι αν θα υπακούσουν οι πλατφόρμες. Ήδη χθες διάβαζα ότι και η META και η GOOGLE λένε «να το συζητήσουμε να δούμε». Το debate είναι αν απαγορεύουμε κι αν απαγορεύουμε κάτω από ποια ηλικία; Χθες για παράδειγμα πάρθηκε μια απόφαση σε σχετική επιτροπή της Ευρώπης κάτω από τα 13 να απαγορευτεί τελείως η χρήση των κινητών και νομίζω ότι τουλάχιστον για το κομμάτι των social έχει ένα νόημα».

«Τέλος του μήνα βγάζουμε στον αέρα τις πλατφόρμες οι οποίες θα δίνουν τη δυνατότητα και θα υποχρεώνουν όσους πουλάνε προϊόντα άτμισης, καπνικά προϊόντα και αλκοόλ να ελέγχουν την ηλικία και με ψηφιακό τρόπο. Πλέον και με το kids wallet, αλλά και με το κανονικό wallet, θα μπορεί ψηφιακά σκανάρεις την ηλικία. Τα πιτσιρίκια κάνανε και το εξής παραποιούσανε σκόπιμα την ταυτότητα στο wallet και πειράζανε την ημερομηνία γέννησης, αυτό πλέον δεν θα μπορεί να γίνει γιατί από το σκανάρισμα θα μπορεί αυτός ο οποίος είναι υπεύθυνος να πουλήσει ένα προϊόν ή να βάλει ένα παιδί σε ένα κλαμπ να ελέγξει την ηλικία και από εκεί και πέρα είναι εκείνος υπεύθυνος αν θα μπει ή όχι», εξήγησε.