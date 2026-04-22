Τα πανεπιστημιακά πτυχία των 300 της Βουλής

Δικηγορικό σύλλογο αντίστοιχο με εκείνον της Λιβαδειάς θα μπορούσαν να συγκροτήσουν οι 83 βουλευτές- νομικοί, αφού αποτελούν τη μεγαλύτερη επαγγελματική -επιστημονική ομάδα του κοινοβουλίου με τους γιατρούς να έχουν επίσης σημαντική κοινοβουλευτική δύναμη.

Μετά το σάλο που έχει προκληθεί γύρω από τα ακαδημαϊκά προσόντα του τέως υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Μακάριου Λαζαρίδη για την περίοδο που υπηρετούσε στο υπουργείο Παιδείας ως επιστημονικός συνεργάτης, αλλά και για τις σπουδές του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του κυβερνώντος κόμματος Δημήτρη Μαρκόπουλου, μια προσεχτική ανάγνωση των βιογραφικών των μελών του κοινοβουλίου αναδεικνύει ενδιαφέροντα στοιχεία για τις σπουδές και τα τυπικά προσόντα τους.

Ανάμεσά τους, υπάρχουν πρόσωπα με βαριά βιογραφικά και λαμπρές σπουδές σε Ελλάδα και Εξωτερικό, υπάρχουν όμως και βουλευτές, προερχόμενοι από επαγγελματικές τάξεις όπως των οικοδόμων ή των αγροτών είναι απόφοιτοι λυκείου.

Το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, από το οποίο πήρε πτυχίο το 2012 ο κ. Μαρκόπουλος, αλλά και το αντίστοιχο της Κύπρου αποδεικνύονται ιδιαίτερα δημοφιλή Ιδρύματα από τα οποία μέλη του κοινοβουλίου απέκτησαν ακαδημαϊκά προσόντα. Μεταξύ των βουλευτών περιλαμβάνονται δύο εκπαιδευτές οδήγησης (Βασίλης Κοτίδης από την Ελληνική Λύση, Κωνσταντίνος Φλώρος, ανεξάρτητος που είχε εκλεγεί με τους Σπαρτιάτες και δηλώνει παράλληλα τεχνικός υπολογιστών).

Το πιο ιδιαίτερο επαγγελματικό μωσαϊκό άλλωστε είχαν οι Σπαρτιάτες που στις τάξεις τους βρισκόταν ο πρώην Μιστερ Ελλάς Μιχάλης Γαυνωτάκης και ο μάγειρας- ζαχαροπλάστης Γιώργος Ασπιώτης. Η βουλευτής της Ελληνικής Λύσης Χάιδω Ασημακοπούλου έχει τελειώσει τη σχολή αισθητικής Λαμπελέτ, ενώ ιδιωτική σχολή οργάνωσης γραφείου και λογιστικής έχει τελειώσει η βουλευτής Καρδίτσας της ΝΔ, Ασημίνα Σκόνδρα.

Τουλάχιστον τρεις βουλευτές που προέρχονται από τις τάξεις της δημοσιογραφίας εγκατέλειψαν τις σπουδές τους, έχοντας αρχίσει να εργάζονται ως δημοσιογράφοι. Ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος, τελειώνοντας το Κολλέγιο Αθηνών εισήχθη στη Νομική του ΕΚΠΑ, αλλά δεν πήρε ποτέ πτυχίο έχοντας μπει στον επαγγελματικό στίβο.

Στο πτυχίο εγκατέλειψε τις σπουδές της στη Φιλολογία του ΕΚΠΑ και η Έλενα Ακρίτα, βουλευτής Επικρατείας με τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Χρήστος Γιαννούλης, στο αναρτημένο στη σελίδα της βουλής βιογραφικό του, στο λήμμα σπουδές, αναφέρει λακωνικά «φιλολογικές σπουδές», χωρίς να κάνει αναφορά σε ποιο πανεπιστήμιο ή αν τις ολοκλήρωσε.

Διευκρινίσεις δίνει στην προσωπική του ιστοσελίδα αναφέροντας: «Αδίκησα τις σπουδές μου, αλλά αφοσιώθηκε σε ένα διαρκές πανεπιστήμιο γνώσης και εμπειρίας που είναι η δημοσιογραφία των μεγάλων δασκάλων και των μεγάλων υπογραφών. Αποκατέστησα το Ακαδημαϊκό μου καθήκον τα τελευταία χρόνια με τις Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό του Ε.Α.Π.».

Φαίνεται να υπονοεί ότι εγκατέλειψε σπουδές στη φιλολογία χάριν της δημοσιογραφίας. O Χρήστος Γιαννούλης

Σύμφωνα με τα αναρτημένα στο διαδίκτυο βιογραφικά της κυρίας Πόπης Τσαπανίδου παρατίθεται η εντυπωσιακή πορεία της στη δημοσιογραφία, αλλά δεν υπάρχει αναφορά σε σπουδές. Πάντως, η κυρία Τσαπανίδου άρχισε να εργάζεται στη «Μακεδονία» σε ηλικία 16 ετών.

ΝΔ

Στις τάξεις των βουλευτών της ΝΔ βρίσκονται 46 νομικοί, 19 γιατροί, 17 οικονομολόγοι, 6 γεωπόνοι, αρκετοί πολιτικοί επιστήμονες. Η πανεπιστημιακός και βουλευτής Καβάλας Αγγελική Δεληκάρη μιλάει 6 γλώσσες, 5 μιλάει ο Δημήτρης Καιρίδης και 4 ο Τασος Χατζηβασιλείου. Ολοι οι βουλευτές της ΝΔ μιλούν αγγλικά, εκτός από τον Δημήτρη Κυριαζίδη που δηλώνει ότι μιλά γαλλικά και ότι έχει εισαχθεί στη Νομική Αθηνών.

Πτυχίο από το ΕΑΠ απέκτησαν οι:

-Θόδωρος Ρουσσόπουλος

-Δημήτρης Μαρκόπουλος (Που επανήλθε αναρτώντας ανακοίνωση του ΕΑΠ ότι έχει λάβει πτυχίο από το 2012, σχολιάστηκε ωστόσο, η αρχική διατύπωσή του ότι έχει πτυχίο του ΕΑΠ του Πανεπιστημίου Πατρών: Το ΕΑΠ έχει απλά έδρα την Πάτρα, αλλά Δεν είναι του πανεπιστημίου Πατρών, αλλά αυτόνομο ιδρυμα)

-Γιάννης Ανδριανός

-Ο βουλευτής Χαλκιδικής και τέως εφοριακός υπάλληλος Γιάννης Γιώργος, ενώ η Έλενα Ράπτη που δηλώνει ότι σπούδασε Ψυχολογία χωρίς να προσδιορίζει το πού, έχει πτυχίο από το ΕΑΠ Κύπρου στον Ελληνικό Πολιτισμό

– Πτυχίο φυσικοθεραπευτή έχει (ως πρώτες σπουδές) ο Γ. Σταμάτης, από το Παιδαγωγικό του ΕΚΠΑ έλαβε το πρώτο πτυχίο του ο Τ. Θεοδωρικάκος.

– Ο Σίμος Κεδίκογλου που επίσης δηλώνει δημοσιογράφος, λέει ότι σπούδασε στο Πολυτεχνείο Γκούπκινα της Μόσχας και στο Ινστιτούτο Ανατολικών Γλωσσών και Πολιτισμών στο Παρίσι, χωρίς να αναφέρει αν πήρε πτυχίο.

-Η βουλευτής Καρδίτσας Ασημίνα Σκόνδρα έχει τελειώσει ιδιωτική σχολή οργάνωσης γραφείου και λογιστικής. Επαγγελματικά, από το 2000 έως το 2011 ως υπάλληλος της νομαρχίας Καρδίτσας ήταν υπεύθυνη διοικητικού ελέγχου ΟΣΔΕ και κοινοτικών ενισχύσεων

-Η Κατερίνα Μονογυιού των Κυκλάδων είναι διαιτολόγος με πτυχίο από το (τότε) ΑΤΕΙ Κρήτης.

ΠΑΣΟΚ

Στον «δικηγορικό σύλλογο Βουλής», το ΠΑΣΟΚ μετέχει με 11 μέλη, ενώ στην κοινοβουλευτική του ομάδα περιλαμβάνονται επτά γιατροί.

Ακόμα, στην ΚΟ της αξιωματικής αντιπολίτευσης συμμετέχουν:

– Ένας υποναύαρχος εα του λιμενικού (Σταύρος Μιχαηλίδης), ενώ ενδιαφέρον έχει η δήλωση επαγγέλματος της Ράνιας Θρασκιά: Είναι Κλινική Ψυχολόγος Msc, Παιδαγωγός, Συστημική & Οικογενειακή Σύμβουλος και Συγγραφέας.

Σύμφωνα με το βιογραφικό της στη σελίδα της βουλής έχει:

– Πτυχίο Ψυχολογίας στο University of East London.

– Πτυχίο στις Επιστήμες της Αγωγής με ειδικότητα στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

– Μεταπτυχιακό δίπλωμα (Master of Science) στην Κλινική και Κοινοτική Ψυχολογία από το University of East London.

– Ειδίκευση (4 χρόνια) στη Συστημική Συμβουλευτική και Οικογενειακή Συμβουλευτική στο Εργαστήριο Διερεύνησης Ανθρώπινων Σχέσεων.

Δεν προκύπτουν σπουδές για τον Μανώλη Χνάρη που ασχολείται με τη γεωργία και την κτηνοτροφία.

ΣΥΡΙΖΑ

Έξι δικηγόροι και τέσσερις γιατροί αποτελούν τον βασικό κορμό των κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ.

Μεταπτυχιακό στο ΕΑΠ έχει κάνει ο κ. Σωκράτης Φάμελλος, που είναι διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός, με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στον Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό. Σπούδασε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (πτυχίο) και στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (MSc)

Η Έλενα Ακρίτα εγκατέλειψε τη Φιλολογία στο ΕΚΠΑ στο πτυχίο καθώς ήδη εργαζόταν ως δημοσιογράφος.

Ο Γιώργος Καραμέρος δηλώνει ότι σπούδασε δημοσιογραφία στην Αθήνα χωρίς να προσδιορίζει το ίδρυμα φοίτησής του, αναφέροντας ότι «Σπούδασε Δημοσιογραφία στην Αθήνα και το Sunderland της Αγγλίας και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού MBA Διοίκησης Επιχειρήσεων».

Η Νίνα Κασιμάτη, είναι πτυχιούχος του τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του ΕΚΠΑ και σπούδασε Αγγλικό Δίκαιο (c.h.e. English Law) στο Δημόσιο Μητροπολιτικό Πανεπιστήμιο του Λονδίνου.

Ξεχωριστή είναι η περίπτωση της Μαρίνας Κοντοτόλη, που δηλώνει ελεύθερη επαγγελματίας και διατηρεί δύο κομμωτήρια, αλλά στην ηλικία των 38 ετών μπήκε στο Πάντειο και ολοκλήρωσε τις σπουδές της, ενώ είχε υποχρεωθεί να σταματήσει το σχολείο σε ηλικία 14 ετών.

ΚΚΕ

Πέντε από τους βουλευτές του ΚΚΕ είναι δικηγόροι ή με σπουδές στη νομική, ενώ ραδιοτηλεγραφητής, απόφοιτος της αντίστοιχης σχολής είναι ο βουλευτής Γιώργος Μαρίνος, ενώ γιατρός είναι ο Γιώργος Λαμπρούλης. Δεν προκύπουν σπουδές για τον οικοδόμο Νίκο Έξαρχο, όπως και για τον ξενοδοχοϋπάλληλο- συνδικαλιστή Χρήστο Κατσώτη.

Στις τάξεις των βουλευτών του ΚΚΕ βρίσκεται και ο αντισυνταγματάρχης εα Νίκος Παπαναστάσης.

Νέα Αριστερά

Ολοι οι βουλευτές της Νέας Αριστεράς έχουν καλές σπουδές και αντίστοιχα πτυχία, πλην του Θ. Δρίτσα που δηλώνει τελειόφοιτος της Νομικής Αθηνών, αν και το επάγγελμά του ήταν έμπορος φαρμάκων και ήταν εταίρος στο οικογενειακο φαρμακείο στον Πειραιά.

Ελληνική Λύση

Δημοσιογράφος είναι ο πρόεδρος του κόμματος Κυριάκος Βελόπουλος. Όπως αναφέρεται στο αναρτημένο στη σελίδα της βουλής βιογραφικό του, έχει σπουδές στο «Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (2016), Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου 2013» και μιλάει αγγλικά και γερμανικά.

Ενας βουλευτής του κόμματος είναι δικηγόρος, μία αισθητικός, ενώ απόφοιτος λυκείου- εκπαιδευτής οδήγησης είναι ο κ. Βασίλης Κοτίδης, μέλος της επιτροπής οδικής ασφάλειας της βουλής. Εκτός από τον κ. Βελόπουλο άλλοι τρεις βουλευτές της Ελληνικής Λύσης είναι δημοσιογράφοι.

Εξ αυτών, ο κ. Μπούμπας δηλώνει στο βιογραφικό του ότι μετά την αποφοίτηση του από το Γενικό Λύκειο Καβάλας παρακολούθησε εκπαιδευτικό πρόγραμμα Διαφήμισης και marketing του Ελληνικού Κέντρου Παραγωγικότητας Καβάλας (1983). Στη συνέχεια στην Συνεταιριστική Σχολή ΠΑΣΕΓΕΣ στην Θεσσαλονίκη (1988-1989). Τέλος παρακολούθησε την σχολή επιχειρηματία (Εμπορικό – Βιομηχανικό Επιμελητήριο σε συνεργασία με το ΤΕΙ Σερρών) (1997-1998).

ΝΙΚΗ

Δάσκαλος, που όμως έχει και πτυχίο θεολογίας είναι ο πρόεδρος του κόμματος Δημήτρης Νατσιός. Η ΝΙΚΗ έχει στις τάξεις της δύο νομικούς. Ξεχωρίζει ωστόσο, ο κ. Αθ. Ρακοβαλής, που όπως αναφέρεται στο βιογραφικό του έχει σπουδάσει φυσική, αλλά ασχολείται μεταξύ άλλων με την αγιογραφία και την συγγραφή και εκδόση βιβλίων.

Το συγγραφικό του έργο επικεντρώνεται στη ζωή του Αγιορείτη Γέροντα Αγίου Παϊσίου τον οποίο γνώρισε προσωπικά.

Ο Αθανάσιος Ρακοβαλής έχει γράψει τα βιβλία: «Ο π. Παΐσιος μου είπε…», «Ψίθυροι», «Ταξίδι στη Θράκη με τον Όσιο Παΐσιο», «Η έρημος της Καψάλας», «Ο Άγιος Παΐσιος, το Ευαγγέλιο και ο Χριστός».

Ο καθηγητής Φυσικής Αγωγής Κομνηνός Δελβερούδης από την Πιερία, που έχει τελειώσει ΤΕΦΑΑ, δηλώνει επίσης διπλωματούχος Βυζαντινής Μουσικής και ιεροψάλτης.

Δεν προκύπτουν σπουδές για τον επιχειρηματία Ανδρέα Βορύλλα, με βάση το αναρτημένο βιογραφικό του.

Πλεύση Ελευθερίας

Στην Πλεύση Ελευθερίας οι 3 εκ των 5 βουλευτών έχουν σπουδές Νομικής. Οι δύο, Ζωή Κωνσταντοπούλου και Έλλη Ρούσσου είναι δικηγόροι, ενώ τη Νομική έχει τελειώσει και ο Σπύρος Μπιμπίλας.

H Έλλη Ρούσσου

Πανεπιστημιακός είναι ο βουλευτής Επικρατείας Αλέξανδρος Καζαμίας και ενδιαφέρον έχουν οι σπουδές της Τζώρτζιας Κεφαλά, της τραγουδίστριας των ΜΠΛΕ, καθώς όπως αναφέρεται στη σελίδα του κόμματος: Η Τζώρτζια Κεφαλά σπούδασε στο Southeastern college για bachelor of fine arts, αλλά και στη σχολή χορού που στεγαζόταν εκεί με όνομα «Κέντρο Παραστατικών Τεχνών».

Ανεξάρτητοι

Στους 27 ανεξάρτητους:

-Επτά είναι δικηγόροι- νομικοί

-Πέντε είναι γιατροί

Η Κυριακή Μάλαμα, σκηνοθέτης, δηλώνει μονολεκτικά σπουδές “Θέατρο” και παρά το εκτενές βιογραφικό της, για δουλειές και παραστάσεις, δεν διευκρινίζεται πού έγιναν οι θεατρικές σπουδές.

Η πρώην κοινοβουλευτική ομάδα των Σπαρτιατών περιλαμβάνει αγρότη- χωρίς σπουδές, έναν μάγειρα- ζαχαροπλάστη, ένα πλοίαρχο του εμπορικού ναυτικού που είναι ταυτόχρονα και ποδοσφαιρικός παράγοντας- μάνατζερ, αλλά και ένα πρώην μίστερ Ελλάς. Δεν προκύπτουν σπουδές για τους Θανάση Χαλκιά και Γιάννη Δημητροκάλλη.

Οι πτυχιούχοι της Ivy League

Μια ξεχωριστή κατηγορία πτυχιούχων παγκοσμίως είναι οι προερχόμενοι από την Ivy League, όσους δηλαδή έχουν φοιτήσει και αποφοιτήσει από οκτώ σπουδαία αμερικανικά πανεπιστήμια, το Χάρβαρντ, το Γέηλ, το Πρίνστον, το Κολούμπια, το Μπράουν, το Ντάρτμουθ, το Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια και το Κορνέλ.

Στο Χάρβαρντ έχουν σπουδάσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης, η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, ο υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Μέλη της Ivy League είναι οι πρώην πρωθυπουργοί Γιώργος Παπανδρέου και Αντώνης Σαμαράς, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Παύλος Γερουλάνος και η ανεξάρτητη βουλευτής Αθηνά Λινού.

Ειδικότερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποίησε Ανώτατες Σπουδές στον τομέα των πολιτικών και κοινωνικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο HARVARD των ΗΠΑ (Summa cum laude) από το 1986 – 1990, όπου και τιμήθηκε με τα έπαθλα «Hoopes» και «Tocqueville» για την εκπόνηση της διατριβής του με θέμα την αμερικανική εξωτερική πολιτική απέναντι στην Ελλάδα.

Το 1993 έκανε μεταπτυχιακές σπουδές με αντικείμενο τις Διεθνείς Σχέσεις (ειδίκευση στην Ευρωπαϊκή Ενοποίηση) στο Πανεπιστήμιο STANFORD των Η.Π.Α. Το 1995 έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο HARVARD (Harvard Business School ) των Η.Π.Α.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης, αποφοίτησε από το Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ, στη συνέχεια, ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο Harvard Kennedy School (Μάστερ στη Δημόσια Πολιτική) και στο Πανεπιστήμιο MIT (M.Sc. στην Τεχνολογική Πολιτική).

Η Νίκη Κεραμέως είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Paris II (Panthéon-Assas) με ειδίκευση στο διεθνές δίκαιο, με μεταπτυχιακές σπουδές στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο και τη διαιτησία από το Πανεπιστήμιο Paris II και στο δίκαιο της διαιτησίας από το Harvard Law School (LL.M.).

Ο Σταύρος Παπασταύρου σπούδασε στη Νομική Σχολή του ΕΚΠΑ, Κατόπιν υποτροφίας, μετέβη στις ΗΠΑ για μεταπτυχιακές σπουδές πάνω στο Διεθνές Δίκαιο και τα Οικονομικά στη Νομική Σχολή του Χάρβαρντ, λαμβάνοντας μεταπτυχιακό δίπλωμα (LLM) με διάκριση, το 1991.

Ο Αντώνης Σαμαράς σπούδασε Οικονομικά, (BA Amherst College) και Διοίκηση Επιχειρήσεων, (MBA Harvard University)

Ο Γιώργος Παπανδρέου σπούδασε στη Σχολή Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Amherst της Μασαχουσέτης Η.Π.Α., στο Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης για θέματα μεταναστών, έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στην Κοινωνιολογία της Ανάπτυξης στο London School of Economics και σε θέματα Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ.

Ο Παύλος Γερουλάνος σπούδασε Ιστορία στο Williams College. Το 1994 απέκτησε μεταπτυχιακούς τίτλους από το τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Harvard και από το τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου MIT.

Η Αθηνά Λινού σπούδασε στην Ιατρική Σχολή της Αθήνας και στη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Harvard.