Τα Μερομήνια για τον χειμώνα 2025-2026 στην Ελλάδα

25/08/2025
Σύμφωνα με τα Μερομήνια 2025-2026, ο καιρός φέτος αναμένεται ιδιαίτερα άστατος, με πολλές βροχές και αρκετά διαστήματα κακοκαιρίας. Ο έμπειρος προγνώστης καιρού Φάνης Χατζηγρίβας παρουσίασε τις εκτιμήσεις του για το επόμενο εξάμηνο, τονίζοντας ότι ο χειμώνας που έρχεται ίσως αποδειχθεί ένας από τους πιο δύσκολους των τελευταίων χρόνων.

Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2025: Φθινοπωρινός καιρός με εναλλαγές, κατά περιόδους ισχυρές βροχές.

Νοέμβριος 2025: Πτώση θερμοκρασίας και περισσότερες φθινοπωρινές καταιγίδες.

Δεκέμβριος 2025 – Ιανουάριος 2026: Οι πρώτοι μεγάλοι χιονιάδες, με πιθανότητα χιονοπτώσεων ακόμα και σε χαμηλά υψόμετρα.

Φεβρουάριος – Μάρτιος 2026: Συνεχίζονται τα φαινόμενα με αρκετό κρύο και εκτεταμένες βροχές.

Ο κ. Χατζηγρίβας σημείωσε ότι η χειμερινή περίοδος 2025-2026 θα θυμίσει σε πολλά σημεία τους «παλιούς χειμώνες» με παρατεταμένες βροχοπτώσεις και ισχυρές κακοκαιρίες. Ωστόσο οι μετεωρολόγοι σημειώνουν ότι η κλιματική κρίση προσθέτει νέες παραμέτρους, καθώς τα παραδοσιακά σημάδια συχνά ανατρέπονται από ταχεία και έντονα φαινόμενα.

Αναλυτικά οι προβλέψεις μήνα-μήνα

Σεπτέμβριος 2025 Μεταβλητός καιρός, κατά τόπους καταιγίδες και ισχυρές βροχές.
Οκτώβριος 2025 Συχνές βροχοπτώσεις, μικρά διαστήματα βελτίωσης.
Νοέμβριος 2025 Πτώση θερμοκρασίας, αρκετές καταιγίδες, πρώτη γεύση χειμώνα.
Δεκέμβριος 2025 Ενίσχυση του κρύου, χιονοπτώσεις σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές.
Ιανουάριος 2026 Έντονα φαινόμενα, χιόνια ακόμα και σε πεδινές περιοχές.
Φεβρουάριος 2026 Παρατεταμένες βροχές, διαστήματα βαρυχειμωνιάς.
Μάρτιος 2026 Συνεχίζονται οι βροχοπτώσεις και τα κρύα, σταδιακή βελτίωση στο τέλος του μήνα.

