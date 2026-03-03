Συστοιχία Patriot μεταφέρεται στην Κάρπαθο

Τη μεταφορά συστοιχίας Patriot στην Κάρπαθο αποφάσισαν οι ελληνικές αρχές, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων φέρεται να ελήφθη η συγκεκριμένη απόφαση.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η απόφαση ελήφθη προληπτικά, για να ενισχύσει το πλαίσιο προστασίας του Νοτιοανατολικού Αιγαίου.

Τι είναι η συστοιχία Patriot

Η συστοιχία Patriot είναι ένα προηγμένο, κινητό αντιαεροπορικό και αντιβαλλιστικό σύστημα μεγάλου βεληνεκούς. Ένα αμυντικό όπλο με ραντάρ υψηλής απόδοσης.

Είναι σχεδιασμένο για την αναχαίτιση αεροσκαφών, πυραύλων Κρουζ και τακτικών βαλλιστικών πυραύλων.

Στην Πάφο σε ετοιμότητα τα τέσσερα ελληνικά F-16

Τα τέσσερα ελληνικά F-16 που έστειλε η Αθήνα στην Κύπρο έχουν ήδη σταθμεύσει στη βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο και βρίσκονται σε επιχειρησιακή ετοιμότητα 5 λεπτών. Την ίδια ώρα, στην Κύπρο καταπλέουν και δύο ελληνικές φρεγάτες: η Belharra «Κίμων» και η «Ψαρά».

Στην Κύπρο μεταβαίνουν σήμερα ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας και ο αρχηγός ΓΓΕΘΑ, στρατηγός Δημήτριος Χούπης.

Υπενθυμίζεται ότι χθες ο ΥΠΕΞ Γιώργος Γεραπετρίτης, σε συνέντευξή του στο in.gr, αναφερόμενος στην αμερικανική βάση της Σούδας, είπε: «Αυτή τη στιγμή είναι ένας στόχος ο οποίος δεν είναι καθόλου μέσα στον σχεδιασμό των Ιρανών, απ’ ό,τι αντιλαμβανόμαστε».