Συνεχίζονται οι εξετάσεις για τους διοικητές των νοσοκομείων – Τι τους ζητά το Υπουργείο Υγείας

Σε διήμερο εντατικών μαθημάτων καλεί η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας τους διοικητές και υποδιοικητές των δημόσιων νοσοκομείων σήμερα και αύριο. Τα νέα στελέχη του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) που πέρασαν ήδη ένα εξαντλητικό διάστημα μέχρι να διοριστούν, σχεδόν δύο ετών, με εξετάσεις γραπτές, πολύμηνη αναμονή και προφορικές συνεντεύξεις, βρίσκονται και πάλι στα θρανία.

Από σήμερα το πρωί όλοι οι διοικητές και οι υποδιοικητές των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, καθώς και των Υγειονομικών Περιφερειών (ΥΠΕ), θα βρίσκονται στο αμφιθέατρο της Εθνικής Πινακοθήκης. Το πρωί η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας θα πραγματοποιήσει δηλώσεις και θα ακολουθήσει η διήμερη συνάντηση κεκλεισμένων των θυρών, με σκοπό τη συζήτηση καίριων θεμάτων των νοσοκομείων αλλά και ενημέρωση των διοικητών για τα ζητήματα που πρέπει να θέσουν σε προτεραιότητα.

Αντίστοιχη συνάντηση είχε πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο του 2024 κατά τη διάρκεια της οποίας ο Υπουργός Υγείας, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, είχε εκπέμψει αυστηρό μήνυμα μηδενικής ανοχής προς τους προηγούμενους διοικητές – πολλοί εκ των οποίων διορίστηκαν εκ νέου μετά τη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής μέσω ΑΣΕΠ. Η τακτική να δίνουν το 100% των δυνάμεών τους και να έχουν αυξημένα αντανακλαστικά διορθώνοντας άμεσα παθογένειες που προκύπτουν στα νοσοκομεία τους συνεχίζει να ισχύει.

Οι λειτουργικοί δείκτες των δημόσιων νοσοκομείων, τα οικονομικά στοιχεία και ο έλεγχος των δαπανών, ο περιορισμός της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης καθώς και οποιοδήποτε ζήτημα προκύπτει από την αξιολόγηση που είναι σε εξέλιξη από τους ίδιους τους πολίτες αποτελούν ορισμένα από τα θέματα για τα οποία οι διοικητές θα λάβουν κατευθύνσεις.

Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Υγείας, σκοπός είναι μια πλήρης ενημέρωση, ώστε να μην υπάρξει καμία δικαιολογία τύπου «δεν ήξερα ή δεν είχα ενημερωθεί» από στόμα διοικητή. Η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας απαιτεί αυξημένη εγρήγορση και έχει σκοπό να ελέγχει ανά τακτά διαστήματα τις διοικήσεις των νοσοκομείων για το παραγόμενο έργο.

Στη διάθεσή της άλλωστε έχει πλέον σημαντικά ψηφιακά εργαλεία: Το ένα είναι η αξιολόγηση από τους νοσηλευόμενους ασθενείς, οι οποίοι απαντούν σε ερωτήσεις για την εμπειρία νοσηλείας τους μετά το εξιτήριό τους από το νοσοκομείο (λαμβάνουν σχετικό link με μήνυμα στο κινητό). Τα δεδομένα που συγκεντρώνονται σε ένα αποθετήριο και στα οποία έχει πρόσβαση η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας αποτελούν σημαντική βάση διαρκούς ελέγχου των διοικήσεων. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, αποτελούν «εφόδιο» και για τους ίδιους τους διοικητές να κάνουν τη δουλειά τους περισσότερο αποτελεσματικά, αφού λαμβάνοντας ανατροφοδότηση από τους πολίτες που νοσηλεύτηκαν μέσα στα νοσοκομεία που διοικούν μπορούν να παρέμβουν ταχύτερα και στοχευμένα σε παθογένειες.

Ειδικά σε σχέση με την αξιολόγηση αναμένεται αναλυτική ομιλία της γενικής γραμματέως Υπηρεσιών Υγείας, κυρίας Λίλιαν Βιλδιρίδη, προς τους διοικητές την Πέμπτη. Στο ίδιο πλαίσιο, θα τους δοθούν οδηγίες για τα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία που πρέπει να καταγράφουν-μετράνε καθώς και σε σχέση με το πώς συμπληρώνονται οι εκθέσεις προόδου. Σε σύντομο χρονικό διάστημα, άλλωστε, θα δοθεί στους διοικητές ένα πρότυπο έκθεσης προόδου για να έχουν έναν «οδηγό». Σκοπός του Υπουργείου Υγείας είναι η πρώτη έκθεση προόδου με βάση την αξιολόγηση να βγει τον ερχόμενο Ιούλιο, αφού δηλαδή συμπληρωθεί ένας χρόνος από την έναρξη της αξιολόγησης.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά έως σήμερα, στα ερωτηματολόγια αξιολόγησης απαντά τουλάχιστον το 30% των πολιτών που λαμβάνει το σχετικό σύνδεσμο στο κινητό του. Ο Υφυπουργός Υγείας, κ. Μάριος Θεμιστοκλέους, μάλιστα, ανέφερε σε πρόσφατη συνέντευξή του ότι περισσότεροι από 11.000 ασθενείς και συνοδοί έχουν συμπληρώσει τα ερωτηματολόγια. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που έδωσε, 9 στους 10 ασθενείς βρήκαν την ειδικότητα που χρειάζονταν, ενώ το 50% όσων εισήχθησαν στα επείγοντα εξυπηρετήθηκαν σε λιγότερο από μία ώρα.

Το δεύτερο σημαντικό εργαλείο που έχουν στη διάθεσή τους οι διοικητές είναι το «βραχιολάκι», δηλαδή η ψηφιακή ιχνηλάτηση των διαδρομών των ασθενών στις εφημερίες των νοσοκομείων. Με δεδομένο ότι μια βασική «πληγή» των νοσοκομείων και πηγή παραπόνων από τους πολίτες είναι οι αναμονές στα Επείγοντα την ημέρα εφημερίας, τα στοιχεία που δίνει το «βραχιολάκι» μπορούν να κατευθύνουν παρεμβάσεις.