Συνάντηση Εταίρων και πραγματοποίηση Hackathon του έργου DIFERAL στη Νοβάρα, Ιταλία

Από τις 28 έως τις 30 Οκτωβρίου 2025, οι εταίροι του έργου Erasmus+ DIFERAL (Differentiated Instruction for Environmental Learning) συναντήθηκαν στη Νοβάρα της Ιταλίας για τη δεύτερη Διακρατική Συνάντηση Εταίρων και ένα καινοτόμο Hackathon αφιερωμένο στην ανάπτυξη του MOOC του DIFERAL.

Τη διοργάνωση φιλοξένησε το Consorzio Scuola Comunità Impresa (CSCI), συγκεντρώνοντας εκπροσώπους από τους οργανισμούς Oloklirosi –Συντονιστής (Ελλάδα), Eco Logic (Βόρεια Μακεδονία), Zespół Szkół nr 1 w Suwałkach (Πολωνία), SYKLI Environmental College (Φινλανδία) και το 7ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου (Ελλάδα) καθώς και 15 μαθητές από Ελλάδα, Πολωνία και Ιταλία.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης των εταίρων, το εταιρικό σχήμα εξέτασε την πορεία του έργου, συζήτησε τα σχέδια διάχυσης και πιλοτικής εφαρμογής και ολοκλήρωσε τη δομή του Competence Framework και των ενοτήτων του MOOC, που αποτελούν τον βασικό κορμό της εκπαιδευτικής πλατφόρμας DIFERAL. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη σύνδεση ανάμεσα σε συμπεριληπτικές διδακτικές πρακτικές και περιβαλλοντικούς μαθησιακούς στόχους, εξασφαλίζοντας ότι οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εφαρμόσουν διαφοροποιημένη διδασκαλία σε πραγματικά σχολικά περιβάλλοντα.

Το Hackathon με τους μαθητές και καθηγητές που ακολούθησε δημιούργησε ένα πρακτικό και δημιουργικό περιβάλλον, όπου εκπαιδευτικοί και μαθητές συνεργάστηκαν για τον συν-σχεδιασμό στοιχείων του MOOC, την ανάπτυξη διαδραστικού μαθησιακού υλικού και τη δοκιμή ιδεών για τη δομή και την εμπειρία χρήσης της πλατφόρμας. Η δραστηριότητα προώθησε τη συνεργασία μεταξύ χωρών και ειδικοτήτων, συνδυάζοντας περιβαλλοντική εκπαίδευση, ψηφιακή καινοτομία και συμπεριληπτική παιδαγωγική.

Η εκδήλωση σηματοδότησε ένα σημαντικό ορόσημο στην υλοποίηση του έργου, προετοιμάζοντας το έδαφος για την επόμενη φάση: τη δημιουργία και την πιλοτική εφαρμογή του DIFERAL MOOC, το οποίο θα είναι διαθέσιμο δωρεάν σε εκπαιδευτικούς σε όλη την Ευρώπη.

Το DIFERAL στοχεύει να ενδυναμώσει τους εκπαιδευτικούς με εργαλεία και δεξιότητες για τον σχεδιασμό μαθησιακών περιβαλλόντων που είναι συμπεριληπτικά, ευέλικτα και περιβαλλοντικά υπεύθυνα, χτίζοντας μια ουσιαστική γέφυρα ανάμεσα στη βιωσιμότητα και την εκπαιδευτική ένταξη.

Ιστοσελίδα έργου: www . diferal . eu