Συνάντηση διακομματικής αντιπροσωπείας της Βουλής των Ελλήνων με αντιπροσωπεία της Γερουσίας της Ιταλικής Δημοκρατίας

Ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής, κ. Ιωάννης Πλακιωτάκης, καλωσόρισε την ιταλική αντιπροσωπεία, υπογραμμίζοντας τη σημασία των ελληνοϊταλικών σχέσεων για τη σταθερότητα, την ειρήνη και τη συνεργασία στη Μεσόγειο. Αναφέρθηκε επίσης στην Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας και στην έκθεση «Άλφα Βήτα: Μαθαίνοντας Ελληνικά στην Ιταλία», που αναδεικνύει τη διαχρονική πολιτιστική σύνδεση των δύο χωρών.

Ο κ. Πλακιωτάκης τόνισε τη σημασία της συνεργασίας σε κρίσιμους τομείς όπως η θαλάσσια ασφάλεια, η αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος, η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και η ενεργειακή ασφάλεια.

Υπογράμμισε επίσης τον ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων και της κοινοβουλευτικής συνεργασίας για τη διαμόρφωση συνεκτικών θέσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενόψει των διαδοχικών Προεδριών της Ιταλίας και της Ελλάδας στο Συμβούλιο της Ε.Ε. (2027–2028).