CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΕΛΛΑΔΑ

Συλλήψεις για ομάδες στο Viber που προειδοποιούσαν για αστυνομικά μπλόκα

ΜΗΛΟ
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 18/10/2025Τελευταία ενημέρωση: 18/10/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Palermo TECH HUB
Cosmos

ΤΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ

Η τεχνολογία βρέθηκε στο επίκεντρο των εξελίξεων αυτή την εβδομάδα στη χώρα μας, δυστυχώς για τους λάθος λόγους. Αιτία ήταν οι συλλήψεις που πραγματοποίησε η Δίωξη Κυβερνοεγκλήματος, οι οποίες αφορούσαν δύο ημεδαπούς που διαχειρίζονταν κοινότητες ενημέρωσης για αστυνομικούς ελέγχους στο Viber.

ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ

Οι αντιδράσεις online ήταν έντονες – από τα social media μέχρι το forum του Insomnia – με πολλούς να υποστηρίζουν πως δεν υπήρχε τίποτα το παράνομο στη λειτουργία αυτών των ομάδων και να μιλούν για καταπίεση της ελευθερίας του λόγου. Ακόμα κι αν ορισμένα από τα μηνύματα που διέρρευσαν είναι, ειλικρινά, αδιανόητα.

ΧΡΥΣΟΣ

Ως παράδειγμα, αρκετοί φέρνουν τα Google Maps αλλά και το Waze, την εφαρμογή πλοήγησης της Google που βασίζεται στις καταχωρήσεις των ίδιων των χρηστών της για ό,τι συμβαίνει στους δρόμους. Αμφότερα προσφέρουν ενημέρωση για αστυνομικούς ελέγχους. Το δε Waze έχει σκαρφαλώσει στην κορυφή των εφαρμογών πλοήγησης σε iOS και Android, χωρίς καν να κρύβει τη λειτουργία του: η περιγραφή του ξεκινά με τη φράση «Αποφύγετε κίνηση, μπλόκα».

Και εδώ αρχίζει η ενδοσκόπηση. Είναι τελικά παράνομη αυτού του είδους η ενημέρωση; Ασχέτως αυτού, είναι ηθική; Και τι από τα δύο θα έπρεπε να μας απασχολεί περισσότερο, δεδομένου ότι τα μπλόκα της αστυνομίας υπάρχουν για να κάνουν τους δρόμους ασφαλέστερους για όλους μας;

NOVA

Η υπόθεση έχει πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης. Μέχρι να υπάρξει ετυμηγορία, ίσως το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να είμαστε λίγο πιο υπεύθυνοι και προσεκτικοί.

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 18/10/2025Τελευταία ενημέρωση: 18/10/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

alkool

Τέλος στην πώληση αλκοόλ και καπνικών σε ανηλίκους

18/10/2025

Ερώτηση στην Βουλή από βουλευτές του ΠΑΣΟΚ για τον ΒΟΑΚ

17/10/2025
panepisthmio

Μετεγγραφές φοιτητών 2025: Πού γίνεται η αίτηση για ένσταση

16/10/2025

ΑΣΕΠ: 478 προσλήψεις σε νοσοκομεία – Οι θέσεις στην Κρήτη

15/10/2025

Ερώτηση της Κ. Σπυριδάκη στη Βουλή για το Επίδομα Ανεργίας

15/10/2025

Μεταναστευτικό: 191 εκ. ευρώ σε 26 ΜΚΟ – Αυστηροποιείται το πλαίσιο ελέγχου

15/10/2025

Πόρισμα – κόλαφος της Αρχής Διαφάνειας για το σκάνδαλο των υδρομετρητών!

14/10/2025

Δημοσκόπηση GPO: Μπροστά 13,2% η ΝΔ από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ

13/10/2025

Επίκαιρη ερώτησης στη Βουλή της Κ. Σπυριδάκη για το Φράγμα Μπραμιανών

13/10/2025
sxoleio school

Λύκειο 2026: Οι μεγάλες αλλαγές που φέρνει το νέο σύστημα στο απολυτήριο

12/10/2025
Back to top button