Συλλήψεις για ομάδες στο Viber που προειδοποιούσαν για αστυνομικά μπλόκα

Η τεχνολογία βρέθηκε στο επίκεντρο των εξελίξεων αυτή την εβδομάδα στη χώρα μας, δυστυχώς για τους λάθος λόγους. Αιτία ήταν οι συλλήψεις που πραγματοποίησε η Δίωξη Κυβερνοεγκλήματος, οι οποίες αφορούσαν δύο ημεδαπούς που διαχειρίζονταν κοινότητες ενημέρωσης για αστυνομικούς ελέγχους στο Viber.

ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ

Οι αντιδράσεις online ήταν έντονες – από τα social media μέχρι το forum του Insomnia – με πολλούς να υποστηρίζουν πως δεν υπήρχε τίποτα το παράνομο στη λειτουργία αυτών των ομάδων και να μιλούν για καταπίεση της ελευθερίας του λόγου. Ακόμα κι αν ορισμένα από τα μηνύματα που διέρρευσαν είναι, ειλικρινά, αδιανόητα.

Ως παράδειγμα, αρκετοί φέρνουν τα Google Maps αλλά και το Waze, την εφαρμογή πλοήγησης της Google που βασίζεται στις καταχωρήσεις των ίδιων των χρηστών της για ό,τι συμβαίνει στους δρόμους. Αμφότερα προσφέρουν ενημέρωση για αστυνομικούς ελέγχους. Το δε Waze έχει σκαρφαλώσει στην κορυφή των εφαρμογών πλοήγησης σε iOS και Android, χωρίς καν να κρύβει τη λειτουργία του: η περιγραφή του ξεκινά με τη φράση «Αποφύγετε κίνηση, μπλόκα».

Και εδώ αρχίζει η ενδοσκόπηση. Είναι τελικά παράνομη αυτού του είδους η ενημέρωση; Ασχέτως αυτού, είναι ηθική; Και τι από τα δύο θα έπρεπε να μας απασχολεί περισσότερο, δεδομένου ότι τα μπλόκα της αστυνομίας υπάρχουν για να κάνουν τους δρόμους ασφαλέστερους για όλους μας;

Η υπόθεση έχει πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης. Μέχρι να υπάρξει ετυμηγορία, ίσως το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να είμαστε λίγο πιο υπεύθυνοι και προσεκτικοί.