Συμπόρευση ΠΑΣΟΚ με την ΕΛ.Α.Σ του Τσίπρα σε ενδεχόμενες επαναληπτικές εκλογές προτείνει ο Δούκας

Αναταράξεις προκαλεί στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ το σενάριο που περιγράφει ο Χάρης Δούκας και παραπέμπει σε μετεκλογική συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα και την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.

Ο δήμαρχος Αθηναίων και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, με συνέντευξή του σήμερα, προτείνει εμμέσως πλην σαφώς στη Χαριλάου Τρικούπη ν’ αρχίσει από τώρα διάλογος επί των προγραμμάτων ανάμεσα στα δύο κόμματα.

Ναι μεν θυμίζει ότι απόφαση του ΠΑΣΟΚ είναι η αυτόνομη πορεία, ωστόσο υποστηρίζει ότι, εφόσον οι προοδευτικές δυνάμεις μπορούν να δημιουργήσουν «συνθήκες ανατροπής», πρέπει να ξεκινήσει τις συζητήσεις πριν από τις εκλογές. «Εμείς έχουμε πει αυτόνομη πορεία, δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση. Οι αποφάσεις μας είναι σε άλλη κατεύθυνση. Όμως ξαναλέω ότι, θα πρέπει, αν έχουμε τη δυνατότητα, γιατί η Νέα Δημοκρατία μπορεί να είναι για παράδειγμα στο 25%, να μην παίρνει το μπόνους. Και να είμαστε εμείς εκεί κοντά. Και τα δύο κόμματα -δεν πρέπει να συζητήσουμε μήπως μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια συνθήκη ανατροπής;» διερωτήθηκε ο κ. Δούκας.

«Το άθροισμά μας μπορεί να είναι περισσότερο από τη Νέα Δημοκρατία, για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε, ακόμα και κυβερνητικά, θα πρέπει να έχουμε συζητήσει από τώρα ποιες είναι οι γραμμές μας, ποια είναι τα προγράμματά μας, πού υπάρχουν συγκλίσεις, πού διαφωνούμε και πού συμφωνούμε» συνέχισε ο κ. Δούκας στο Mega, ανάβοντας «φωτιές» στο εσωτερικό του κόμματος, καθώς αρκετά στελέχη θεωρούν ότι με τις δηλώσεις του «κλείνει το μάτι» στον Αλέξη Τσίπρα.

Μάλιστα, ο κ. Δούκας άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην είναι επικεφαλής ο Νίκος Ανδρουλάκης, αλλά ο Αλέξης Τσίπρας, καθώς σημείωσε με νόημα απαντώντας σε σχετική ερώτηση: «Νομίζω ότι το ποιος θα είναι αρχηγός, θα καθοριστεί απολύτως από το ποιος θα είναι πρώτος, ποιος θα έχει τη δύναμη. Εμείς θέλουμε να είναι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ», απάντησε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Δούκας ανέφερε ως απτό παράδειγμα την περίπτωση των εκλογών για τον Δήμο Αθηναίων και την ανατροπή που είχε γίνει στα ποσοστά που έλαβε ο ίδιος και ο έτερος διεκδικητής, Κώστας Μπακογιάννης, μετά τη «στρατηγική» όπως τη χαρακτήρισε συνεργασία με την παράταξη Ανοιχτή Πόλη του Κώστα Ζαχαριάδη.