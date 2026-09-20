Στα 60 τα ελληνικά F-16 Viper

Η ελληνική Πολεμική Αεροπορία πρόσθεσε ένα ακόμη F-16 Viper στη δύναμή της, φτάνοντας πλέον τα 60 αναβαθμισμένα μαχητικά, σε ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα εκσυγχρονισμού αεροσκαφών που βρίσκονται σήμερα σε εξέλιξη στην Ευρώπη.

Το 60ό F-16 παραδόθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου 2026 από τη Lockheed Martin και την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία, με τις εργασίες να συνεχίζονται στις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ στην Τανάγρα και τις επόμενες παραδόσεις να προγραμματίζονται έως το 2027.

Πρόκειται για ένα σημαντικό ορόσημο, όχι μόνο λόγω του αριθμού των αεροσκαφών που έχουν ήδη παραδοθεί, αλλά και λόγω του ρυθμού με τον οποίο εξελίσσεται πλέον το πρόγραμμα. Μόλις τον Απρίλιο του 2026 είχε παραδοθεί το 50ό Viper. Μέσα σε περίπου πέντε μήνες προστέθηκαν ακόμη δέκα αναβαθμισμένα μαχητικά.

Τι κάνει διαφορετικό το ελληνικό F-16 Viper

Η μετατροπή ενός ελληνικού F-16 σε Viper δεν είναι ένα απλό «λίφτινγκ» ενός παλαιότερου μαχητικού. Το αεροσκάφος διατηρεί τη βασική του πλατφόρμα, όμως μεγάλο μέρος της ηλεκτρονικής του αρχιτεκτονικής περνά ουσιαστικά σε άλλη εποχή.

Στην καρδιά της αναβάθμισης βρίσκεται το AN/APG-83 AESA, ένα ραντάρ ηλεκτρονικής σάρωσης που προσφέρει σαφώς αναβαθμισμένες δυνατότητες εντοπισμού και παρακολούθησης στόχων και επιτρέπει στον χειριστή να έχει πληρέστερη εικόνα του πεδίου επιχειρήσεων.

Το αεροσκάφος αποκτά επίσης νέο Modular Mission Computer MMC-7000AH, προηγμένο σύστημα ανταλλαγής δεδομένων Link-16, νέο σύστημα αναγνώρισης φίλου ή εχθρού με Mode 5, αναβαθμισμένες οθόνες στο πιλοτήριο και βελτιωμένο σύστημα GPS/αδρανειακής ναυτιλίας.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το Link-16. Στον σύγχρονο αεροπορικό πόλεμο ένα μαχητικό δεν επιχειρεί ως απομονωμένη μονάδα. Συλλέγει, στέλνει και λαμβάνει δεδομένα από άλλα αεροσκάφη και συμμαχικές πλατφόρμες, δημιουργώντας μια πολύ ευρύτερη εικόνα της επιχειρησιακής κατάστασης.

Η ίδια η ΕΑΒ επισημαίνει ότι η νέα ηλεκτρονική διαμόρφωση προσφέρει στα F-16 αυξημένη διαλειτουργικότητα με άλλα σύγχρονα μέσα της Πολεμικής Αεροπορίας, όπως τα Rafale, αλλά και με τα μελλοντικά F-35.

Παράλληλα, η διαμόρφωση Viper περιλαμβάνει το Automatic Ground Collision Avoidance System, το οποίο μπορεί υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις να επέμβει αυτόματα όταν διαπιστώσει επικείμενη πρόσκρουση στο έδαφος, καθώς και πρόβλεψη για σύγχρονα ατρακτίδια στοχοποίησης και κατευθυνόμενα όπλα.

Επομένως, η μεγάλη διαφορά του Viper δεν βρίσκεται τόσο στην εξωτερική εικόνα ή στις αεροδυναμικές επιδόσεις του F-16, όσο σε αυτό που το αεροσκάφος «βλέπει», επεξεργάζεται και μεταδίδει.

Και αυτό ακριβώς είναι το κρίσιμο στοιχείο για την Πολεμική Αεροπορία: περισσότερες πληροφορίες, γρηγορότερη επεξεργασία τους και καλύτερη συνεργασία διαφορετικών οπλικών συστημάτων μέσα στο ίδιο επιχειρησιακό περιβάλλον.

Το πρόγραμμα έχει και ιδιαίτερη ελληνική βιομηχανική διάσταση. Το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών πραγματοποιείται στην ΕΑΒ, με τη Lockheed Martin να παρέχει τεχνική υποστήριξη, engineering και ολοκλήρωση συστημάτων. Η αμερικανική εταιρεία έχει αναφέρει ότι οι μακροχρόνιες βιομηχανικές συνεργασίες γύρω από τα ελληνικά F-16 έχουν αποφέρει οικονομικό αντικείμενο άνω του 1 δισ. δολαρίων στην ελληνική αμυντική βιομηχανία.

Και μετά τα 60 Viper, έρχονται ακόμη περισσότερα

Η παράδοση του 60ού αεροσκάφους αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία εάν συνδυαστεί με τον επόμενο σχεδιασμό της Αθήνας.

Τον Μάρτιο του 2026 προχώρησε θεσμικά το πρόγραμμα αναβάθμισης περίπου 38 F-16 Block 50 στη διαμόρφωση Viper. Η σχετική κατεύθυνση πέρασε από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής και στη συνέχεια το ΚΥΣΕΑ ενέκρινε την αναβάθμιση των Block 50. Το κόστος είχε εκτιμηθεί περίπου στο 1 δισ. ευρώ, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι κάθε επόμενο συμβατικό και τεχνικό βήμα έχει ήδη ολοκληρωθεί.

Εφόσον η δεύτερη αυτή φάση υλοποιηθεί όπως σχεδιάζεται, το υπουργείο Εθνικής Άμυνας έχει αναφέρει ότι η Πολεμική Αεροπορία θα διαθέτει περισσότερα από 100 F-16 Viper.

Και εκεί αρχίζει να διαμορφώνεται η επόμενη εικόνα του ελληνικού στόλου.

Τα F-16 Viper προορίζονται να αποτελέσουν τον πολυπληθέστερο κορμό, δίπλα στα 24 Rafale, ενώ ακολουθεί η είσοδος του F-35. Η Ελλάδα έχει υπογράψει για 20 F-35A, με δικαίωμα προαίρεσης για επιπλέον 20 αεροσκάφη.

Τα πρώτα ελληνικά F-35 προβλέπεται να παραδοθούν αρχικά στις Ηνωμένες Πολιτείες για τις ανάγκες εκπαίδευσης, με το ΥΠΕΘΑ να έχει τοποθετήσει την πρώτη παράδοση το 2028. Νεότερη επίσημη τοποθέτηση του υπουργείου Εξωτερικών προσδιορίζει την εγκατάσταση των πρώτων αεροσκαφών στην Ελλάδα τον Νοέμβριο του 2029.

Μέχρι τότε όμως, τα Viper είναι αυτά που αυξάνονται μήνα με τον μήνα.

Και το γεγονός ότι η Πολεμική Αεροπορία έφτασε ήδη στα 60 αναβαθμισμένα F-16 δείχνει ότι ένα πρόγραμμα που ξεκίνησε πριν από χρόνια βρίσκεται πλέον στην τελική του φάση.

Το επόμενο μεγάλο στοίχημα δεν είναι απλώς να ολοκληρωθούν οι παραδόσεις. Είναι να δημιουργηθεί ένας όσο το δυνατόν πιο ομοιογενής στόλος, στον οποίο F-16 Viper, Rafale και F-35 θα μπορούν να λειτουργούν ως τμήματα του ίδιου δικτυωμένου συστήματος μάχης.

Και σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, το F-16 που γνωρίζουμε εδώ και σχεδόν τέσσερις δεκαετίες στην Ελλάδα μπορεί εξωτερικά να μοιάζει γνώριμο. Στο εσωτερικό του, όμως, το Viper είναι ένα πολύ διαφορετικό μαχητικό.