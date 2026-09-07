CAFE MELI
Europlan

ΓΡΗΓΟΡΗΣ
NOVA
ΕΛΛΑΔΑ

Σούπερ μάρκετ: Το έτοιμο φαγητό κερδίζει τους Έλληνες

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 7 Σεπτεμβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 07/09/2026
Ανάγνωση 2 λεπτών
Palermo TECH HUB
Cosmos

Μια μικρή αλλά σταθερή αλλαγή συντελείται τα τελευταία χρόνια στις διατροφικές συνήθειες των Ελλήνων. Το καθημερινό μαγείρεμα δεν εγκαταλείπεται, όμως όλο και περισσότερα νοικοκυριά αναζητούν γρήγορες και πρακτικές λύσεις, μεταφέροντας μέρος των δαπανών τους από την κουζίνα στις «ζεστές γωνιές» των σούπερ μάρκετ.

ΧΡΥΣΟΣ

Η μεταβολή αποτυπώνεται ξεκάθαρα στους αριθμούς. Μέσα σε μία δεκαετία, το μερίδιο του έτοιμου φαγητού στα σούπερ μάρκετ έχει αυξηθεί από 16% σε 29%, πλησιάζοντας πλέον το ένα τρίτο της συγκεκριμένης αγοράς.

SUNSTOP

Πρόκειται για μια τάση που φαίνεται να αποκτά μόνιμα χαρακτηριστικά και οδηγεί τις μεγάλες αλυσίδες σε μεγαλύτερες επενδύσεις στα έτοιμα γεύματα, διευρύνοντας τόσο την ποικιλία όσο και τα σημεία στα οποία αυτά διατίθενται.

MARIS

Σχεδόν 770 ευρώ τον χρόνο

Τα στοιχεία του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ) δείχνουν και το οικονομικό αποτύπωμα αυτής της αλλαγής. Η μέση εβδομαδιαία δαπάνη για έτοιμο φαγητό που αγοράζεται αποκλειστικά από σούπερ μάρκετ ανέρχεται στα 14,79 ευρώ.

Σε ετήσια βάση, το ποσό προσεγγίζει τα 770 ευρώ ανά καταναλωτή, χωρίς, μάλιστα, στον υπολογισμό να περιλαμβάνονται οι δαπάνες για delivery και εστίαση.

Οι διαφορές μεταξύ των καταναλωτών είναι σημαντικές. Το 19% όσων αγοράζουν έτοιμο φαγητό διαθέτει από 11 έως 20 ευρώ την εβδομάδα, το 11% από 6 έως 10 ευρώ και το 7% έως 5 ευρώ.

Υπάρχει, όμως, και μια σημαντική κατηγορία με πολύ υψηλότερη κατανάλωση. Ένας στους τέσσερις, δηλαδή το 25%, δηλώνει εβδομαδιαίες δαπάνες από 21 έως και 100 ευρώ.

Την ίδια στιγμή, το ποσοστό όσων μένουν απολύτως πιστοί στο σπιτικό φαγητό υποχωρεί. Το 39% δηλώνει ότι δεν αγοράζει καθόλου έτοιμα γεύματα, έναντι 45% πριν από δέκα χρόνια.

Τα σούπερ μάρκετ μπαίνουν στην αγορά της εστίασης

Η μεταβολή στις καταναλωτικές συνήθειες δημιουργεί μια νέα επιχειρηματική ευκαιρία για το οργανωμένο λιανεμπόριο. Τα τμήματα έτοιμου φαγητού έχουν επεκταθεί στα μεγάλα καταστήματα, ενώ οι αλυσίδες εμπλουτίζουν συνεχώς τις επιλογές τους.

Το ψητό κοτόπουλο και οι παραδοσιακές πίτες έχουν πλέον πλαισιωθεί από σαλάτες, μαγειρευτά φαγητά και διαφορετικές προτάσεις γρήγορου γεύματος. Έτσι, τα σούπερ μάρκετ δεν ανταγωνίζονται πλέον μόνο μεταξύ τους για τις κλασικές αγορές του νοικοκυριού, αλλά διεκδικούν μέρος μιας δαπάνης που παραδοσιακά κατευθυνόταν προς την εστίαση και το delivery.

Η τάση, άλλωστε, είναι ευρωπαϊκή. Σύμφωνα με την έρευνα «The State of Grocery Retail Europe 2025» της McKinsey, το 54% των Ευρωπαίων αγοράζει τουλάχιστον μία φορά τον μήνα προϊόντα έτοιμα προς κατανάλωση, όπως σάντουιτς, σαλάτες και σνακ.

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η διείσδυση στις νεότερες ηλικίες. Το 77% της Gen Z και το 72% των Millennials αγοράζουν φαγητό «στο χέρι» τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Παράλληλα, το 42% της Gen Z και το 37% των Millennials καταναλώνουν έτοιμα γεύματα τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα.

Ο χρόνος αλλάζει το καθημερινό τραπέζι

Στην ελληνική αγορά, το σούπερ μάρκετ επιλέγεται από τρεις στους δέκα καταναλωτές για την προμήθεια έτοιμου φαγητού. Ένα επιπλέον 28% στρέφεται στο delivery και στα ηλεκτρονικά καταστήματα, ενώ το 4% χρησιμοποιεί άλλα σημεία πώλησης.

Πίσω από αυτή τη συμπεριφορά βρίσκεται κυρίως η πίεση του χρόνου. Για το 41% των καταναλωτών που επιλέγουν έτοιμα γεύματα, βασικός λόγος είναι ότι δεν υπάρχει αρκετός χρόνος για μαγείρεμα.

Σημαντικό ρόλο παίζει και η αλλαγή στη σύνθεση των νοικοκυριών. Το 19% εκτιμά ότι το μαγείρεμα δεν είναι οικονομικά ή πρακτικά συμφέρον όταν πρόκειται για ένα ή λίγα άτομα και, επομένως, στρέφεται ευκολότερα σε μια έτοιμη μερίδα.

Παρά τη δυναμική που αποκτά η συγκεκριμένη αγορά, το σπιτικό φαγητό διατηρεί ένα ισχυρό πλεονέκτημα. Οκτώ στους δέκα καταναλωτές εξακολουθούν να το θεωρούν πιο νόστιμο και πιο υγιεινό.

Το κρίσιμο στοιχείο, επομένως, δεν είναι ότι οι Έλληνες έπαψαν να προτιμούν το φαγητό της κατσαρόλας. Είναι ότι η καθημερινότητα αφήνει λιγότερο χρόνο για να το ετοιμάσουν — και αυτό το κενό επιχειρούν πλέον να καλύψουν τα σούπερ μάρκετ.

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Πηγή
Ημερησία
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 7 Σεπτεμβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 07/09/2026
Ανάγνωση 2 λεπτών
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

Μητσοτάκης: Θα έχουμε δομή μεταναστών στο Ηράκλειο και αυτό πρέπει να το κατανοήσουν όλοι

7 Σεπτεμβρίου 2026
plhmmyres

Πολιτική Προστασία: Οδηγίες προς Περιφέρειες και Δήμους για άμεσες δράσεις πρόληψης αντιπλημμυρικής προστασίας

6 Σεπτεμβρίου 2026
deth 2026 thessaloniki

ΔΕΘ 2026: Η Ιαπωνία τιμώμενη χώρα – Τι περιλαμβάνει η μεγάλη επετειακή έκθεση

6 Σεπτεμβρίου 2026
vivlio woke

Σχολικά βιβλία για μαθητές Β’ και ΣΤ’ Δημοτικού παρουσιάζουν οικογένειες με γονείς ίδιου φύλου

4 Σεπτεμβρίου 2026
androulakis

Η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο, με αφορμή τα 52 χρόνια από την ημέρα ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ | +Video

4 Σεπτεμβρίου 2026

Interview: Πρώτη η ΝΔ με 29,1% – Διαφορά 13,6 μονάδων από την ΕΛΑΣ του Τσίπρα

4 Σεπτεμβρίου 2026
tsipras

Τσίπρας: Αυξήσεις σε γιατρούς, νοσηλευτές, εκπαιδευτικούς, επίδομα 500 ευρώ για φοιτητές, κατώτατος μισθός 1000 ευρώ, μείωση ΦΠΑ | +Video

3 Σεπτεμβρίου 2026

ΕΟΠΥΥ: Αφαιρέθηκε η επιλογή «ακαθόριστο φύλο» από την πλατφόρμα μετά τις αντιδράσεις

2 Σεπτεμβρίου 2026

Οδηγίες σε περιφέρειες και δήμους για την αντιπλημμυρική προστασία

1 Σεπτεμβρίου 2026
aspida

Ασπίδα του Αχιλλέα: Μπήκαν οι υπογραφές για τον Ελληνικό Θόλο των 3 δις ευρώ

31 Αυγούστου 2026
ELOUNDA PASS
Back to top button