Σκόπια: Πέρασε με 80 βουλευτές η Συμφωνία των Πρεσπών – Και τώρα η ώρα του Καμμένου

Μετά από ολοήμερο θρίλερ και διαρκείς αναβολές στην έναρξη της συνεδρίασης και της ψηφοφορίας, η βουλή των Σκοπίων ενέκρινε την πρόταση του Ζόραν Ζάεφ για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ο πρωθυπουργός των Σκοπίων μέσα σε κλίμα πόλωσης και καταγγελιών για απόπειρες εξαγοράς ψήφων και εκβιασμών βουλευτών κατάφερε να εξασφαλίσει την πλειοψηφία των δύο τρίτων των μελών του κοινοβουλίου, ήτοι 80 βουλευτές που είπαν «ναι» στην αναθεώρηση, έναντι 37 που είπαν «όχι» – παρόντες ήταν 117 βουλευτές.

Η αποψινή ψηφοφορία που έληξε με την έγκριση της πρότασης Ζάεφ είναι το πρώτο και πιο δύσκολο από τα βήματα προς την ολοκλήρωση της συνταγματικής αναθεώρησης. Η όλη διαδικασία αναμένεται ότι θα ολοκληρωθεί περίπου σε τρεις μήνες. Ωστόσο, η υπερψήφιση της πρότασης Ζάεφ δημιουργεί νέα δεδομένα και στην ελληνική κυβέρνηση, αφού φέρει προ των ευθυνών του τον κυβερνητικό εταίρο Πάνο Καμμένο. Μετά τη διάψευση των προβλέψεών του ότι η Συμφωνία των Πρεσπών δεν θα περνούσε από τηβουλή των Σκοπίων πλέον αποτελεί ερώτημα τί θα πράξει στο εξής και αν θα τηρήσει αυτό που ορίζεται ως γραμμή των Ανεξάρτητων Ελλήνων, δηλαδή καταψήφιση της Συμφωνίας των Πρεσπών και άρση της εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση.

Συγχαρητήρια από Τσίπρα σε Ζάεφ



«Μεγάλο βήμα προς την κοινή μας επιτυχία», χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας με ανάρτησή του στο twitter , την υπερψήφιση της συνταγματικής αναθεώρησης από τη βουλή των Σκοπίων και έδωσε συγχαρητήρια στον «φίλο του Ζόραν Ζάεφ».

Congratulations my friend @Zoran_Zaev ! Tonight’s vote is a big step towards our common success. A very important step to a peaceful and prosperous future for our people!

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) October 19, 2018