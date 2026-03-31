Sisters: Φοιτητές του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών εκπαιδεύονται για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων

31 Μαρτίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 31/03/2026
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική δράση για τη σπατάλη τροφίμων με τη συμμετοχή νέων ηλικίας 19–21 ετών, φοιτητών του Εργαστηρίου Οργανωσιακής Καινοτομίας και Συστημάτων Διοίκησης του Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για τον οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο της σπατάλης τροφίμων, καθώς και για πρακτικούς τρόπους διαχείρισης των τροφίμων στην καθημερινότητα. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην οικιακή οικονομία, στη σωστή αποθήκευση και διατήρηση των τροφίμων, καθώς και σε πρακτικές που συμβάλλουν στη μείωση της σπατάλης και στην ενίσχυση της υπεύθυνης κατανάλωσης.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μια ουσιαστική επένδυση στην εκπαίδευση και στην καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης, ενώ παράλληλα ενισχύει την κοινωνική ευαισθητοποίηση των νέων. Μέσα από δράσεις ενημέρωσης και εκπαίδευσης προωθείται η διαμόρφωση μιας νέας γενιάς καταναλωτών με γνώση, περιβαλλοντική υπευθυνότητα και ενεργή στάση απέναντι στο φυσικό περιβάλλον και την κοινωνία.

Το πρόγραμμα «Sisters» έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας «Horizon 2020» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. 101037796.

Ωστόσο, οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι αποκλειστικά του/των συγγραφέα/ων και δεν αντανακλούν κατ ’ανάγκη τις απόψεις και τις γνώμες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της χορηγούσας αρχής. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η χορηγούσα αρχή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι γι’ αυτές.

Σχετικά άρθρα

ΠΑΣΟΚ: Τα τελικά αποτελέσματα της σταυροδοσίας για τη νέα Κεντρική Επιτροπή

31 Μαρτίου 2026

ΠΑΣΟΚ: Ποιοι εκλέγονται στην πρώτη δεκάδα της νέας Κεντρικής Επιτροπής

30 Μαρτίου 2026

Ανδρουλάκης στο 4ο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ – Ολη η ομιλία του | +Video

28 Μαρτίου 2026
wra roloi

Αλλαγή ώρας: Μία ώρα μπροστά από τα ξημερώματα της Κυριακής

28 Μαρτίου 2026

Ελλάδα: Η πιο εξαρτώμενη ευρωπαϊκή χώρα από τα πετρέλαια του Κόλπου

27 Μαρτίου 2026

Μητσοτάκης: Ανακοίνωσε fuel pass, επιδότηση στο diesel κίνησης και παρέμβαση για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια

23 Μαρτίου 2026

Την Τρίτη ο Αλέξης Χαρίτσης παραιτείται από πρόεδρος της Νέας Αριστεράς

21 Μαρτίου 2026

Ελληνικοί Patriot στη Σαουδική Αραβία – Ποια είναι η ΕΛΔΥΣΑ

20 Μαρτίου 2026
smartphone kinito sms

Νέα απάτη μέσω sms για επιστροφή χρημάτων από τον ΕΟΠΥΥ

19 Μαρτίου 2026

«deiktesota.gov.gr»: Οι πολίτες θα κρίνουν τους δημάρχους για τις πραγματικές επιδόσεις τους

18 Μαρτίου 2026
