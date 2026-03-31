Sisters: Φοιτητές του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών εκπαιδεύονται για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική δράση για τη σπατάλη τροφίμων με τη συμμετοχή νέων ηλικίας 19–21 ετών, φοιτητών του Εργαστηρίου Οργανωσιακής Καινοτομίας και Συστημάτων Διοίκησης του Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για τον οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο της σπατάλης τροφίμων, καθώς και για πρακτικούς τρόπους διαχείρισης των τροφίμων στην καθημερινότητα. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην οικιακή οικονομία, στη σωστή αποθήκευση και διατήρηση των τροφίμων, καθώς και σε πρακτικές που συμβάλλουν στη μείωση της σπατάλης και στην ενίσχυση της υπεύθυνης κατανάλωσης.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μια ουσιαστική επένδυση στην εκπαίδευση και στην καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης, ενώ παράλληλα ενισχύει την κοινωνική ευαισθητοποίηση των νέων. Μέσα από δράσεις ενημέρωσης και εκπαίδευσης προωθείται η διαμόρφωση μιας νέας γενιάς καταναλωτών με γνώση, περιβαλλοντική υπευθυνότητα και ενεργή στάση απέναντι στο φυσικό περιβάλλον και την κοινωνία.

Το πρόγραμμα «Sisters» έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας «Horizon 2020» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. 101037796.

