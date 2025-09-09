CAFE MELI
Σεισμος 5,2 Ρίχτερ στα Νέα Στύρα στην Εύβοια

09/09/2025
Ισχυρός σεισμός που έγινε αισθητός στην Αττική, σημειώθηκε λίγο πριν τις 12:30 το βράδυ, με το επίκεντρο να βρίσκεται σύμφωνα με την καταγραφή του Γεωδυναμικού στα Νέα Στύρα Εύβοιας.

Σύμφωνα με τα αναθεωρημένα στοιχεία, η δόνηση ήταν μεγέθους 5,2 Ρίχτερ στον θαλάσσιο χώρο μεταξύ Σχοινιά και Στύρων Ευβοίας. Συγκεκριμένα, το επίκεντρο εντοπίζεται στα 5 χιλιόμετρα δυτικά – βορειοδυτικά των Στύρων και το εστιακό βάθος στα 13,6 χιλιόμετρα.

Μέσα σε περίπου 15 λεπτά από τη μεγάλη δόνηση, ακολούθησαν δύο μικρότεροι μετασεισμοί, μεγέθους 2,5 και 2,6  Ρίχτερ. Η ακολουθία συνέχισε να φθίνει με άλλες τέσσερις δονήσεις από 1,6 ως 2 Ρίχτερ. Αξίζει να σημειωθεί πως δύο ώρες νωρίτερα, η ίδια περιοχή είχε «δώσει» μια δόνηση 2,6 Ρίχτερ.

Σύμφωνα με τον Ευθύμη Λέκκα, πρόκειται για περιοχή που δεν δίνει μεγάλους σεισμούς, αλλά «αυτή τη στιγμή είμαστε σε αξιολόγηση όλων των δεδομένων για να έχουμε πιο σίγουρα στοιχεία και εκτιμήσεις». Παράλληλα, τόνισε πως αναμένονται μετασεισμοί άνω των 4 Ρίχτερ, υπάρχει προβληματισμός για την εγγύτητα με την περιοχή του Ωρωπού, που δίνει λίγο μεγαλύτερες δονήσεις, ενώ οι επιστήμονες του ΟΑΣΠ συνεδρίασαν εκτάκτως μέσω τηλεδιάσκεψης για την  εκτίμηση της κατάστασης.

«Έχουμε προβεί σε διασπορά οχημάτων σε ανατολική Αττική και νότια Εύβοια, ομοίως σε ετοιμότητα είναι η πρώτη και έβδομη ΕΜΑΚ. Και το ΕΣΚΕΔΙΚ επικοινωνεί με όλες τις υπηρεσίες μας και τις υπηρεσίες ΕΛΑΣ και αυτοδιοίκησης σχετικά» ανέφεραν πηγές από την Πολιτική Προστασία.

Ο Γιώργος Κελαϊδίτης, αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας σημείωσε, την ίδια στιγμή, πως επικοινώνησε με τον πρόεδρο στα Νέα Στυρα, προσθέτοντας πως έως τώρα δεν έχουν αναφορές για ζημιές. Η δόνηση έγινε πολύ αισθητή στην Χαλκίδα.

Συγκεκριμένα την ώρα που ξεκινούσε η εκπομπή Off The Record και ενώ στο στούντιο επικρατούσε το σκοτάδι, οι δημοσιογράφοι είδαν τις κάμερες να κουνιούνται και ένιωσαν το έδαφος να σείεται. Αμέσως είπαν πως «αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη ισχυρός σεισμός και συνεχίζεται».

09/09/2025
