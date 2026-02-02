Σε ποιο δήμο σχεδιάζεται να γίνει το μεγαλύτερο πάρκο δασικής αναψυχής στα Βαλκάνια

Σημαντική συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Καλαμπάκας μεταξύ του Δημάρχου Μετεώρων Λευτέρη Αβραμόπουλου και του Γενικού Διευθυντή Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος Ευάγγελου Γκουντούφα, με αντικείμενο την παρουσίαση του σχεδίου για τη δημιουργία του μεγαλύτερου Πάρκου Δασικής Αναψυχής στα Βαλκάνια, όπως χαρακτηρίζεται σε σχετική ανάρτηση του Δήμου.

Ο Δήμαρχος Μετεώρων, σύμφωνα με την ίδια ανάρτηση, παρουσίασε αναλυτικά το στρατηγικό σχέδιο του Δήμου, με αιχμή το Πλατανόδασος Διάβας, το οποίο πλέον έχει χαρακτηριστεί ως προστατευτικό δάσος, ένα καθοριστικό θεσμικό βήμα που ανοίγει τον δρόμο για τη χρηματοδότηση και υλοποίηση μεγάλων παρεμβάσεων. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά:

«Δεν μιλάμε απλώς για ένα έργο, αλλά για ένα ολοκληρωμένο όραμα που ενώνει τη φύση, τον πολιτισμό και τον άνθρωπο. Ένα πάρκο που θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για ολόκληρα τα Βαλκάνια».

Το Master Plan προβλέπει τη δημιουργία ενός ενιαίου άξονα δασικής αναψυχής που θα συνδέει λειτουργικά τα Μετέωρα, το Πλατανόδασος Διάβας, τη Σαρακίνα και τη Θεόπετρα, αναδεικνύοντας τη μοναδική ταυτότητα της περιοχής, ενισχύοντας την ήπια τουριστική ανάπτυξη και επενδύοντας στη βιώσιμη διαχείριση των δημοτικών δασών.

Παράλληλα, παρουσιάστηκαν κρίσιμες μελέτες που αφορούν τη διαχείριση δασών, τη βελτίωση της βατότητας του δασικού οδικού δικτύου και έργα δασοτεχνικής και αντιπλημμυρικής προστασίας.

«Στη φάση της υλοποίησης»

Ο κ. Αβραμόπουλος υπογράμμισε, σύμφωνα με την σχετική ανάρτηση, πως:

«Ο Δήμος Μετεώρων δεν περιμένει τις εξελίξεις, τις διεκδικεί. Με σχέδιο, συνεργασία και επιμονή, δημιουργούμε τις βάσεις για έναν τόπο πιο ανθεκτικό, πιο πράσινο και πιο ελκυστικό για τις επόμενες γενιές».

Η θετική ανταπόκριση της Δασικής Υπηρεσίας και οι δεσμεύσεις για επικείμενες εγκρίσεις χρηματοδότησης επιβεβαιώνουν ότι το όραμα περνά πλέον στη φάση της υλοποίησης. Ο Δήμος Μετεώρων συνεχίζει να επενδύει σε έργα ουσίας, με στρατηγική, συνέργειες και ξεκάθαρο προσανατολισμό στο μέλλον του τόπου.