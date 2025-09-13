Σε ισχύ από σήμερα ο νέος ΚΟΚ που προβλέπει τσουχτερά πρόστιμα

Από σήμερα Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου τίθεται σε ισχύ ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας ο οποίος φέρνει σημαντικές αλλαγές με στόχο τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων στην Ελλάδα, η οποία παραμένει στις πρώτες θέσεις στην ΕΕ όσον αφορά τους θανάτους από τροχαία.

Στον νέο ΚΟΚ εισάγονται ρεαλιστικές και ριζικές παρεμβάσεις που εστιάζουν στην πρόληψη των θανάτων και των σοβαρών τραυματισμών και στην καλλιέργεια κυκλοφοριακής παιδείας. Συγκεκριμένα, θα ενεργοποιηθούν οι ψηφιακές κάμερες στην Αττική και τα πρόστιμα θα αποστέλλονται απευθείας στους παραβάτες μέσω της πλατφόρμας gov.gr.

Μία από τις πιο σημαντικές αλλαγές είναι η έννοια της υποτροπής: πλέον, οι επαναλαμβανόμενες παραβάσεις δεν συμψηφίζονται, αλλά επιφέρουν σωρευτικές ποινές, αυξάνοντας τόσο τα χρηματικά πρόστιμα όσο και τις διοικητικές κυρώσεις, όπως η αφαίρεση διπλώματος ή ακόμα και ποινικές διώξεις.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη χρήση κινητού κατά την οδήγηση, όπου οι ποινές γίνονται πολύ αυστηρότερες. Για παράδειγμα, η πρώτη παράβαση τιμωρείται με πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 30 μέρες, ενώ οι επαναλήψεις επιφέρουν πρόστιμα έως 2.000 ευρώ και μεγαλύτερη αφαίρεση άδειας, με ποινικές συνέπειες σε περίπτωση ατυχήματος.

Παράλληλα, η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ τιμωρείται πλέον αυστηρότερα, με πρόστιμα έως 4.000 ευρώ, αφαίρεση διπλώματος για έως 10 χρόνια και ποινικές διώξεις που μπορεί να φτάσουν ακόμα και σε φυλάκιση 10 ετών, ειδικά αν προκληθεί θανατηφόρο ατύχημα.

Επιπλέον, ο νέος ΚΟΚ προβλέπει αυστηρές κυρώσεις και για τη μη χρήση ζώνης και κράνους, όπου το πρόστιμο αφορά και τον οδηγό και τον συνεπιβάτη, ενώ η δεύτερη υποτροπή μπορεί να οδηγήσει σε αφαίρεση διπλώματος για έναν χρόνο.