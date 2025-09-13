CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΕΛΛΑΔΑ

Σε ισχύ από σήμερα ο νέος ΚΟΚ που προβλέπει τσουχτερά πρόστιμα

ΜΗΛΟ
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 13/09/2025Τελευταία ενημέρωση: 13/09/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Palermo TECH HUB
Cosmos

ΤΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ

Από σήμερα Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου τίθεται σε ισχύ ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας ο οποίος φέρνει σημαντικές αλλαγές με στόχο τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων στην Ελλάδα, η οποία παραμένει στις πρώτες θέσεις στην ΕΕ όσον αφορά τους θανάτους από τροχαία.

Στον νέο ΚΟΚ εισάγονται ρεαλιστικές και ριζικές παρεμβάσεις που εστιάζουν στην πρόληψη των θανάτων και των σοβαρών τραυματισμών και στην καλλιέργεια κυκλοφοριακής παιδείας. Συγκεκριμένα, θα ενεργοποιηθούν οι ψηφιακές κάμερες στην Αττική και τα πρόστιμα θα αποστέλλονται απευθείας στους παραβάτες μέσω της πλατφόρμας gov.gr.

ΧΡΥΣΟΣ

Μία από τις πιο σημαντικές αλλαγές είναι η έννοια της υποτροπής: πλέον, οι επαναλαμβανόμενες παραβάσεις δεν συμψηφίζονται, αλλά επιφέρουν σωρευτικές ποινές, αυξάνοντας τόσο τα χρηματικά πρόστιμα όσο και τις διοικητικές κυρώσεις, όπως η αφαίρεση διπλώματος ή ακόμα και ποινικές διώξεις.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη χρήση κινητού κατά την οδήγηση, όπου οι ποινές γίνονται πολύ αυστηρότερες. Για παράδειγμα, η πρώτη παράβαση τιμωρείται με πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 30 μέρες, ενώ οι επαναλήψεις επιφέρουν πρόστιμα έως 2.000 ευρώ και μεγαλύτερη αφαίρεση άδειας, με ποινικές συνέπειες σε περίπτωση ατυχήματος.

NOVA

Παράλληλα, η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ τιμωρείται πλέον αυστηρότερα, με πρόστιμα έως 4.000 ευρώ, αφαίρεση διπλώματος για έως 10 χρόνια και ποινικές διώξεις που μπορεί να φτάσουν ακόμα και σε φυλάκιση 10 ετών, ειδικά αν προκληθεί θανατηφόρο ατύχημα.

Επιπλέον, ο νέος ΚΟΚ προβλέπει αυστηρές κυρώσεις και για τη μη χρήση ζώνης και κράνους, όπου το πρόστιμο αφορά και τον οδηγό και τον συνεπιβάτη, ενώ η δεύτερη υποτροπή μπορεί να οδηγήσει σε αφαίρεση διπλώματος για έναν χρόνο.

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 13/09/2025Τελευταία ενημέρωση: 13/09/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

Φυλάκιση και πρόστιμα ως 60.000€ για όσους πετούν ογκώδη αντικείμενα σε δρόμους και πεζοδρόμια

13/09/2025
sxoleio school

«Καλλιεργώντας Κριτικούς Αναγνώστες» – Στα σχολεία το πιλοτικό πρόγραμμα για την προστασία των νέων από τα fake news

13/09/2025

ΕΕΚΕ: Χρήσιμες συμβουλές για τις αγορές σχολικών ειδών

13/09/2025

Opinion Poll: Στο 30,5% ανεβαίνει η ΝΔ, προβάδισμα 16,5 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ

12/09/2025

Δημοσκόπηση Interview: 12,1% μπροστά η ΝΔ από το ΠΑΣΟΚ

11/09/2025
crete petrelaio

Η Chevron στην Κρήτη

11/09/2025
school

Σχολεία: Όλες οι αλλαγές που έρχονται τη νέα σχολική χρονιά

11/09/2025

ECOMOBILITY 2025-26: Ημερίδες για εκπαιδευτικούς και εγγραφές συμμετοχής για τα σχολεία

09/09/2025
seismos rixter

Σεισμος 5,2 Ρίχτερ στα Νέα Στύρα στην Εύβοια

09/09/2025

Το Ελληνικό Τμήμα IPA στο Strategic Young Members Conference (SYMC) – IBZ Gimborn, Γερμανία

08/09/2025
Back to top button