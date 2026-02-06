CAFE MELI
Σε εξέλιξη απόπειρα εξαπάτησης οδηγών μέσω SMS για υποτιθέμενο πρόστιμο ταχύτητας

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, επιτήδειοι αποστέλλουν μαζικά μηνύματα SMS σε κινητά τηλέφωνα, στα οποία αναφέρουν ψευδώς ότι έχει βεβαιωθεί τροχονομική παράβαση για υπέρβαση ορίου ταχύτητας. Στόχος τους είναι να παρασύρουν τους παραλήπτες σε άμεση καταβολή ενός μικρού χρηματικού ποσού.

Το μήνυμα περιλαμβάνει σύνδεσμο (link) που οδηγεί σε ανύπαρκτες πλατφόρμες πληρωμών, με αναφορές σε διαδικασίες που δεν σχετίζονται με καμία επίσημη υπηρεσία της Τροχαίας ή του Δημοσίου. Χαρακτηριστικό στοιχείο της απάτης είναι ότι το κείμενο του SMS εμφανίζει πολλά ορθογραφικά και συντακτικά λάθη, κάτι που επιβεβαιώνει τον παραπλανητικό του χαρακτήρα.

Η Ελληνική Αστυνομία καλεί τους οδηγούς:

Nα μην ανταποκρίνονται σε τέτοιου είδους μηνύματα, να μην πατούν τον σύνδεσμο, να μην καταχωρούν προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία, και να αγνοούν και να διαγράφουν άμεσα το SMS.

Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για πρακτική phishing, με σκοπό την υποκλοπή χρημάτων ή ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Σε περίπτωση που κάποιος έχει ήδη ακολουθήσει τον σύνδεσμο ή έχει καταχωρίσει στοιχεία, συνιστάται η άμεση επικοινωνία με την τράπεζά του, καθώς και η ενημέρωση των αρμόδιων αστυνομικών Αρχών.

Η ΕΛ.ΑΣ. ξεκαθαρίζει ότι οι τροχονομικές παραβάσεις δεν κοινοποιούνται ποτέ μέσω SMS με συνδέσμους πληρωμής, καλώντας τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

