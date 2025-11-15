CAFE MELI
Reuters: Ελλάδα και Ισραήλ σε συνομιλίες για την αγορά αντιαεροπορικών συστημάτων

Η Ελλάδα βρίσκεται σε συνομιλίες με το Ισραήλ για την αγορά σύγχρονων πυραυλικών συστημάτων, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία ενός αντιαεροπορικού «θόλου» άμυνας, δήλωσαν στο Reuters δύο αξιωματούχοι με γνώση του σχεδίου.

«Η Αθήνα έχει ανακοινώσει ότι θα δαπανήσει περίπου 28 δισ. ευρώ έως το 2036 για τον εκσυγχρονισμό των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς βγαίνει από την κρίση χρέους της περιόδου 2009-2018 και προσπαθεί να διατηρήσει την ισορροπία ισχύος με τον ιστορικό της αντίπαλο, την Τουρκία», σημειώνεται στο άρθρο.

Περίπου 3 δισ. ευρώ θα κατευθυνθούν στη δημιουργία ενός πολυεπίπεδου αντιαεροπορικού και αντι-drone συστήματος, με την ονομασία «Ασπίδα Αχιλλέας». Η Ελλάδα σχεδιάζει επίσης την προμήθεια νέων μαχητικών stealth, φρεγατών και υποβρυχίων από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη.

«Θέλουμε να αγοράσουμε 36 πυραυλικών συστημάτων PULS και αντιαεροπορικά συστήματα για την “Ασπίδα Αχιλλέας”. Οι διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ θα ενταθούν τον επόμενο μήνα», είπε ένας από τους αξιωματούχους, προσθέτοντας ότι ελληνικές εταιρείες θα συμμετέχουν περίπου στο 25% του έργου.

Το κόστος για τα 36 συστήματα πολλαπλών εκτοξευτών PULS, που κατασκευάζονται από την ισραηλινή Elbit, εκτιμάται στα 650 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τον αξιωματούχο, ο οποίος τόνισε ότι θα χρησιμοποιηθούν για την προστασία των ανατολικών συνόρων της Ελλάδας με την Τουρκία.

«Η Ελλάδα και το Ισραήλ διατηρούν στενούς οικονομικούς και διπλωματικούς δεσμούς. Τα τελευταία χρόνια έχουν πραγματοποιήσει πολλές κοινές στρατιωτικές ασκήσεις και λειτουργούν από κοινού ένα κέντρο αεροπορικής εκπαίδευσης στη νότια Ελλάδα. Ένας δεύτερος Έλληνας αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη», προστίθεται στο άρθρο του Reuters.

Η Ελλάδα, η οποία χρησιμοποιεί ήδη τα αμερικανικά αντιαεροπορικά συστήματα Patriot, επιδιώκει να αντικαταστήσει τα παλαιότερα ρωσικής κατασκευής OSA, TOR-M1 και S-300.

Το 2024, η Ελλάδα είχε εκφράσει ενδιαφέρον για την αγορά αντιαεροπορικών και σύγχρονων πυροβολικών συστημάτων από το Ισραήλ, αλλά η εισβολή στη Γάζα ανέβαλε τις συζητήσεις, ανέφερε ο δεύτερος αξιωματούχος.

