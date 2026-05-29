Ο πρωθυπουργός υποδέχθηκε στο Μαξίμου τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό

Στο πρωθυπουργικό Μέγαρο βρέθηκαν οι αδερφοί Αγγελόπουλοι, ο Γιώργος Μπαρτζώκας και οι αρχηγοί του Ολυμπιακού Κώστας Παπανικολάου και Τόμας Γουόκαπ, έχοντας μαζί τους την κούπα της Euroleague.

29 Μαΐου 2026Τελευταία ενημέρωση: 29/05/2026
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου εκπροσώπους του Ολυμπιακού που πριν μερικές ημέρες πανηγύρισαν το τρόπαιο της Euroleague στην Αθήνα.

Συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός συναντήθηκε τους Προέδρους της ΚΑΕ Ολυμπιακός Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο, τον προπονητή της ομάδας Γιώργο Μπαρτζώκα, τους παίχτες Κώστα Παπανικολάου και Τόμας Γουόκαπ και τον Αντιπρόεδρο της ΚΑΕ, Γιώργο Σκινδήλια.

Ο Πρωθυπουργός τους συνεχάρη για την κατάκτηση της Euroleague και είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει μαζί τους για την πορεία, τις επιτυχίες και τις προοπτικές του ελληνικού μπάσκετ.

Μάλιστα μέσω του Γιώργου Μπαρτζώκα -που φέρει το ψευδώνυμο του «σκακιστή» ως προπονητής- δώρισαν μια σειρά αναμνηστικών στον πρωθυπουργό μαζί με ένα σκάκι. «Για κάποιο λόγο με φωνάζουν σκακιστή» ακούγεται να λέει ο προπονητής του Ολυμπιακού πριν δώσει το δώρο στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

