Προσωπικός αριθμός: Τι αλλάζει για τους πολίτες

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ανακοίνωσε την έναρξη της αυτόματης χορήγησης Προσωπικού Αριθμού (ΠΑ) σε πολίτες που δεν είχαν εκδώσει μέχρι τις 5 Νοεμβρίου 2025. Η διαδικασία γίνεται χωρίς αίτηση και αφορά σταδιακά όλους τους πολίτες, με στόχο την πλήρη μετάβαση σε ένα ενιαίο σύστημα ταυτοποίησης για όλες τις συναλλαγές με το Δημόσιο.

Τι είναι ο Προσωπικός Αριθμός

Ο ΠΑ είναι ένας μοναδικός και αμετάβλητος αριθμός που αποδίδεται μία φορά σε κάθε φυσικό πρόσωπο. Αντικαθιστά σταδιακά τη χρήση πολλαπλών αριθμών (ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, κ.λπ.) για τις συναλλαγές με το Δημόσιο, απλουστεύοντας τη γραφειοκρατία και ενισχύοντας τη διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών.

Η χρήση του είναι προαιρετική, δεν παρέχει πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα, ούτε λειτουργεί ως «κλειδί» σε υπηρεσίες χωρίς τη συγκατάθεση του πολίτη.

Το επίσημο email που θα λάβετε

Οι πολίτες που είναι εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ) και έχουν δηλώσει συγκατάθεση για επικοινωνία, λαμβάνουν ενημέρωση μέσω:

της Θυρίδας Πολίτη στο gov.gr,

του Gov.gr Wallet,

καθώς και email με αποστολέα:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ / myInfo

Παράδειγμα του επίσημου μηνύματος: «Η διαδικασία έκδοσης του Προσωπικού σας Αριθμού έχει ολοκληρωθεί. Παρακαλούμε συνδεθείτε στο pa.gov.gr προκειμένου να ενημερωθείτε για τον Προσωπικό σας Αριθμό.»

Προσοχή στα πλαστά μηνύματα

Το επίσημο email περιλαμβάνει πάντα:

το ονοματεπώνυμο του πολίτη,

και τέσσερα ψηφία του ΑΦΜ του στην αρχή του μηνύματος.

Αν λάβετε μήνυμα χωρίς αυτά τα στοιχεία, θεωρείται πλαστό και ενδέχεται να περιέχει κακόβουλο περιεχόμενο.

Η υπηρεσία ειδοποιήσεων παρέχεται αποκλειστικά από το Κέντρο Ειδοποιήσεων του Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας και τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Πώς βρίσκετε τον Προσωπικό σας Αριθμό

Ο ΠΑ είναι διαθέσιμος ανά πάσα στιγμή:

στην πλατφόρμα pa.gov.gr,

στο Gov.gr Wallet,

στα ΚΕΠ,

και στις Προξενικές Αρχές (για Έλληνες του εξωτερικού).

Διορθώσεις στοιχείων

Αν διαπιστωθεί λάθος σε κάποιο στοιχείο ταυτότητας: