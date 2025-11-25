CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός Αριθμός στο κινητό: Πώς εμφανίζεται στο νέο GOV GR Wallet

ΜΗΛΟ
Photo of Media+ Media+ Send an email 25/11/2025Τελευταία ενημέρωση: 25/11/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
gov
Palermo TECH HUB
Cosmos

MARIS L

Διαθέσιμη είναι πλέον η λειτουργία εμφάνισης του Προσωπικού Αριθμού (ΠΑ) μέσα από το ψηφιακό αποθετήριο εγγράφων GOV GR WALLET, δίνοντας στους πολίτες τη δυνατότητα να τον χρησιμοποιούν άμεσα στις συναλλαγές τους με τη Δημόσια Διοίκηση.

Η πρόσβαση στον Προσωπικό Αριθμό πραγματοποιείται μόνο όταν το ζητήσει ο χρήστης και απαιτεί επιβεβαίωση εντός της εφαρμογής. Ο αριθμός ανακτάται κρυπτογραφημένος σε πραγματικό χρόνο, αποκρυπτογραφείται και προβάλλεται στην οθόνη της συσκευής. Μετά την εμφάνιση, ο Προσωπικός Αριθμός κρύβεται εκ νέου, ενώ η εφαρμογή μπλοκάρει οποιαδήποτε προσπάθεια λήψης στιγμιότυπου οθόνης όσο ο αριθμός είναι ορατός. Η αποσύνδεση του χρήστη από το ψηφιακό αποθετήριο οδηγεί σε αυτόματη απόκρυψη του αριθμού κατά την επόμενη είσοδο.

ΧΡΥΣΟΣ

Η νέα δυνατότητα εντάσσεται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση 25392 ΕΞ 2025 (ΦΕΚ Β’ 4705/03.09.2025), η οποία ορίζει:

Την ενεργοποίηση της πρόσβασης στον ΠΑ μέσα από την εφαρμογή, ύστερα από αυθεντικοποίηση του πολίτη.

NOVA

Τις απαραίτητες διαλειτουργικότητες με πληροφοριακά συστήματα και δημόσια μητρώα.

Τα προβλεπόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που εξασφαλίζουν την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Ο ΠΑ είναι απολύτως προσωπικός και εμπιστευτικός: δεν αποθηκεύεται στη συσκευή του χρήστη, δεν μεταδίδεται σε τρίτους και κανένας φορέας δεν έχει πρόσβαση στον αποκρυπτογραφημένο αριθμό. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και η Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. αναλαμβάνουν την τήρηση των κανόνων ασφαλείας, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ).

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Photo of Media+ Media+ Send an email 25/11/2025Τελευταία ενημέρωση: 25/11/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Media+

Media+

Σχετικά άρθρα

Το νέο μάθημα που θα «αντικαταστήσει» τα Θρησκευτικά σε Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο

25/11/2025

Συνάντηση Εταίρων και πραγματοποίηση Hackathon του έργου DIFERAL στη Νοβάρα, Ιταλία

24/11/2025

Για «σοβαρή πανελλαδική κακοκαιρία» προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι

24/11/2025

Γ. Πλακιωτάκης: Η Ευρώπη πρέπει να μιλά με μια φωνή

23/11/2025
limeniko

Επεισόδιο με Τουρκικό αλιευτικό στο Αγαθονήσι: Προειδοποιητικά πυρά από το Λιμενικό

21/11/2025

Κρήτη: Διαδοχικές επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών μέσα σε λίγες ώρες

20/11/2025

Τα τρία ψηφιακά εργαλεία για την απαγόρευση πώλησης αλκοόλ και καπνού σε ανηλίκους

20/11/2025

Το φαινόμενο του «μουρμουρητού» – Σμήνη πουλιών «χορεύουν» στον ουρανό

20/11/2025

Η ΕΛΑΣ σε κοινή επιχειρησιακή δράση για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος

19/11/2025

Τέλη κυκλοφορίας: Απαλλάσσονται οχήματα οργανώσεων εθελοντών πυροσβεστών

19/11/2025
Back to top button