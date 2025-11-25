Προσωπικός Αριθμός στο κινητό: Πώς εμφανίζεται στο νέο GOV GR Wallet

Διαθέσιμη είναι πλέον η λειτουργία εμφάνισης του Προσωπικού Αριθμού (ΠΑ) μέσα από το ψηφιακό αποθετήριο εγγράφων GOV GR WALLET, δίνοντας στους πολίτες τη δυνατότητα να τον χρησιμοποιούν άμεσα στις συναλλαγές τους με τη Δημόσια Διοίκηση.

Η πρόσβαση στον Προσωπικό Αριθμό πραγματοποιείται μόνο όταν το ζητήσει ο χρήστης και απαιτεί επιβεβαίωση εντός της εφαρμογής. Ο αριθμός ανακτάται κρυπτογραφημένος σε πραγματικό χρόνο, αποκρυπτογραφείται και προβάλλεται στην οθόνη της συσκευής. Μετά την εμφάνιση, ο Προσωπικός Αριθμός κρύβεται εκ νέου, ενώ η εφαρμογή μπλοκάρει οποιαδήποτε προσπάθεια λήψης στιγμιότυπου οθόνης όσο ο αριθμός είναι ορατός. Η αποσύνδεση του χρήστη από το ψηφιακό αποθετήριο οδηγεί σε αυτόματη απόκρυψη του αριθμού κατά την επόμενη είσοδο.

Η νέα δυνατότητα εντάσσεται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση 25392 ΕΞ 2025 (ΦΕΚ Β’ 4705/03.09.2025), η οποία ορίζει:

Την ενεργοποίηση της πρόσβασης στον ΠΑ μέσα από την εφαρμογή, ύστερα από αυθεντικοποίηση του πολίτη.

Τις απαραίτητες διαλειτουργικότητες με πληροφοριακά συστήματα και δημόσια μητρώα.

Τα προβλεπόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που εξασφαλίζουν την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Ο ΠΑ είναι απολύτως προσωπικός και εμπιστευτικός: δεν αποθηκεύεται στη συσκευή του χρήστη, δεν μεταδίδεται σε τρίτους και κανένας φορέας δεν έχει πρόσβαση στον αποκρυπτογραφημένο αριθμό. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και η Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. αναλαμβάνουν την τήρηση των κανόνων ασφαλείας, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ).