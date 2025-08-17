CAFE MELI
Προσωπικός αριθμός: Τι ισχύει για όσους δεν τον εκδώσουν έως τις 5 Σεπτεμβρίου

17/08/2025
Ο Προσωπικός αριθμός είναι μοναδικός για κάθε πολίτη, εκδίδεται μία μόνο φορά και παραμένει αμετάβλητος. Έχει πλέον μπει επίσημα στην καθημερινότητα, καθώς σταδιακά θα αντικαταστήσει τον αριθμό ταυτότητας, τον ΑΜΚΑ και άλλους κωδικούς που χρησιμοποιούνται στις συναλλαγές με το Δημόσιο.

Η έκδοση μπορεί να γίνει από τον ίδιο τον πολίτη μέσω της πλατφόρμας myinfo.gov.gr (ή μέσω του pa.gov.gr). Όσοι δεν προχωρήσουν στην έκδοση μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου, θα λάβουν αυτόματα τον αριθμό από το κράτος.

Την πρώτη κιόλας ώρα λειτουργίας της πλατφόρμας, 21.000 πολίτες εξέδωσαν τον δικό τους προσωπικό αριθμό.

Βήματα έκδοσης μέσω myinfo:

  • Είσοδος στην εφαρμογή με κωδικούς TaxisNet και δεύτερο παράγοντα ταυτοποίησης (OTP) που αποστέλλεται στο κινητό καταχωρισμένο στο ΕΜΕπ (emep.gov.gr).
  • Επιβεβαίωση προσωπικών στοιχείων και αναγνωριστικών αριθμών που αντλούνται από επίσημα μητρώα (Δημοτολόγιο, ΑΑΔΕ, ΑΜΚΑ, ΕΛ.ΑΣ., ΕΜΕπ).
  • Διόρθωση τυχόν λανθασμένων στοιχείων (εάν χρειάζεται, μέσω Δημοτολογίου).
  • Επιλογή «Έκδοση Π.Α.» και καθορισμός των δύο πρώτων χαρακτήρων του αριθμού (από προκαθορισμένο σύνολο). Το τρίτο ψηφίο παράγεται αυτόματα για έλεγχο εγκυρότητας.
  • Ολοκλήρωση διαδικασίας και αποθήκευση του νέου Προσωπικού Αριθμού.

Με αυτόν τον τρόπο, κάθε πολίτης θα διαθέτει έναν ενιαίο κωδικό για όλες τις επίσημες συναλλαγές του με το Δημόσιο.

