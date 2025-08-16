Που βρίσκεται το «Χιλιόμετρο Mηδέν» στην Ελλάδα; | +Video

Μια ερώτηση που σπάνια απασχολεί τον περισσότερο κόσμο έχει μία εξίσου παράξενη απάντηση. Από ποιό σημείο της Αθήνας ξεκινούν να μετρούν οι χιλιομετρικές αποστάσεις; Ποιο είναι δηλαδή το περιβόητο «χιλιόμετρο 0» από όπου καταγράφεται η απόσταση που χωρίζει την πρωτεύουσα από άλλες πόλεις;

Οι προφανέστερες απαντήσεις, όπως για παράδειγμα η πλατεία Ομονοίας ή το Σύνταγμα δεν είναι οι σωστές. Και αυτό γιατί το “χιλιόμετρο 0” της Αθήνας βρίσκεται στον προαύλιο χώρο του Αστεροσκοπείου Αθηνών, στο Λόφο των Νυμφών απέναντι από την Ακρόπολη.

Η επιλογή του Αστεροσκοπείου, το οποίο ιδρύθηκε το 1842 από τον Γεώργιο Σίνα, έχει συμβολική σημασία για την Ελλάδα, καθώς συνδέεται με τις έννοιες τις επιστήμης και της ορθής μέτρησης που είναι στοιχεία απαραίτητα για την καταγραφή της χιλιομετρικής απόστασης.

Δεν έχει όμως μόνο η Αθήνα το σημείο μηδέν. Κάθε μεγάλη πόλη ή πρωτεύουσα των νομών της χώρας έχει την δική της αφετηρία από την οποία μετρώνται οι αποστάσεις.

Για παράδειγμα, η Θεσσαλονίκη έχει το δικό της σημείο στην πλατεία Δημοκρατίας, στο Βαρδάρη, που ήταν παλιά η είσοδος της πόλης.

Στις περισσότερες πόλεις το σημείο αυτό ορίζεται από κάποιο σημαντικό ιστορικό τοπόσημο, ένα μνημείο, ένα άγαλμα ή ένα σημαντικό κτίριο.

Στις μεγάλες πόλεις είναι σύνηθες το “χιλιόμετρο 0” να ορίζεται στην κεντρική πλατεία. Ενώ στα νησιά μας το αντίστοιχο σημείο είναι συνήθως η αποβάθρα στην οποία δένουν τα καράβια στο λιμάνι.

Στο video που παραθέτουμε μπορείτε να δείτε από ψηλά το σημείο που βρίσκεται το “χιλιόμετρο 0” της Αθήνας. Και αν δεν έχετε πάει ποτέ έως εκεί, αξίζει σίγουρα μια βόλτα σε έναν τόπο με έντονο ιστορικό αλλά και επιστημονικό συμβολισμό.