Γρηγόρης

ΕΛΛΑΔΑ

Πόθεν έσχες: Βουλευτής από 179.000 ευρώ την προηγούμενη χρονιά, δήλωσε 18 εκατ. ευρώ!

29/09/2025
Ο Παύλος Σαράκης, βουλευτής που εξελέγη με την «Ελληνική Λύση» αλλά πλέον είναι ανεξάρτητος, αναδεικνύεται ως το πλουσιότερο μέλος της Βουλής, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πόθεν Έσχες για το οικονομικό έτος 2023.

Τα δηλωθέντα εισοδήματά του ξεπερνούν τα 18 εκατομμύρια ευρώ, με το μεγαλύτερο μέρος να προέρχεται από την ιδιαίτερα υψηλή –και απολύτως νόμιμη– αμοιβή που έλαβε από τις ΗΠΑ για τη δικηγορική εκπροσώπηση των προστατευόμενων μαρτύρων στην υπόθεση Novartis.

Συγκεκριμένα, στη φετινή δήλωσή του καταγράφεται εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα ύψους 18.442.402 ευρώ, όταν την προηγούμενη χρονιά είχε δηλώσει περίπου 179.000 ευρώ.

Ο κ. Σαράκης δηλώνει επίσης επενδυτικά ασφαλιστικά συμβόλαια αξίας 150.000 ευρώ και διατηρεί δύο τραπεζικές θυρίδες, ενώ οι καταθέσεις του ανέρχονται περίπου σε 45.000 ευρώ.

Στην ακίνητη περιουσία του περιλαμβάνονται 22 ακίνητα, με ποσοστά κυριότητας από 50% έως 100%, μεταξύ των οποίων μονοκατοικία 462 τ.μ. στη Γλυφάδα με πισίνα, αξίας κτήσης 797.707 ευρώ. Επιπλέον, στη δήλωση περιλαμβάνεται δάνειο που είχε λάβει το 2008, ύψους 1,7 εκατ. ευρώ, με τρέχον υπόλοιπο 494.014 ευρώ.

