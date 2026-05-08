CAFE MELI
Europlan
MOTO & AUTOΕΛΛΑΔΑ

Πλήρης η απαγόρευση μέχρι 18 ετών για τα πατίνια, υποχρεωτική η ασφάλιση

ΜΗΛΟ
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 8 Μαΐου 2026Τελευταία ενημέρωση: 08/05/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
NOVA
patinia
Palermo TECH HUB
Cosmos

Όπως είπε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, η πρώτη πρόβλεψη στη νέα ρύθμιση θα είναι «η πλήρης απαγόρευση για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών μέχρι τα 18 έτη».

ΧΡΥΣΟΣ

«Δεύτερον, αν σήμερα σε χτυπήσει ένας πατίνι ποιος θα σε αποζημιώσει; Πού θα τρέχεις να δικαιωθείς; Επομένως υποχρεωτική ασφάλιση και για τα ενοικιαζόμενα» πρόσθεσε ο κ. Χρυσοχοΐδης.

Το τρίτο, όπως είπε, είναι «το φαινόμενο που τα πετάνε στα πεζοδρόμια, αυτό πρέπει να τελειώνει. Πρέπει και οι δήμοι να πάρουν μέτρα για το θέμα της στάθμευσης και αν χρειάζεται να μειωθεί και ο αριθμός των αδειών για να σεβαστούν και τους πεζούς».

SUNSTOP

Στο επίκεντρο των αλλαγών βρίσκεται η πρόβλεψη για πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους σε δημόσιους δρόμους. Η ρύθμιση εξετάζεται μετά τις έντονες ανησυχίες που έχουν εκφραστεί από ειδικούς στην οδική ασφάλεια, καθώς ολοένα και περισσότερα περιστατικά αφορούν νεαρούς χρήστες χωρίς προστατευτικό εξοπλισμό και χωρίς γνώση των κανόνων κυκλοφορίας.

Η κυβέρνηση φέρεται να θεωρεί ότι η χρήση των ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους έχει λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις, ιδιαίτερα σε πυκνοκατοικημένες αστικές περιοχές.

Παράλληλα, το νέο πλαίσιο θα προβλέπει υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης για τους ενήλικους χρήστες ηλεκτρικών πατινιών. Το μέτρο αποσκοπεί στην κάλυψη ζημιών και ατυχημάτων που προκαλούνται κατά την κυκλοφορία τους, καθώς τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί σημαντικά οι περιπτώσεις τραυματισμών πεζών και συγκρούσεων με οχήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το νέο νομοθετικό πλαίσιο βρίσκεται στην τελική φάση επεξεργασίας και αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες, ενώ στόχος είναι να ψηφιστεί αμέσως μετά.

Η ρύθμιση αναμένεται να περιλαμβάνει και αυξημένα διοικητικά πρόστιμα τόσο για τους παραβάτες όσο και για τις εταιρείες που διαθέτουν στην αγορά ηλεκτρικά πατίνια εκτός των προβλεπόμενων τεχνικών προδιαγραφών.

Οι έλεγχοι αναμένεται να ενταθούν, με τις αρχές να δίνουν ιδιαίτερη έμφαση σε οχήματα που αναπτύσσουν ταχύτητες πέραν των επιτρεπόμενων ορίων ή έχουν υποστεί παράνομες μετατροπές. Στο στόχαστρο μπαίνουν επίσης εταιρείες εισαγωγής και εμπορίας που φέρονται να διαθέτουν μοντέλα χωρίς τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις ασφαλείας.

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 8 Μαΐου 2026Τελευταία ενημέρωση: 08/05/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

Δημογραφικό: Μόλις 70.000 μαθητές του χρόνου στην Α’ Δημοτικού!

8 Μαΐου 2026

Δύο νέες δημοσκοπήσεις δείχνουν διπλάσιο ποσοστό για την ΝΔ, ακούνητη η βελόνα του ΠΑΣΟΚ

8 Μαΐου 2026
anatheorhsh

Τα 30 άρθρα του Συντάγματος που προτείνει η ΝΔ προς αναθεώρηση

7 Μαΐου 2026

Νέοι κανόνες για τα πατίνια με περιορισμούς και απαγορεύσεις

6 Μαΐου 2026

Ξεκίνησε την 1η Μαίου η αντιπυρική περίοδος

5 Μαΐου 2026

Ερώτησης Κατερίνας Σπυριδάκη για ΑΣΤΕ

5 Μαΐου 2026

Δημοσκόπηση Opinion Poll: Στο 31,2% η ΝΔ με προβάδισμα 16,8 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ

5 Μαΐου 2026
kastanidis

Καστανίδης: «Παραιτούμαι από το ΠΑΣΟΚ του Ανδρουλάκη»

4 Μαΐου 2026

Βία ανηλίκων: Περισσότερα από 1.000 παιδιά στα νοσοκομεία την περασμένη χρονιά

3 Μαΐου 2026

Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε το «μανιφέστο» του κόμματός του, ανήμερα Πρωτομαγιάς

2 Μαΐου 2026
Back to top button