Πλήρης η απαγόρευση μέχρι 18 ετών για τα πατίνια, υποχρεωτική η ασφάλιση

Όπως είπε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, η πρώτη πρόβλεψη στη νέα ρύθμιση θα είναι «η πλήρης απαγόρευση για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών μέχρι τα 18 έτη».

«Δεύτερον, αν σήμερα σε χτυπήσει ένας πατίνι ποιος θα σε αποζημιώσει; Πού θα τρέχεις να δικαιωθείς; Επομένως υποχρεωτική ασφάλιση και για τα ενοικιαζόμενα» πρόσθεσε ο κ. Χρυσοχοΐδης.

Το τρίτο, όπως είπε, είναι «το φαινόμενο που τα πετάνε στα πεζοδρόμια, αυτό πρέπει να τελειώνει. Πρέπει και οι δήμοι να πάρουν μέτρα για το θέμα της στάθμευσης και αν χρειάζεται να μειωθεί και ο αριθμός των αδειών για να σεβαστούν και τους πεζούς».

Στο επίκεντρο των αλλαγών βρίσκεται η πρόβλεψη για πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους σε δημόσιους δρόμους. Η ρύθμιση εξετάζεται μετά τις έντονες ανησυχίες που έχουν εκφραστεί από ειδικούς στην οδική ασφάλεια, καθώς ολοένα και περισσότερα περιστατικά αφορούν νεαρούς χρήστες χωρίς προστατευτικό εξοπλισμό και χωρίς γνώση των κανόνων κυκλοφορίας.

Η κυβέρνηση φέρεται να θεωρεί ότι η χρήση των ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους έχει λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις, ιδιαίτερα σε πυκνοκατοικημένες αστικές περιοχές.

Παράλληλα, το νέο πλαίσιο θα προβλέπει υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης για τους ενήλικους χρήστες ηλεκτρικών πατινιών. Το μέτρο αποσκοπεί στην κάλυψη ζημιών και ατυχημάτων που προκαλούνται κατά την κυκλοφορία τους, καθώς τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί σημαντικά οι περιπτώσεις τραυματισμών πεζών και συγκρούσεων με οχήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το νέο νομοθετικό πλαίσιο βρίσκεται στην τελική φάση επεξεργασίας και αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες, ενώ στόχος είναι να ψηφιστεί αμέσως μετά.

Η ρύθμιση αναμένεται να περιλαμβάνει και αυξημένα διοικητικά πρόστιμα τόσο για τους παραβάτες όσο και για τις εταιρείες που διαθέτουν στην αγορά ηλεκτρικά πατίνια εκτός των προβλεπόμενων τεχνικών προδιαγραφών.

Οι έλεγχοι αναμένεται να ενταθούν, με τις αρχές να δίνουν ιδιαίτερη έμφαση σε οχήματα που αναπτύσσουν ταχύτητες πέραν των επιτρεπόμενων ορίων ή έχουν υποστεί παράνομες μετατροπές. Στο στόχαστρο μπαίνουν επίσης εταιρείες εισαγωγής και εμπορίας που φέρονται να διαθέτουν μοντέλα χωρίς τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις ασφαλείας.