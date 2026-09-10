PISA 2025: Κάτω από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ η Ελλάδα σε Μαθηματικά, Ανάγνωση και Φυσικές Επιστήμες

Τα αποτελέσματα της PISA 2025 αποτυπώνουν για την Ελλάδα μια εικόνα σταθεροποίησης σε χαμηλές επιδόσεις, με τη χώρα να παραμένει αισθητά κάτω από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ και ένα μεγάλο ποσοστό 15χρονων μαθητών να μην κατακτά ούτε το βασικό επίπεδο επάρκειας σε Μαθηματικά, Κατανόηση Κειμένου και Φυσικές Επιστήμες.

Στην έρευνα συμμετείχαν 6.858 μαθητές από 229 ελληνικά σχολεία. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ, περίπου το 50% των μαθητών στην Ελλάδα βρίσκεται κάτω από το Επίπεδο 2 στα Μαθηματικά, το οποίο ο οργανισμός θεωρεί το ελάχιστο επίπεδο στο οποίο ένας μαθητής μπορεί να χρησιμοποιήσει βασικές μαθηματικές γνώσεις σε σχετικά απλές καθημερινές καταστάσεις. Αντίστοιχα, κάτω από το Επίπεδο 2 βρίσκεται περίπου το 44% στην Κατανόηση Κειμένου και το 41% στις Φυσικές Επιστήμες.

Σε σύγκριση με το 2022, οι επιδόσεις της Ελλάδας παρέμειναν περίπου στα ίδια επίπεδα στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες, ενώ υποχώρησαν στην Κατανόηση Κειμένου. Ο ΟΟΣΑ επισημαίνει ταυτόχρονα ότι οι επιδόσεις του 2025 στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες παραμένουν χαμηλότερες από εκείνες του 2018 και προηγούμενων κύκλων της PISA.

Η ανάγνωση του υπουργείου Παιδείας είναι πιο αισιόδοξη. Στην ανακοίνωσή του υπογραμμίζει ότι η πτώση της Ελλάδας στα Μαθηματικά ήταν μικρότερη από εκείνη του μέσου όρου του ΟΟΣΑ και της ΕΕ και κάνει λόγο για ανακοπή της πολυετούς διεύρυνσης της απόστασης, ακόμη και για «σαφή τάση σύγκλισης» στα Μαθηματικά.

Πρόκειται, ωστόσο, για σύγκλιση που προκύπτει σε μεγάλο βαθμό επειδή υποχωρούν και οι επιδόσεις πολλών άλλων χωρών. Η Ελλάδα δεν σημειώνει κάποια θεαματική άνοδο· απλώς, σε ορισμένα πεδία, πέφτει λιγότερο από τους υπόλοιπους.

Μεγάλη απόσταση από τον μέσο όρο και λίγοι μαθητές στις υψηλές επιδόσεις

Η απόσταση της Ελλάδας από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ παραμένει σημαντική και στα τρία βασικά γνωστικά πεδία της PISA. Στις Φυσικές Επιστήμες, που αποτέλεσαν το κύριο αντικείμενο της φετινής αξιολόγησης, οι Έλληνες μαθητές συγκέντρωσαν κατά μέσο όρο 434 μονάδες, έναντι 482 στον ΟΟΣΑ. Στα Μαθηματικά η μέση επίδοση ήταν 424 μονάδες, έναντι 463, ενώ στην Κατανόηση Κειμένου 423 μονάδες, έναντι 461.

Η εικόνα είναι αντίστοιχη και στις υψηλότερες βαθμίδες επίδοσης. Μόλις το 2% των μαθητών στην Ελλάδα έφτασε στα Επίπεδα 5 ή 6 στα Μαθηματικά, όταν ο μέσος όρος του ΟΟΣΑ είναι 8%. Στις Φυσικές Επιστήμες το αντίστοιχο ποσοστό περιορίζεται στο 1%, έναντι 7% στον ΟΟΣΑ, ενώ στην Κατανόηση Κειμένου επίσης μόλις το 1% των Ελλήνων μαθητών κατατάσσεται στις υψηλές επιδόσεις, έναντι 6% στον ΟΟΣΑ.

Οι μαθητές αυτών των επιπέδων καλούνται να διαχειριστούν σύνθετα προβλήματα, να αξιολογήσουν διαφορετικές στρατηγικές επίλυσης, να εφαρμόσουν γνώσεις σε μη οικείες συνθήκες και, στην περίπτωση της ανάγνωσης, να κατανοήσουν εκτενή κείμενα και να διακρίνουν γεγονότα από απόψεις με βάση έμμεσες ενδείξεις.

Χαμηλότερη από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ ήταν και η επίδοση της Ελλάδας στην Επίλυση Προβλημάτων σε Ψηφιακά Περιβάλλοντα, ένα πεδίο που αξιολογήθηκε για πρώτη φορά στην PISA 2025. Οι Έλληνες μαθητές συγκέντρωσαν 461 μονάδες, έναντι 500 στον ΟΟΣΑ.

Παράλληλα, στα Μαθηματικά διευρύνθηκε μεταξύ 2022 και 2025 η απόσταση ανάμεσα στο 10% των μαθητών με τις υψηλότερες και στο 10% με τις χαμηλότερες επιδόσεις. Στην Κατανόηση Κειμένου και στις Φυσικές Επιστήμες η αντίστοιχη διαφορά δεν παρουσίασε στατιστικά σημαντική μεταβολή.

Ισχυρή επίδραση του κοινωνικοοικονομικού υπόβαθρου

Σημαντικές παραμένουν οι διαφορές στις επιδόσεις των μαθητών ανάλογα με το κοινωνικοοικονομικό τους υπόβαθρο. Στις Φυσικές Επιστήμες, οι μαθητές που ανήκουν στο ανώτερο 25% της κοινωνικοοικονομικής κλίμακας στην Ελλάδα πέτυχαν κατά μέσο όρο επίδοση υψηλότερη κατά 76 μονάδες από εκείνους που βρίσκονται στο χαμηλότερο 25%.

Η διαφορά είναι μεγάλη, αν και ελαφρώς μικρότερη από τον μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ, όπου το αντίστοιχο χάσμα φτάνει τις 85 μονάδες. Από το 2015 έως το 2025, πάντως, η απόσταση μεταξύ των περισσότερο και των λιγότερο προνομιούχων μαθητών παρέμεινε ουσιαστικά σταθερή στην Ελλάδα, καθώς οι επιδόσεις υποχώρησαν σε παρόμοιο βαθμό και στις δύο ομάδες.

Συνολικά, το κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο εξηγεί περίπου το 10% των διαφορών στις επιδόσεις των Ελλήνων μαθητών στις Φυσικές Επιστήμες, έναντι 12% κατά μέσο όρο στον ΟΟΣΑ.

Τα στοιχεία δείχνουν παράλληλα ότι η κοινωνική προέλευση δεν καθορίζει απόλυτα την εκπαιδευτική πορεία. Περίπου το 12% των μαθητών που ανήκουν στο χαμηλότερο κοινωνικοοικονομικό τεταρτημόριο κατάφεραν να βρεθούν στο ανώτερο 25% των επιδόσεων στις Φυσικές Επιστήμες. Ο ΟΟΣΑ χαρακτηρίζει τους μαθητές αυτούς «ακαδημαϊκά ανθεκτικούς», ενώ το αντίστοιχο ποσοστό είναι επίσης 12% κατά μέσο όρο στις χώρες του οργανισμού.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η θέση των Ελλήνων μαθητών στην κοινή διεθνή κοινωνικοοικονομική κλίμακα της PISA. Το 33% του ελληνικού δείγματος κατατάσσεται στο υψηλότερο διεθνές τεταρτημόριο. Ακόμη και σε αυτή την σχετικά προνομιούχα ομάδα, όμως, η μέση επίδοση στις Φυσικές Επιστήμες ήταν 472 μονάδες, αισθητά χαμηλότερη από τις επιδόσεις μαθητών αντίστοιχου κοινωνικοοικονομικού υπόβαθρου σε εκπαιδευτικά συστήματα όπως η Σιγκαπούρη, η Ταϊβάν και το Μακάο.

Προβλήματα πειθαρχίας, απουσίες και ελλείψεις προσωπικού

Η PISA καταγράφει σημαντικές δυσκολίες και στο σχολικό περιβάλλον που περιγράφουν οι ίδιοι οι μαθητές. Στα μαθήματα Φυσικών Επιστημών, το 37% των 15χρονων στην Ελλάδα δήλωσε ότι στις περισσότερες ή σε όλες τις ώρες δεν μπορεί να εργαστεί καλά, έναντι 19% κατά μέσο όρο στον ΟΟΣΑ.

Το 46% ανέφερε ότι ο θόρυβος και η αναστάτωση διαταράσσουν τις περισσότερες ή όλες τις ώρες του μαθήματος, όταν το αντίστοιχο ποσοστό στον ΟΟΣΑ είναι 31%. Παράλληλα, το 45% των Ελλήνων μαθητών δήλωσε ότι οι συμμαθητές του δεν ακούν όσα λέει ο εκπαιδευτικός, έναντι 29% στον ΟΟΣΑ.

Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, τόσο το κλίμα πειθαρχίας όσο και η υποστήριξη που δηλώνουν ότι λαμβάνουν οι μαθητές από τους εκπαιδευτικούς έχουν επιδεινωθεί στην Ελλάδα μεταξύ 2015 και 2025.

Υψηλά είναι και τα ποσοστά απουσιών και καθυστερήσεων. Το 31% των μαθητών δήλωσε ότι είχε απουσιάσει τουλάχιστον μία ολόκληρη ημέρα από το σχολείο κατά τις δύο εβδομάδες πριν από την εξέταση, έναντι 22% στον ΟΟΣΑ. Σχεδόν ένας στους δύο, το 49%, είχε παραλείψει τουλάχιστον μία διδακτική ώρα, ενώ το 62% είχε φτάσει καθυστερημένα στο σχολείο τουλάχιστον μία φορά.

Προβλήματα καταγράφονται και σε επίπεδο στελέχωσης. Το 46% των μαθητών φοιτά σε σχολεία των οποίων οι διευθυντές θεωρούν ότι η εκπαιδευτική διαδικασία παρεμποδίζεται, τουλάχιστον σε κάποιο βαθμό, από έλλειψη διδακτικού προσωπικού. Ο μέσος όρος του ΟΟΣΑ είναι 39%.

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η απόκλιση στο βοηθητικό προσωπικό. Το 78% των μαθητών στην Ελλάδα βρίσκεται σε σχολεία όπου οι διευθυντές δηλώνουν σχετικές ελλείψεις, ποσοστό διπλάσιο από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ, που διαμορφώνεται στο 39%.

Μειωμένη περιέργεια, αλλά υψηλότερη πίστη στη δυνατότητα βελτίωσης

Πέρα από τις επιδόσεις στα γνωστικά αντικείμενα, η PISA εξετάζει και τις στάσεις των μαθητών απέναντι στη μάθηση. Στην Ελλάδα, το 68% των 15χρονων δήλωσε ότι συμφωνεί ή συμφωνεί απόλυτα πως έχει περιέργεια για πολλά διαφορετικά πράγματα, έναντι 73% κατά μέσο όρο στις χώρες του ΟΟΣΑ.

Το ποσοστό αυτό έχει μειωθεί αισθητά από το 2022, κατά 11,2 ποσοστιαίες μονάδες. Μείωση κατά 5 μονάδες καταγράφεται και στο ποσοστό των μαθητών που δηλώνουν ότι καταβάλλουν επιπλέον προσπάθεια όταν μια εργασία γίνεται δύσκολη. Παρ’ όλα αυτά, το 63% εξακολουθεί να δηλώνει ότι επιμένει περισσότερο όταν αντιμετωπίζει δυσκολίες, ελαφρώς υψηλότερα από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ, που είναι 60%.

Παράλληλα, περισσότεροι από ένας στους τέσσερις μαθητές στην Ελλάδα, το 27%, θεωρούν ότι το σχολείο υπήρξε «χάσιμο χρόνου», έναντι 24% στον ΟΟΣΑ. Το ποσοστό δεν μεταβλήθηκε σημαντικά από το 2022.

Σε άλλους δείκτες η εικόνα είναι ευνοϊκότερη. Το 74% των Ελλήνων μαθητών εμφανίζει αυτό που η PISA ονομάζει «νοοτροπία ανάπτυξης» (growth mindset), δηλαδή πιστεύει ότι η νοημοσύνη και οι ικανότητες μπορούν να καλλιεργηθούν μέσω προσπάθειας, μάθησης και ανατροφοδότησης. Ο αντίστοιχος μέσος όρος στον ΟΟΣΑ είναι 69%.

Το 41% των μαθητών στην Ελλάδα δηλώνει επίσης ότι σχεδιάζει συχνά ή πολύ συχνά τον τρόπο με τον οποίο θα μελετήσει, έναντι 37% στον ΟΟΣΑ, ενώ το 51% ελέγχει την κατανόησή του θέτοντας ερωτήσεις στον εαυτό του για το υλικό που διαβάζει.

Όταν χρειάζονται βοήθεια, το 77% απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς του, ποσοστό ίδιο με τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ. Αντίθετα, μόλις το 70% ζητά βοήθεια από συμμαθητές όταν δεν κατανοεί κάτι, έναντι 82% στις χώρες του οργανισμού.

Λιγότερη χρήση ψηφιακών μέσων για μάθηση, αλλά έντονη διάσπαση προσοχής

Οι Έλληνες μαθητές χρησιμοποιούν ψηφιακές συσκευές στο σχολείο λιγότερο για μαθησιακές δραστηριότητες από ό,τι οι συνομήλικοί τους στις χώρες του ΟΟΣΑ. Κατά μέσο όρο ανέφεραν 1,1 ώρες χρήσης ημερησίως για μάθηση, έναντι 1,7 ωρών στον ΟΟΣΑ. Για δραστηριότητες ψυχαγωγίας μέσα στο σχολείο, αντίθετα, ο αντίστοιχος χρόνος φτάνει τις 1,2 ώρες, ελαφρώς υψηλότερα από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ των 1,1 ωρών.

Το 33% των μαθητών στην Ελλάδα δήλωσε ότι οι συμμαθητές του αποσπώνται συχνά από ψηφιακές συσκευές στις περισσότερες ή σε όλες τις ώρες Φυσικών Επιστημών, έναντι 28% στον ΟΟΣΑ. Οι μαθητές που ανέφεραν τέτοια διάσπαση προσοχής είχαν κατά μέσο όρο επίδοση χαμηλότερη κατά 30 μονάδες στις Φυσικές Επιστήμες, ακόμη και μετά τη συνεκτίμηση του κοινωνικοοικονομικού προφίλ μαθητών και σχολείων. Η αντίστοιχη διαφορά στον ΟΟΣΑ ήταν 11 μονάδες.

Η απαγόρευση των κινητών εμφανίζεται πλέον σχεδόν καθολική στα ελληνικά σχολεία. Το 98% των μαθητών φοιτά σε σχολείο όπου, σύμφωνα με τον διευθυντή, δεν επιτρέπεται η χρήση κινητού στους χώρους του σχολείου, από 95% το 2022. Ο μέσος όρος του ΟΟΣΑ είναι 49%.

Η PISA κατέγραψε για πρώτη φορά και τη χρήση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης για σχολικές εργασίες. Στην Ελλάδα, το 34% των μαθητών δήλωσε ότι χρησιμοποιεί chatbot τεχνητής νοημοσύνης τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα για να βοηθηθεί στη μάθηση, έναντι 46% στον ΟΟΣΑ.

Το 29% τα χρησιμοποιεί για μια πρώτη έρευνα πάνω σε νέο θέμα, το 25% για τη σύνταξη γραπτών εργασιών και το 24% για περίληψη κειμένων. Μόλις το 16% δήλωσε ότι δεν χρησιμοποιεί σχεδόν ποτέ τεχνητή νοημοσύνη για καμία από τις σχολικές εργασίες που εξέτασε η PISA.

Αυξήθηκε ο εκφοβισμός, μειώθηκε η αίσθηση υποστήριξης

Αύξηση των περιστατικών σχολικού εκφοβισμού καταγράφει η PISA 2025 στην Ελλάδα. Το 22% των μαθητών δήλωσε ότι υπήρξε θύμα τουλάχιστον μίας μορφής bullying με συχνότητα μερικών φορών τον μήνα ή περισσότερο, έναντι 20% κατά μέσο όρο στις χώρες του ΟΟΣΑ.

Η συχνότητα του εκφοβισμού αυξήθηκε σε σχέση με το 2022, ακολουθώντας την τάση που παρατηρήθηκε στις περισσότερες χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα. Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, η εξέλιξη αυτή αντιστρέφει τη μείωση που είχε καταγραφεί στην Ελλάδα μεταξύ 2018 και 2022, περίοδος που επηρεάστηκε από τις διαταραχές στη λειτουργία των σχολείων κατά την πανδημία.

Πολύ μικρότερο είναι το ποσοστό των μαθητών που αναφέρουν συστηματικό διαδικτυακό εκφοβισμό. Το 3% δήλωσε ότι κατά τους προηγούμενους 12 μήνες δημοσιεύθηκαν στο διαδίκτυο, χωρίς τη συγκατάθεσή του, πληροφορίες που το αναστάτωσαν, ποσοστό ίδιο με τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ.

Αρνητική είναι και η εξέλιξη στους δείκτες υποστήριξης από τους εκπαιδευτικούς. Μόλις το 49% των μαθητών στην Ελλάδα ανέφερε ότι στις περισσότερες ώρες Φυσικών Επιστημών ο εκπαιδευτικός ενδιαφέρεται για τη μάθηση κάθε μαθητή, έναντι 69% στον ΟΟΣΑ. Το 53% δήλωσε ότι ο εκπαιδευτικός συνεχίζει τη διδασκαλία μέχρι να κατανοήσουν οι μαθητές, ενώ το 61% ότι παρέχει πρόσθετη βοήθεια όταν χρειάζεται. Το 2015 τα αντίστοιχα ποσοστά στην Ελλάδα ήταν 63%, 67% και 71%.

Μείωση καταγράφεται και στην οικογενειακή υποστήριξη. Το 71% των μαθητών δήλωσε ότι οι γονείς ή κηδεμόνες τους ρωτούν τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα τι έκαναν στο σχολείο, από 77% το 2022. Το 54% συζητά μαζί τους τουλάχιστον εβδομαδιαία προβλήματα που αντιμετωπίζει στο σχολείο, έναντι 61% τρία χρόνια νωρίτερα.

Θετικές στάσεις για το περιβάλλον, χαμηλότερες επιδόσεις στις σχετικές γνώσεις

Η PISA 2025 αξιολόγησε επίσης την ετοιμότητα των μαθητών να κατανοούν και να αντιμετωπίζουν περιβαλλοντικές προκλήσεις. Στην Ελλάδα, το 54% των μαθητών έφτασε τουλάχιστον στο βασικό Επίπεδο 2 στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες, έναντι 74% κατά μέσο όρο στις χώρες του ΟΟΣΑ.

Η εικόνα διαφοροποιείται όταν εξετάζονται οι στάσεις των μαθητών. Το 82% των 15χρονων στην Ελλάδα δηλώνει ότι πιστεύει πως μπορεί να συμβάλει θετικά στην προστασία του περιβάλλοντος, ποσοστό σχεδόν ίδιο με τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ, που βρίσκεται στο 81%. Ακόμη υψηλότερο, στο 84%, είναι το ποσοστό όσων θεωρούν ότι η συλλογική δράση μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων, έναντι 82% στον ΟΟΣΑ.

Το 76% δηλώνει επίσης ότι γνωρίζει πώς να συνεργαστεί με άλλους για να έχει θετικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Στον συγκεκριμένο δείκτη η Ελλάδα βρίσκεται πάνω από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ, που είναι 68%.

Χαμηλότερο είναι, ωστόσο, το ενδιαφέρον να συνδεθεί η προστασία του περιβάλλοντος με τη μελλοντική επαγγελματική πορεία. Μόλις το 48% των Ελλήνων μαθητών δηλώνει ότι ενδιαφέρεται αρκετά ή πολύ να συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος μέσα από τη μελλοντική του εργασία, έναντι 62% στον ΟΟΣΑ.

Οι περισσότεροι μαθητές αναφέρουν πάντως κάποια μορφή περιβαλλοντικής δράσης. Το 63% συζήτησε κατά τον προηγούμενο χρόνο με φίλους ή συγγενείς τρόπους με τους οποίους μπορεί να υπάρξει θετικός αντίκτυπος στο περιβάλλον, έναντι 56% στον ΟΟΣΑ. Παράλληλα, το 56% δήλωσε ότι έλαβε υπόψη τη βιωσιμότητα προϊόντων στις αγορές του, έναντι 54% κατά μέσο όρο στις χώρες του οργανισμού.

Μεγάλο χάσμα αγοριών και κοριτσιών στην Κατανόηση Κειμένου

Έντονες διαφοροποιήσεις καταγράφονται και ανά φύλο, ιδιαίτερα στην Κατανόηση Κειμένου. Τα κορίτσια στην Ελλάδα υπερείχαν των αγοριών κατά περίπου 45 μονάδες, μία από τις μεγαλύτερες διαφορές μεταξύ των χωρών που συμμετείχαν στην PISA 2025. Στον ΟΟΣΑ η αντίστοιχη μέση διαφορά ήταν 30 μονάδες υπέρ των κοριτσιών.

Η ανισότητα είναι εμφανής και στο χαμηλότερο τμήμα της κατανομής. Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις λίγες χώρες όπου η διαφορά μεταξύ αγοριών και κοριτσιών που δεν φτάνουν το Επίπεδο 2 στην Κατανόηση Κειμένου ξεπερνά τις 20 ποσοστιαίες μονάδες. Συνολικά στον ΟΟΣΑ, το 37% των αγοριών και το 25% των κοριτσιών βρίσκεται κάτω από το βασικό επίπεδο.

Μικρότερες είναι διεθνώς οι διαφορές στα Μαθηματικά και στις Φυσικές Επιστήμες. Στα Μαθηματικά τα αγόρια έχουν κατά μέσο όρο υψηλότερες επιδόσεις στις χώρες του ΟΟΣΑ, ενώ στις Φυσικές Επιστήμες η μέση διαφορά μεταξύ των δύο φύλων είναι περιορισμένη.

Ιδιαίτερες ανισότητες εμφανίζονται και στους μαθητές μεταναστευτικού υπόβαθρου. Στην Ελλάδα, όπως και σε λίγες ακόμη ευρωπαϊκές χώρες, η διαφορά στο ποσοστό των κοινωνικοοικονομικά μειονεκτούντων μαθητών μεταξύ όσων έχουν και όσων δεν έχουν μεταναστευτικό υπόβαθρο ξεπερνά τις 30 ποσοστιαίες μονάδες.

Ο ΟΟΣΑ επισημαίνει ότι οι διαφορές στις επιδόσεις των μαθητών μεταναστευτικού υπόβαθρου δεν μπορούν να αποδοθούν αποκλειστικά στη μετανάστευση. Συνδέονται σε σημαντικό βαθμό με το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο των οικογενειών και με τη γλώσσα που χρησιμοποιείται στο σπίτι. Όταν οι παράγοντες αυτοί συνυπολογίζονται, οι διαφορές επιδόσεων περιορίζονται σημαντικά σε πολλές χώρες.

Τι ακριβώς μετρά η PISA και ποια αποτελέσματα αναμένονται

Η PISA δεν αξιολογεί την αποστήθιση συγκεκριμένης σχολικής ύλης, αλλά εξετάζει κατά πόσο οι 15χρονοι μπορούν να αξιοποιήσουν γνώσεις και δεξιότητες για την αντιμετώπιση προβλημάτων που προσομοιάζουν σε πραγματικές συνθήκες. Στον κύκλο του 2025 κύριο πεδίο αξιολόγησης ήταν οι Φυσικές Επιστήμες, ενώ εξετάστηκαν επίσης τα Μαθηματικά, η Κατανόηση Κειμένου και, για πρώτη φορά, η Επίλυση Προβλημάτων σε Ψηφιακά Περιβάλλοντα.

Περισσότεροι από 760.000 μαθητές συμμετείχαν διεθνώς, εκπροσωπώντας περίπου 33 εκατομμύρια 15χρονους σε 91 χώρες και οικονομίες. Στην Ελλάδα εξετάστηκαν 6.858 μαθητές από 229 σχολεία, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν περίπου 101.800 15χρονους, ή το 95% του συνολικού πληθυσμού αυτής της ηλικίας.

Ο ΟΟΣΑ αναφέρει ότι τα ελληνικά δεδομένα πληρούν όλα τα τεχνικά πρότυπα ποιότητας της PISA και κρίθηκαν κατάλληλα για δημοσίευση. Η επισήμανση έχει σημασία, καθώς σε ορισμένες άλλες συμμετέχουσες χώρες απαιτείται μεγαλύτερη προσοχή στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων λόγω αποκλίσεων από τα πρότυπα δειγματοληψίας.

Κάθε μαθητής συμμετείχε σε δίωρη εξέταση και αξιολογήθηκε σε δύο γνωστικά πεδία, με διαφορετικούς συνδυασμούς ερωτήσεων. Ακολούθησε ερωτηματολόγιο περίπου 35 λεπτών για το οικογενειακό υπόβαθρο, τις στάσεις απέναντι στη μάθηση και τις εμπειρίες στο σχολείο, ενώ ξεχωριστό ερωτηματολόγιο συμπλήρωσαν οι διευθυντές των σχολικών μονάδων.

Η δημοσίευση της 8ης Σεπτεμβρίου δεν ολοκληρώνει τον κύκλο της PISA 2025. Η Ελλάδα συμμετείχε επίσης στην προαιρετική αξιολόγηση των Αγγλικών ως ξένης γλώσσας. Τα αποτελέσματα αυτού του πεδίου, μαζί με αναλύσεις για την αυτοκατευθυνόμενη μάθηση σε ψηφιακό περιβάλλον, θα δημοσιευθούν το 2027.