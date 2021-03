Πελώνη | Οι πολίτες δεν θα πληρώνουν στα φαρμακεία για self test

Πώς θα γίνεται η διαδικασία – Οι γιατροί θα πράξουν το καθήκον τους, διαφορετικά θα επιβληθούν τα προβλεπόμενα,είπε σχετικά με την επίταξή τους

Η Ελλάδα θα είναι η πρώτη χώρα που θα προχωρήσει από τις αρχές Απριλίου σε δωρεάν παροχή self test σε όλο τον πληθυσμό, όπως είπε η κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη.

Όπως εξήγησε: «κάθε πολίτης θα μπορεί να προμηθεύεται δωρεάν από το φαρμακείο της γειτονιάς του ένα test ανά εβδομάδα, παρέχοντας τον ΑΜΚΑ στον φαρμακοποιό. Κάθε πολίτης θα έχει έτσι τη δυνατότητα επιτήρησης της υγείας του και σύμπραξης στην ανάσχεση της διασποράς του ιού.

Σε ερώτηση για το αν τα self test θα δίνονται από τα φαρμακεία με κάποιο αντίτιμο, όπως προτείνουν οι φαρμακοποιοί, η κυρία Πελώνη απάντησε κατηγορηματικά ότι τα self τεστ θα δίνονται απολύτως δωρεάν. Απαντώντας σε άλλη ερώτηση πάντως, είπε πως η κυβέρνηση βρίσκεται σε συζητήσεις με τους φαρμακοποιούς σχετικά με την καταβολή ενός «συμβολικού» αντιτίμου αν κάποιος πολίτης ζητήσει από τον φαρμακοποιό να τον βοηθήσει στο self test.

Πρόσθεσε ακόμη ότι το αποτέλεσμα των τεστ αυτών θα δηλώνεται σε ειδική πλατφόρμα, ενώ θα προσμετρούνται στον συνολικό αριθμό τεστ που γίνονται καθημερινά.