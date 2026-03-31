ΠΑΣΟΚ: Τα τελικά αποτελέσματα της σταυροδοσίας για τη νέα Κεντρική Επιτροπή

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 31 Μαρτίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 31/03/2026
Ολοκληρώθηκε η καταμέτρηση των ψήφων για τη νέα Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ και έγιναν γνωστά τα τελικά αποτελέσματα βάσει σταυροδοσίας, χωρίς να έχουν ακόμη εφαρμοστεί οι ποσοστώσεις. Από νωρίς είχε διαμορφωθεί η πρώτη επτάδα των στελεχών που εκλέγονται, με την προεδρική πλευρά να εξασφαλίζει την πλειοψηφία των θέσεων, ενώ σημαντική παρουσία καταγράφουν οι τάσεις Χριστοδουλάκη, Γερουλάνου και Δούκα.

Πρώτος εκλέγεται ο επικεφαλής Προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, Λευτέρης Καρχιμάκης, πραγματοποιώντας δυναμική πρώτη παρουσία στα εκλεγμένα όργανα του κόμματος. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο πρώην εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ και μέλος του Πολιτικού Κέντρου, Θανάσης Γλαβίνας, ενώ στην τρίτη θέση κατατάσσεται η επικεφαλής Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ, Άννα Διαμαντοπούλου.

Ψηλά, εντός της πρώτης επτάδας εκλέγονται κατά σειρά οι κ.κ. Κώστας Παπαδημητρίου και Σωτήρης Παπαγεωργίου (στέλεχος της απερχόμενης Κεντρικής Επιτροπής και υποψήφιος βουλευτής Καρδίτσας αντίστοιχα), ο εκπρόσωπος Τύπου Κώστας Τσουκαλάς και ο τομεάρχης Δικαιοσύνης, Χρήστος Κακλαμάνης.

Καλές επιδόσεις από τους προεδρικούς σημειώνουν επίσης και βρίσκονται εντός της δεκάδας και της εικοσάδας ο υπεύθυνος οργανωτικού, Ηρακλής Δρούλιας, η Όλγα Μαρκογιαννάκη (αναπληρώτια εκπρόσωπος Τύπου), ο γνωστός ηθοποιός, Μιχάλης Αεράκης, ο αθλητικογράφος, Βασίλης Σκουντής, η Μάρα Κουκουδάκη, ο Γιώργος Παπαβασιλείου και άλλοι. Η προεδρική πλευρά εξασφαλίζει ως φαίνεται εκ νέου τη μερίδα του λέοντος στην Κεντρική Επιτροπή, εκλέγοντας γύρω στα 160 μέλη και ποσοστό γύρω στο 60%.

Κερδισμένος ο Μανώλης Χριστοδουλάκης

Στους κερδισμένους της μάχης που έδωσαν οι 506 υποψήφιοι για τις εκλεγμένες 271 θέσεις της Κεντρικής Επιτροπής είναι ο Μανώλης Χριστοδουλάκης καθώς σύμφωνα με συνεργάτες του εξέλεξε 74 μέλη από τα 79 της λίστας που είχε κατεβάσει- αυτό σημαίνει ότι είναι η δεύτερη δύναμη με ποσοστό 28%. Ψηλά από την ομάδα Χριστοδουλάκη φαίνεται ότι εκλέγονται οι Φίλιππος Σαχινίδης, Βασίλης Κεγκέρογλου, Τόνια Αντωνίου, Μιχάλης Τζελέπης, Δημήτρης Τσιαντής, Αποστόλης Ραυτόπουλος, Δημήτρης Μπράτης, Στέφανος Μιχαλάκος.

Ισχυρή παρουσία Γερουλάνου στο νέο όργανο

Διακριτό αποτύπωμα στο νέο όργανο διεκδικεί η πλευρά του Παύλου Γερουλάνου, εκλέγοντας, όπως αναφέρουν συνομιλητές του, μέρι αυτή την στιγμή γύρω στα 50 στελέχη. Πολύ καλά πηγαίνουν στην σταυροδοσία η Έφη Χαλάτση (μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, ο Εύρης Ευρυβιάδης και ο Αργύρης Αργυριάδης (γνωστός δικηγόρος) από τη Θεσσαλονίκη, ο Γιώργος Πετρουλάκης (στενός συνεργάτης του κ. Γερουλάνου), οι κ.κ. Κώστας Πάστας, Κώστας Βαρδαβάς, Ευριπίδης Ελευθεριάδης, Μανώλης Πετράκης, οι κυρίες Κατερίνα Αυξεντίου, Κωνσταντίνα Αντεριώτη κ.α. Πηγές αναφέρουν ότι λειτούργησε η κομματική συμμαχία του Γερουλάνου με τον Μιχάλη Κατρίνη. Από τους συνομιλητές του Μιχάλη Κατρίνη έχουν δυναμική εκλογής οι: Θοδωρής Λώλος, Σταύρος Βαβίας, Χριστίνα Αλίρη, Αντώνης Πιτταράς, Γιώργος Ντούσκας, Δήμητρα Βεσλεμέ, Δημήτρης Δημητρίου, Χάρης Κονδύλης, Γιάννα Τσίχλη και Σπύρος Φράγκος κ.α.

Από τη λίστα των 16, «κλίματος» Άννας Διαμαντοπούλου, φαίνεται ότι εκλέγονται στελέχη όπως οι Χαρά Κεφαλίδου, Βαγγελιώ Σχοιναράκη, Λάμπρος Παλάτζας, Γιάννης Λύτρας, Θανάσης Ντερέκας κ.α. Από την πλευρά του Χάρη Δούκα (οποίος συμμετέχει ως αριστίνδην μέλος στην Κεντρική Επιτροπή) εκλέγεται η αντιδήμαρχος Ρωξάνη Μπέη, ο Κώστας Πανδής, ο Λάζαρος Καραούλης, η Έφη Παγκάλου κα.

Η πλευρά του Χάρη Δούκα εκλέγει την αντιδήμαρχο Ρωξάνη Μπέη, τον Κώστα Πανδή, τον Λάζαρο Καραούλη, κ.α. Λέγεται ότι στο νέο όργανο εκλέγονται και κομματικοί φίλοι του Παύλου Χρηστίδη.

Έμπειρα στελέχη εκτιμούν ότι τα τελικά αποτελέσματα θα «σφραγιστούν» και θα ανακοινωθούν , αφού υπολογιστούν οι ποσοστώσεις, πχ για τις γυναίκες που είναι 33%, για τους νέους 10%.

