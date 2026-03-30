ΠΑΣΟΚ: Ποιοι εκλέγονται στην πρώτη δεκάδα της νέας Κεντρικής Επιτροπής

Με το βλέμμα στραμμένο στις κάλπες του Τάε Κβον Ντο είναι η ηγεσία και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, καθώς συνεχίζεται η καταμέτρηση των ψήφων για την εκλογή της νέας Κεντρικής Επιτροπής.

Η τάση μέχρι τώρα, με καταμετρημένο περίπου το 25% των ψήφων για την εκλογή των 271 μελών της Κεντρικής Επιτροπής, δείχνει ότι στην πρώτη δεκάδα είναι (με τη σειρά να αλλάζει ανά …δευτερόλεπτο) οι: Κώστας Τσουκαλάς, Θανάσης Γλαβίνας, Λευτέρης Καρχιμάκης, Άννα Διαμαντοπούλου, Χρήστος Κακλαμάνης, Όλγα Μαρκογιαννάκη, Κώστας Παπαδημητρίου, Ηρακλής Δρούλιας, Μάρα Κουκουδάκη, Γιώργος Παπαβασιλείου, Γιάννης Ράπτης. Ψηλά φαίνεται ότι κινούνται και άλλοι «προεδρικοί», όπως ο Νίκος Δασκαλάκης, ο Μιχάλης Αεράκης, ο Βασίλης Σκουντής, ωστόσο το «αποτύπωμα» της κάλπης στις πρώτες σειρές αλλάζει διαρκώς, αφού το σκορ για τον κάθε υποψήφιο δεν είναι το ίδιο σε κάθε περιοχή.

Έμπειρα στελέχη εκτιμούν ότι η καταμέτρηση ενδέχεται να ολοκληρωθεί αργά το μεσημέρι της Δευτέρας. Μέχρι τότε μπορεί να αλλάξει η ροή όχι μόνο στην πρώτη δεκάδα αλλά στο σύνολο του πίνακα με τους 506 υποψηφίους, από τους οποίους θα εκλεγούν οι 271. Να σημειωθεί ότι τα τελικά αποτελέσματα θα «σφραγιστούν», αφού υπολογιστούν οι ποσοστώσεις, πχ για τις γυναίκες είναι 33%, για τους νέους 10%.

Σε κάθε περίπτωση η προεδρική πλευρά θα εξασφαλίσει τη μερίδα του λέοντος στην Κεντρική Επιτροπή, η οποία και θα εκλέξει το νέο Πολιτικό Συμβούλιο και το νέο Γραμματέα. Οι προεδρικοί εκτιμάται ότι θα εκλέξουν περίπου 160 μέλη στην Κεντρική Πολιτική Επιτροπή. Ισχυρή παρουσία διεκδικούν και οι τάσεις της «αντιπολίτευσης», με τον Μανώλη Χριστοδουλάκη να δίνει όλο το τελευταίο διάστημα σκληρή μάχη για την ενίσχυση του πανελλαδικού μηχανισμού. Κάποιες πληροφορίες αναφέρουν ότι από την τάση Χριστοδουλάκη αναπτύσσουν ταχύτητα για τη νέα Κεντρική Επιτροπή η Τόνια Αντωνίου, ο Μανώλης Αννέτης, ο Γιώργος Αναγνώστου, ο Γρηγόρης Κατσίλας, η Βάσια Αναστασίου κα. Διακριτό αποτύπωμα στο όργανο με την εκλογή στελεχών της τάσης τους διεκδικούν και οι Χάρης Δούκας, Παύλος Γερουλάνος, Μιχάλης Κατρίνης, Παύλος Χρηστίδης.

Οι πολιτικές υποχωρήσεις και οι ελιγμοί στο Συνέδριο

Το Συνέδριο έκλεισε με καταγεγραμμένη την προσπάθεια απ’ όλες τις πλευρές να επικρατήσει κλίμα ενότητας και συσπείρωσης, στη λογική ότι ακολουθεί προεκλογική περίοδος και το ΠΑΣΟΚ έχει μπροστά του τη δύσκολη μάχη με την ακούνητη βελόνα. Αυτό φάνηκε από όλες τις ομιλίες. Τα μηνύματα δε, που αντάλλαξαν τα κορυφαία στελέχη με τη Χαριλάου Τρικούπη ήταν πολλαπλά και δύο οι σημαντικές υποχωρήσεις της ηγεσίας, προκειμένου να περάσουν χωρίς συγκρούσεις και ομόφωνα τα «ψηφίσματα» το βράδυ του Σαββάτου. Η πρώτη υποχώρηση ήταν η υιοθέτηση, στην κεντρική πολιτική απόφαση του Συνεδρίου, της πρότασης του Χάρη Δούκα για το καθαρό «όχι» στη μετεκλογική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Το κορυφαίο στέλεχος επέμεινε επί μήνες υποστηρίζοντας ότι το ζήτημα συνδέεται με το πολιτικό DNA του ΠΑΣΟΚ κι ότι αν δεν γίνει αποδεκτή η πρότασή του θα καταθέσει ξεχωριστό ψήφισμα, αλλά τελικά δεν χρειάστηκε, αφού έγινε η σχετική προσθήκη στη διακήρυξη που επιμελήθηκε ο Κώστας Σκανδαλίδης.

Γιατί υποχώρησε ο Ανδρουλάκης

Η δεύτερη υποχώρηση του Νίκου Ανδρουλάκη αφορά στην πρότασή του για τη διεξαγωγή Συνεδρίου πριν από την κορυφαία διαδικασία για την εκλογή ηγεσίας από τη βάση. Αυτή η υποχώρηση έγινε σε δύο φάσεις: πρώτα εντός της τελευταίας συνεδρίασης της Πολιτικής Γραμματείας, όπου ο κ. Ανδρουλάκης απέσυρε την πρόταση ότι στο «προεκλογικό» Συνέδριο (πριν από τις κάλπες για την ηγεσία) θα πρέπει οι υποψήφιοι αρχηγοί να καταθέσουν το 15% των υπογραφών των Συνέδρων για να εγκριθεί η υποψηφιότητά τους και στη συνέχεια, εντός της μεγάλης «αρένας» του Τάε Κβον Ντο, όπου η ηγεσία απομάκρυνε από τον χάρτη των καταστατικών αλλαγών και τον πυρήνα της πρότασης για τη διεξαγωγή Συνεδρίου. Χάρης Δούκας, Παύλος Γερουλάνος, Μανώλης Χριστοδουλάκης, Μιχάλης Κατρίνης και άλλα στελέχη διατύπωσαν νωρίτερα με ρητό και κατηγορηματικό τρόπο την άποψη ότι ο λόγος πρέπει να δίνεται πρώτα στη βάση για την ανάδειξη ηγεσίας και κατόπιν να εκλέγεται η νέα ηγετική ομάδα.

Η ψηφοφορία για τις αλλαγές στο καταστατικό άρχισε, ενώ είχε απομακρυνθεί οριστικά το ενδεχόμενο των έντονων αναταράξεων ή μιας «ανεξέλεγκτης» σύγκρουσης από την προσπάθεια των παρασκηνιακών διαβουλεύσεων που έγινε μεταξύ των «αντιμαχόμενων» πλευρών, της «προεδρικής» και των άλλων. Άλλωστε το κλίμα που διαμορφωνόταν έδειχνε ότι με την υιοθέτηση μιας καθαρής θέσης για τις μετεκλογικές συνεργασίες και την απόσυρση του Συνεδρίου πριν από την εκλογή αρχηγού (σε τακτική ή έκτακτη περίοδο) δεν υπήρχαν άλλες σημαντικές διαφωνίες στο τραπέζι.

Έτσι, πέρασε η μετατροπή του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ σε ενιαίο κόμμα, με τα άλλα κόμματα, την Ανανεωτική Αριστερά και τις Κινήσεις που το απαρτίζουν μέχρι σήμερα να εκφράζονται πλέον ως τάσεις. Η Χαριλάου Τρικούπη θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική την απόφαση καθώς το ΠΑΣΟΚ ως ενιαίο κόμμα και όχι ως συνασπισμός κομμάτων θα μπορεί να πάρει (εάν και εφόσον είναι πρώτο στις εκλογές) το μπόνους των 50 βουλευτικών εδρών και νωρίτερα, μέσω αυτής της ρύθμισης να ανεβάσει τον πήχη των προσδοκιών για το εκλογικό αποτέλεσμα. Μέχρι τώρα βέβαια στις δημοσκοπήσεις το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί το ισχυρό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας και βρίσκεται πίσω, στη δεύτερη θέση με διαφορά 15 και πλέον ποσοστιαίων μονάδων., ενώ δεν έχουν μπει ακόμη στην «αρένα» του άκρως ανταγωνιστικού προεκλογικού σκηνικού τα εκκολαπτόμενα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυσταινού.

Όρια στις θητείες

Στις ψηφοφορίες με ανάταση των χειρών εγκρίθηκαν επίσης όρια στις θητείες των εκλεγμένων βουλευτών και ευρωβουλευτών: οι μεν βουλευτές θα έχουν δικαίωμα για πέντε πλήρεις θητείες ή συνολικά είκοσι χρόνια και οι ευρωβουλευτές για τρεις θητείες (συνολικά δεκαπέντε χρόνια). Όριο τεσσάρων θητειών (συνολικά 16 χρόνια) προβλέπει η ρύθμιση για τα ανώτατα συνδικαλιστικά όργανα.

Μια ακόμη αλλαγή αφορά στη μείωση του αριθμού των εκλεγμένων μελών της Κεντρικής Επιτροπής που θα είναι 271 (από 300)και του Πολιτικού Συμβουλίου που θα είναι 23 (από 31 που ήταν έως τώρα). Ακόμη θα εκλεγούν για πρώτη φορά – σήμερα στο Συνέδριο- 13 περιφερειακά συμβούλια. Άλλη ρύθμιση λέει ότι στα αριστίνδην μέλη στην Κεντρική Πολιτική Επιτροπή που θα εκλεγεί, συμπεριλαμβάνονται και όσοι διετέλεσαν Γραμματείς του ΠΑΣΟΚ και παραμένουν στο κόμμα, ο Δήμαρχος της πρωτεύουσας, καθώς επίσης και οι εκλεγμένοι περιφερειάρχες του ΠΑΣΟΚ. Στην παρούσα φάση με αυτή τη ρύθμιση μπορεί να είναι στην Κεντρική Επιτροπή, ως αριστίνδην μέλος ο Χάρης Δούκας (χωρίς «σταυρό» παρότι δεν είναι βουλευτής) και ο Περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης και της Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας.