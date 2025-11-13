Παρουσιάστηκε το Ψηφιακό Σχολείο – Πώς θα γίνει η μετάβαση στην ψηφιακή εποχή

Μία «γέφυρα» ανάμεσα στο σύγχρονο σχολείο και τη νέα ψηφιακή εποχή έρχεται να σηματοδοτήσει το Ψηφιακό Σχολείο, το οποίο δεν θα βασίζεται μόνο στην τεχνολογία, αλλά και στην ουσιαστική ανθρώπινη συμμετοχή και την ηθική.

Η παρουσίαση του Ψηφιακού Σχολείου που συνδέει το σήμερα με το αύριο, πραγματοποιήθηκε από την υπουργό Παιδείας την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου στο Ωδείο Αθηνών, παρουσία μεγάλου αριθμού στελεχών της εκπαιδευτικής και ακαδημαϊκής κοινότητας καθώς και μαθητών.

Όπως υπογραμμίστηκε, η ψηφιακή μετάβαση στην εκπαίδευση δεν είναι απλώς ένα έργο υποδομών. Πάνω απ’ όλα είναι ένα έργο των μαθητών και των οικογενειών τους, που μαθαίνουν, εργάζονται, συνεργάζονται, εξελίσσονται.

Η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη παρουσίασε τον τρόπο που το όραμα του Ψηφιακού Σχολείου γίνεται πράξη μέσα από πρωτοβουλίες, προγράμματα και δράσεις. Σύνδεση υψηλής ταχύτητας, έξυπνος εξοπλισμός, νέα εργαλεία μάθησης – είναι μερικά μόνο από τα δομικά στοιχεία της προσπάθειας, που καθιστά το σχολείο προσιτό σε όλα τα παιδιά της χώρας, όσο απομονωμένο κι αν είναι το μέρος που ζουν.

Η παρουσίαση του Ψηφιακού Σχολείου από την υπουργό Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη

«Το ταξίδι του Ψηφιακού Σχολείου στην Ελλάδα ξεκίνησε πριν λίγα χρόνια, με τη χώρα μας να αλλάζει ριζικά. Από τη στείρα αποστήθιση, προσπαθήσαμε να οδηγήσουμε την εκπαίδευση στη δημιουργία. Από τη μετωπική διδασκαλία, στη συνεργασία. Κι από την κιμωλία, στην ψηφιακή εμπειρία. Το Ψηφιακό Σχολείο γίνεται πραγματικότητα με την βοήθεια του Ταμείου Ανάκαμψης», ανέφερε η υπουργός, παραθέτοντας έναν προς έναν τους σταθμούς του νέου εγχειρήματος.

Οι διαδραστικοί πίνακες και τα νέα τεχνολογικά εργαλεία

Το υπουργείο Παιδείας προμήθευσε τα σχολεία με 36.264 διαδραστικά συστήματα σε 6.879 σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε γενική και επαγγελματική εκπαίδευση από την Ε’ δημοτικού ως την Γ’ λυκείου.

Παράλληλα, λειτουργεί το ψηφιακό φροντιστήριο – από την Ε’ δημοτικού ως την Γ’ λυκείου. Με ασύγχρονο τρόπο στις μικρότερες τάξεις, με ζωντανά μαθήματα στην Γ’ λυκείου.

Εξασφαλίστηκε ήδη η προμήθεια για την εγκατάσταση επιπλέον 2.900 διαδραστικών συστημάτων, ενώ μέχρι το τέλος της χρονιάς εκτιμάται πως θα βρίσκονται στις τάξεις.

Επιπλέον, αποκτήθηκε εξοπλισμός ρομποτικής και STEM για την εκπαίδευση με 29,9 εκατομμύρια ευρώ. Συγκεκριμένα, δόθηκαν 117.121 σετ ρομποτικής σε 11.146 σχολεία από το νηπιαγωγείο έως και γ’ γυμνασίου.

«Το έργο αυτό, το οποίο έχει ολοκληρωθεί, ήδη δείχνει πως μπορεί να είναι ένα θεμέλιο για ένα δημιουργικό και συμπεριληπτικό σχολείο», δήλωσε η υπουργός σχετικά.

Με επένδυση 22,2 εκατομμυρίων, δημιουργείται πλατφόρμα ψηφιακής μάθησης, στην οποία περιλαμβάνεται η μετατροπή του διδακτικού υλικού σε ενότητες ηλεκτρονικής μάθησης για την ενίσχυση της ψηφιακής και εξ αποστάσεων εκπαίδευσης για όλους τους μαθητές και σπουδαστές στην Ελλάδα.

Μετουσιώνονται τα προγράμματα σπουδών σε ανοιχτού κώδικα με διαδραστικά ψηφιακά περιβάλλοντα, με ψηφιακές τεχνολογίες στην εκπαιδευτική διαδικασία, με ανοιχτούς εκπαιδευτικούς πόρους, μία δαπάνη που ανέρχεται σε 79,9 εκ. Συγκεκριμένα, 15.000 ψηφιακά αντικείμενα θα δημιουργηθούν σε 4.000 ψηφιακά σενάρια με 4.000 μαθήματα με 3.000 βίντεο εξατομικευμένης μάθησης. Όλα αυτά, μπορούν να γίνουν πράξη άμεσα και να αξιοποιηθούν αναλόγως.

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο

Μέχρι σήμερα, έχουν πραγματοποιηθεί 3.500 ώρες ζωντανών μαθημάτων, 45λεπτα από καθηγητές, οι οποίοι κατόπιν αίτησης πηγαίνουν καθημερινά στο υπουργείο, καλύπτοντας πολλά γνωστικά αντικείμενα. 85 εκπαιδευτικοί προσφέρουν 477 ώρες «ζωντανών» μαθημάτων για τα περισσότερα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα ΓΕΛ, ΕΠΑΛ και ειδικών μαθημάτων.

Πρόσφατα, προστέθηκαν 4 νέα μαθήματα στην επαγγελματική εκπαίδευση όπως και 3 μαθήματα στοχευμένα και προσαρμοσμένα στις ανάγκες των παιδιών στην ειδική αγωγή, προκειμένου να διευρυνθεί η προσβασιμότητα για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

«Έχουν συνδεθεί μέσα στον πρώτο μήνα 35.000 μαθητές. Σταδιακά, θα αναπτύσσονται νέα εξεταστικά εργαλεία, ένα πλούσιο ψηφιακό φροντιστήριο, το οποίο ευελπιστούμε να απομειώσει και το βάρος που έχει η ελληνική οικογένεια στο να ενισχύσει τα παιδιά και να πετύχουν τους στόχους τους μέσω του σχολείου», ανέφερε η υπουργός. Ειδικότερα, εμπλουτίζεται η πλατφόρμα ασύγχρονης υποστήριξης (lms.digitalschool.gov.gr) με νέες ασκήσεις, επαναλήψεις και βίντεο υψηλής ποιότητας.

Το σχολείο του μέλλοντος με την Τεχνητή Νοημοσύνη

Στο πρόγραμμα ΑΙ ΙΝ SCHOOLS – «ΤΝ στην εκπαίδευση» συμμετέχουν 20 Λύκεια, εκ των οποίων τα 6 είναι Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία και τα 14 Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία ενώ για το πρόγραμμα, έχουν έως σήμερα εκδηλώσει ενδιαφέρον 385 εκπαιδευτικοί.

Το Ι.Τ.Υ.Ε. «Διόφαντος» έχει εξουσιοδοτηθεί από το ΥΠΑΙΘΑ, ως φορέας διαχείρισης του Πανελλήνιου Σχολικού Δίκτυου για την επεξεργασία δεδομένων στο πλαίσιο του «OpenAI for Greece» και υλοποιείται σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ωνάση.

Μέσω του νέου έργου, προσφέρεται η δυνατότητα τόσο σε εκπαιδευτικούς, όσο και σε μαθητές να αποκτήσουν πρακτικές δεξιότητες και εργαλεία για την υπεύθυνη, δημιουργική και παιδαγωγικά τεκμηριωμένη αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στη διδασκαλία και τη μάθηση.

Το πρόγραμμα ξεκινά τον Δεκέμβριο του 2025 για τους εκπαιδευτικούς και τον Μάρτιο του 2026 για τους μαθητές και μαθήτριες της Α’ και Β’ Λυκείου.

Το Πολλαπλό Βιβλίο

Η ανάρτηση του πολλαπλού βιβλίου, η διάθεσή του στην εκπαιδευτική κοινότητα σε ψηφιακή μορφή όπως και η διαδικασία επιλογής του, θα πραγματοποιηθεί εντός του τρέχοντος σχολικού έτους 2025-2026. «Έχουν ήδη κατατεθεί 181 σχολικά εγχειρίδια για 146 γνωστικά αντικείμενα. Μετά την αξιολόγηση, στόχος είναι η διανομή των νέων βιβλίων να γίνει τον Σεπτέμβριο του 2027 στις τάξεις από Α’ Δημοτικού έως Α’ Λυκείου», διευκρίνισε η υπουργός.

Επαγγελματική εκπαίδευση

Δημιουργείται η πλατφόρμα ψηφιακής μάθησης για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, η οποία περιλαμβάνει τη μετατροπή του διδακτικού υλικού σε ενότητες ηλεκτρονικής μάθησης για την ενίσχυση της ψηφιακής αλλά και της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για όλους τους μαθητές και σπουδαστές σε όλη τη χώρα. Και επειδή η μάθηση οδηγεί στις επιλογές του αύριο, υποστηρίζεται ο επαγγελματικός προσανατολισμός των μαθητών σε συνεργασία του ΕΟΠΠΕΠ.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σχολική επαγγελματική καθοδήγηση με μηχανική μάθηση – πρόκειται για μία πλατφόρμα επαγγελματικού προσανατολισμού και μία κεντρική πληροφοριακή υποδομή με μεγάλη αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης για την υποβοήθηση της παροχής συμβουλευτικής επαγγελματικής σταδιοδρομίας στο σχολείο.

Ειδική Αγωγή

«Κανένα έργο δεν θα είχε αξία, αν δεν είναι προσβάσιμο σε όλους», δήλωσε η υπουργός για να προσθέσει: «Το ταμείο Ανάκαμψης χρηματοδοτεί εργαλεία για μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με ένα ποσό, που υπερέβη τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Σ’ αυτό στηρίξαμε 455 σχολεία Ειδικής Αγωγής με την αγορά άνω των 16.000 αντικειμένων, ειδικά σχεδιασμένο τεχνολογικά εξοπλισμό για την εξυπηρέτηση μαθητών και μαθητριών με αναπηρία». Συγκεκριμένα, εξασφαλίστηκε ειδικός εξοπλισμός και πρόσθετο βοηθητικό υλικό για μαθητές και μαθήτριες με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εντός του 2025-2026, ύψους 802 χιλ. ευρώ.

Στο σημείο αυτό, η υπουργός επεσήμανε σχετικά με τη λειτουργία των ΚΕΔΑΣΥ, πως υπάρχει ιδιαίτερη στόχευση, για την επίσπευση των αιτημάτων των οικογενειών με ηλεκτρονική πλατφόρμα, νέα διαγνωστικά εργαλεία και εμπλουτισμό του ανθρώπινου δυναμικού.

Πιο αναλυτικά, στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ελήφθη μέριμνα για την προμήθεια υπολογιστικού εξοπλισμού με στόχο τη βελτίωση των υπηρεσιών κατά το έτος 2025-2026. Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η διαγωνιστική διαδικασία (2,7 εκατ. €). Παράλληλα, αναπτύσσεται Πληροφοριακό Σύστημα για τη διαχείριση αιτημάτων αξιολόγησης από τα ΚΕ.Δ.Α.ΣΥ. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί εντός του 2025 (3,5 εκατ. €).

Τα Κέντρα Καινοτομίας

Η δημιουργία 13 νέων Κέντρων Καινοτομίας σε ισάριθμες Περιφέρειες της χώρας, αποτελεί ένα έργο που ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια. Η λειτουργία τους θα ξεκινήσει από τα τέλη Δεκεμβρίου 2025. Αυτά τα Κέντρα θα βοηθήσουν με Εργαστήρια για τεχνητή νοημοσύνη, επαυξημένη πραγματικότητα, STEM και ρομποτική, αξιοποιώντας και τον εξοπλισμό που έχουν ήδη τα σχολεία. Παράλληλα, θα λειτουργούν ως χώροι κατασκευών, συναντήσεων και παρουσιάσεων. Εκεί θα τρέχουν και ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για θέματα αιχμής, προγραμμάτων σπουδών, για όλες τις ηλικίες. Επίσης, θα υποβοηθούν στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.

Στην παρούσα φάση, σχεδιάζεται η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και των στελεχών που θα συνδράμουν στη λειτουργία των Κέντρων.

Οι σχολικές βιβλιοθήκες

Δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην αξία του βιβλίου και της φιλαναγνωσίας, έχει ήδη ενταχθεί ένα μεγάλο έργο για τον εμπλουτισμό των σχολικών βιβλιοθηκών με βιβλία. Παράλληλα, δρομολογείται ψηφιακός μετασχηματισμός του δικτύου ώστε να λειτουργούν όλες μέσω ενός εθνικού δικτύου δημόσιων βιβλιοθηκών για την καταγραφή έντυπου και ψηφιακού υλικού, σε συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (9,5 εκατ. € μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης).

Το συγκεκριμένο, συνδυάζεται και με ένα έργο ΕΣΠΑ, το οποίο τώρα θα ξεκινήσει να τρέχει για εμπλουτισμό των βιβλίων στις βιβλιοθήκες αλλά και προσθήκη 400 βιβλιοθηκονόμων για πρώτη φορά στα ελληνικά σχολεία, για να μπορέσουν να βοηθήσουν στην καταλογοποίηση και στο κομμάτι της βιβλιοθηκονομίας – κάτι που μέχρι σήμερα, βασίζεται αποκλειστικά στο δάσκαλο και στη δασκάλα.

Συμπληρωματικά έργα

Νέες εμπειρίες μάθησης, προηγμένα εργαλεία διδασκαλίας, 3D ολογράμματα, ψηφιακοί οδηγοί μάθησης με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, ηλεκτρονικά και ακουστικά βιβλία, ebooks και audio books, ενίσχυση εργαστηρίων δεξιοτήτων, που διανθίζουν το ωρολόγιο πρόγραμμα. «Μία ψηφιακή προσέγγιση στη μάθηση, που είναι ενιαία, ασφαλής και ελπίζουμε, ποιοτική», σημειώνει η κ. Ζαχαράκη.

Επιπλέον πρωτοβουλίες για το δημόσιο σχολείο είναι η πλατφόρμα Skills4Life για τον εμπλουτισμό με νέα θέματα, τα οποία θυμίζουν την έρευνα Pisa και θα μπορούν να βοηθήσουν τον έλληνα εκπαιδευτικό να εξετάσει τα παιδιά και με έναν διαφορετικό τρόπο, με συνδυαστική γνώση, όπως και θέματα από τράπεζα θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας. Το Skills4life (ΕΠΑ) & η Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (ΕΣΠΑ) έγινε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και αντικείμενο την ερευνητική αξιοποίηση των δεδομένων της έρευνας PISA. Αναλυτικά, έχουν γίνει πάνω από 30.000 επισκέψεις ενώ περιλαμβάνονται 240 θέματα και 800 ερωτήσεις που καλλιεργούν την κριτική σκέψη, συλλογισμό, την ικανότητα επίλυσης προβλήματος. Η Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (ΕΣΠΑ) εμπλουτίστηκε με 210 νέα θέματα – 70 στα Νέα Ελληνικά, 70 στην Άλγεβρα, 35 στη Φυσική και 35 στη Χημεία.

Μέχρι το τέλος της χρονιάς, ξεκινά επίσης, ένα νέο εργαλείο, το ConnectEdParents+, το οποίο είναι πρόγραμμα Ενδυνάμωσης Γονέων για την Υποστήριξη Μαθητών στη νέα Σχολική και Ψηφιακή Πραγματικότητα, με δαπάνη ύψους 4,9 εκατ. €. Η νέα ψηφιακή πραγματικότητα περιλαμβάνει οδηγούς ενημέρωσης, συμβουλευτικό οδηγό και υλικό για τη στήριξη των παιδιών.

Οι ενοποιημένες ψηφιακές υπηρεσίες

Όχι μόνο για την τάξη αλλά γενικά για τη λειτουργία του σχολείου, ώστε να καταστεί εφικτό να συνδεθούν όλα τα συστήματα, η υπουργός ανέφερε: «Έχουμε σχεδιάσει και εξασφαλίσει πλήρη διαλειτουργικότητα όλων των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση – eparents, μητρώο εκπαιδευτικών, μητρώο φορέων, eteachers και κινητικότητα εκπαιδευτικών».

Η επιμόρφωση εκπαιδευτικών

Επειδή το Ψηφιακό Σχολείο δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς τους ανθρώπους του, δίνονται νέες ευκαιρίες στους εκπαιδευτικούς για την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων τους, επιπλέον των επιμορφώσεων που τρέχουν ήδη από το ΙΕΠ – υπενθυμίζεται, ότι με ευθύνη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) επιμορφώνονται για το Ψηφιακό Σχολείο 155.000 εκπαιδευτικοί γενικής και ειδικής αγωγής σε νέες παιδαγωγικές και τεχνολογικές δεξιότητες: διαδραστικά, ρομποτική/STEM, ψηφιακά αντικείμενα, ένα έργο που αντιστοιχεί σε 16,5 εκατ. €.

Συνολικά, 90.000 εκπαιδευτικοί, έως την άνοιξη του 2026 θα έχουν επιμορφωθεί στο Β2 επίπεδο των νέων τεχνολογιών.

Ειδικότερα, σχετικά με την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το ΙΤΥΕ «Διόφαντος» ισχύουν τα εξής: 7.019 εκπαιδευτικοί βρίσκονται σε επιμόρφωση Β2 επιπέδου ΤΠΕ ως το τέλος Νοεμβρίου 2025. Επιπλέον 3.500 εκπαιδευτικοί θα ξεκινήσουν να επιμορφώνονται την άνοιξη 2026.

Το Β1 επίπεδο επιμόρφωσης αντιστοιχεί σε 36 ώρες και περιλαμβάνει την Εισαγωγική Επιμόρφωση για την εκπαιδευτική αξιοποίηση των ΤΠΕ.

Το Β2 επίπεδο επιμόρφωσης αντιστοιχεί σε 60 ώρες και αφορά στην Προχωρημένη Επιμόρφωση για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη.

Η επιμόρφωση πραγματοποιείται σε εκπαιδευτικούς 13 ειδικοτήτων: Φιλολογικά, Φυσικές Επιστήμες, Μαθηματικά, Πληροφορική, Πρωτοβάθμια-Δάσκαλοι, Πρωτοβάθμια-Νηπιαγωγοί, Ξ,ένες Γλώσσες, Καλές Τέχνες, Φυσική Αγωγή και Υγεία, Εκπαιδευτικοί Μηχανικοί, Οικονομία, Διοίκηση και Κοινωνικές Επιστήμες, Επαγγέλματα Γης, Ειδική Αγωγή.

Από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (2020-2025) πραγματοποιείται η επιμόρφωση σε 64.311 εκπαιδευτικούς εκ των οποίων:

– 33.963 εκπαιδευτικοί στην «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη (Επιμόρφωση Β΄επιπέδου Τ.Π.Ε.)

– 58 εκπαιδευτικοί στο «Επιμορφωτικό πρόγραμμα για τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των Γ’ και Δ’ τάξεων των Πειραματικών Σχολείων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα για την αξιοποίηση των iPads ως εκπαιδευτικών εργαλείων»

– 27.090 εκπαιδευτικοί στον «Καθολικό Σχεδιασμό και Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού»

– 2.500 εκπαιδευτικοί στην «Τεχνητή Νοημοσύνη στην Εκπαίδευση».

– 700 εκπαιδευτικοί σαν «GenAI Empowered Educators».

Σχετικά με τα κενά και τις ελλείψεις εκπαιδευτικών

Όπως επεσήμανε η κ. Ζαχαράκη, «πρέπει να δομηθεί ένα νέο σύστημα πρόβλεψης των αναγκών για εκπαιδευτικούς σε μία δύσκολη συγκυρία, καθώς η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με το δημογραφικό πρόβλημα». Απάντηση αποτελεί το EduPlan, ένα νέο πρόγραμμα θα μπει σε λειτουργία ώστε να είναι δυνατόν με δημογραφικά στοιχεία, με στοιχεία των εκπαιδευτικών, με τις υπηρεσιακές μεταβολές να γίνεται καλύτερη πρόβλεψη των αναγκών σε όλη την Ελλάδα έτσι ώστε να γίνεται ολοένα και λιγότερος λόγος στην αρχή κάθε σχολικού έτους για τα κενά και να δίνεται χώρος στις ουσιαστικές αλλαγές και βελτιώσεις στην καθημερινότητα των σχολείων. Η δαπάνη για το έξυπνο Σύστημα Προβλεπτικής Στελέχωσης Σχολικών Μονάδων & Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Eduplan.ai) ανέρχεται σε 4,6 εκατ. €.

Επιπλέον δράσεις και έργα

Το EDUCONTACT είναι ένα νέο ολοκληρωμένο σύστημα υποστήριξης πολιτών και εκπαιδευτικής κοινότητας με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Η δαπάνη για το έργο ανέρχεται σε 5,7 εκατ. € και χρηματοδοτείται από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης «ΕΠΑ 2021-2025».

Το EDUQUALITY αποτελεί ένα σύστημα Πολυκριτηριακής Αντικειμενικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης Σχολικών Μονάδων και αντιστοιχεί σε δαπάνη 3,5 εκατ. ευρώ.

Το σχέδιο μείωσης της Διακινδύνευσης από Φυσικούς Κινδύνους σε περίοδο εξελισσόμενης Κλιματικής Κρίσης στα Σχολικά Συγκροτήματα της χώρας, που αντιστοιχεί σε δαπάνη 4 εκατ. ευρώ.

Ο ψηφιακός εγγραμματισμός και η προστασία πληροφόρησης (Εθνικό ΠΔΕ) εντάσσονται σε ένα νέο έργο για τον Εγγραμματισμό των νέων σχετικά με τα fake news, το οποίο πραγματοποιείται σε συνεργασία με τη ΓΓ Επικοινωνίας και Ενημέρωσης. Ενισχύεται η ψηφιακή παιδεία και η εκπαίδευση στα μέσα ενημέρωσης, προάγοντας την ανάπτυξη συνειδητοποιημένων πολιτών που διαθέτουν την ικανότητα να διακρίνουν την αλήθεια από την παραπληροφόρηση. Το πρόγραμμα, το οποίο έχει ήδη ξεκινήσει και συμμετέχουν 33 Γυμνάσια και Λύκεια, αντιστοιχεί σε δαπάνη 350 χιλ. ευρώ.

Η Ψηφιακή Πλατφόρμα Bullying (https://stop-bullying.gov.gr/) έχει δώσει τη δυνατότητα σε γονείς μαθητών και μαθητριών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να υποβάλουν ανώνυμες αναφορές περιστατικών στην ψηφιακή πλατφόρμα. Έως σήμερα έχουν δημιουργηθεί προφίλ 4.309 από γονείς και 376 από μαθητές και μαθήτριες. Έχουν υποβληθεί συνολικά 1.654 αναφορές (30/10) εκ των οποίων οι 871 για την πρωτοβάθμια και οι 783 για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.