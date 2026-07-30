Πάρος: Στην Κρήτη έφτασε ο καπνός από τη φωτιά

Μεγάλη εξάπλωση καπνού από τη φωτιά στην Πάρο δείχνει χάρτης προσομοίωσης, όπου διακρίνεται το νέφος να σκεπάζει τα γύρω νησιά και να φτάνει μέχρι την Κρήτη.

Όπως αναφέρει ο κόμβος πληροφόρησης για την Ατμοσφαιρική Σύσταση στην Ελλάδα, AtmoHub, σύμφωνα με την προσομοίωση, το νέφος καπνού μεταφέρθηκε υπό την επίδραση των επικρατούντων ανέμων επηρεάζοντας περιοχές της Πάρου, των Κυκλάδων, καθώς και τμήματα της βόρειας Κρήτης.

Το νέφος καπνού μεταφέρθηκε με τη βοήθεια των ανέμων σε κομμάτι των Κυκλάδων φτάνοντας έως την Κρήτη

Φωτιά στην Πάρο: Σε εξέλιξη η κατάσβεση εν μέσω ισχυρών ανέμων

Η εικόνα από τη φωτιά στην Πάρο δείχνει βελτιωμένη αν και οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Με το πρώτο φως της ημέρας κινητοποιήθηκαν επτά εναέρια μέσα – το ένα σε συντονιστικό ρόλο.

Μιλώντας σήμερα στο in, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής, Γιάννης Αρτοποιός, εμφανίστηκε πάντως επιφυλακτικός: «Η κατάσταση είναι σαφώς βελτιωμένη αλλά οι άνεμοι δεν μας βοηθούν. Παραμένουν ισχυροί, δυσκολεύουν το έργο της Πυροσβεστικής και δημιουργούν ανατροπές. Η φωτιά είναι σε εξέλιξη, γι’ αυτό και στέλνονται επιπλέον δυνάμεις».

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Πάρου, Κωνσταντίνος Μπιζάς, δήλωσε ότι «τρέχουμε να προλάβουμε ως τις 16:00 που οι άνεμοι σύμφωνα με την πρόγνωση θα ανέβουν στα 8 μποφόρ», παρ’ όλα αυτά υπάρχει αισιοδοξία ότι «η φωτιά τείνει να ελεγχθεί».

Η πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης, γύρω στις 13:3ο, σε περιοχή όπου υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες, αλλά παρά τις ισχυρές επίγειες δυνάμεις που επιχειρούσαν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, δεν κατάφερε να ελεγχθεί το πύρινο μέτωπο. Μέχρι στιγμής έχουν εκκενωθεί συνολικά εννέα οικισμοί, έπειτα από τέσσερα διαδοχικά προειδοποιητικά μηνύματα του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112.