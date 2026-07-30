CAFE MELI
Europlan

ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΜΗΛΟ
NOVA
ΕΛΛΑΔΑ

Πάρος: Στην Κρήτη έφτασε ο καπνός από τη φωτιά

Photo of Media+ Media+ Send an email 30 Ιουλίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 30/07/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
fotia paros
Palermo TECH HUB
Cosmos

Μεγάλη εξάπλωση καπνού από τη φωτιά στην Πάρο δείχνει χάρτης προσομοίωσης, όπου διακρίνεται το νέφος να σκεπάζει τα γύρω νησιά και να φτάνει μέχρι την Κρήτη.

ΧΡΥΣΟΣ

Όπως αναφέρει ο κόμβος πληροφόρησης για την Ατμοσφαιρική Σύσταση στην Ελλάδα, AtmoHub, σύμφωνα με την προσομοίωση, το νέφος καπνού μεταφέρθηκε υπό την επίδραση των επικρατούντων ανέμων επηρεάζοντας περιοχές της Πάρου, των Κυκλάδων, καθώς και τμήματα της βόρειας Κρήτης.

SUNSTOP

Το νέφος καπνού μεταφέρθηκε με τη βοήθεια των ανέμων σε κομμάτι των Κυκλάδων φτάνοντας έως την Κρήτη

MARIS

Φωτιά στην Πάρο: Σε εξέλιξη η κατάσβεση εν μέσω ισχυρών ανέμων

Η εικόνα από τη φωτιά στην Πάρο δείχνει βελτιωμένη αν και οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Με το πρώτο φως της ημέρας κινητοποιήθηκαν επτά εναέρια μέσα – το ένα σε συντονιστικό ρόλο.

Μιλώντας σήμερα στο in, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής, Γιάννης Αρτοποιός, εμφανίστηκε πάντως επιφυλακτικός: «Η κατάσταση είναι σαφώς βελτιωμένη αλλά οι άνεμοι δεν μας βοηθούν. Παραμένουν ισχυροί, δυσκολεύουν το έργο της Πυροσβεστικής και δημιουργούν ανατροπές. Η φωτιά είναι σε εξέλιξη, γι’ αυτό και στέλνονται επιπλέον δυνάμεις».

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Πάρου, Κωνσταντίνος Μπιζάς, δήλωσε ότι «τρέχουμε να προλάβουμε ως τις 16:00 που οι άνεμοι σύμφωνα με την πρόγνωση θα ανέβουν στα 8 μποφόρ», παρ’ όλα αυτά υπάρχει αισιοδοξία ότι «η φωτιά τείνει να ελεγχθεί».

Η πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης, γύρω στις 13:3ο, σε περιοχή όπου υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες, αλλά παρά τις ισχυρές επίγειες δυνάμεις που επιχειρούσαν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, δεν κατάφερε να ελεγχθεί το πύρινο μέτωπο. Μέχρι στιγμής έχουν εκκενωθεί συνολικά εννέα οικισμοί, έπειτα από τέσσερα διαδοχικά προειδοποιητικά μηνύματα του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112.

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Ετικέτες
Photo of Media+ Media+ Send an email 30 Ιουλίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 30/07/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Media+

Media+

Σχετικά άρθρα

vathrakogiannis

Φωτιές σε Κρήτη και Πάρο: «Μηδενική ορατότητα και αναταράξεις» από καπνούς και ανέμους

30 Ιουλίου 2026

Φωτιά στην Πάρο: Συνελήφθησαν ο δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος, ένας υπάλληλος του Δήμου και ένας εργολάβος

30 Ιουλίου 2026
laiki agrotes

Αγροτικά προϊόντα: Τι αλλάζει με τα ψηφιακά δελτία και τι ισχύει για λαϊκές, ελαιοτριβεία και χωράφια

28 Ιουλίου 2026

Η νέα εθνική πολιτική για το νερό με ενιαία διαχείριση

27 Ιουλίου 2026

Το νέο επενδυτικό πλαίσιο για ανταγωνιστική και βιώσιμη γεωργία

27 Ιουλίου 2026

Σπιτάκια ανακύκλωσης: Οι έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και οι καταγγελίες της ΤΕΧΑΝ για πολιτικούς και επιχειρηματίες!

27 Ιουλίου 2026

Φαγητό, καθαριότητα και έλλειψη νοσηλευτών τα προβλήματα των δημόσιων νοσοκομείων

27 Ιουλίου 2026
ekloges kalpi

Γκάλοπ Marc: 14 μονάδες η διαφορά ΝΔ-ΕΛΑΣ, τρίτο το ΠΑΣΟΚ, βυθίζεται η Καρυστιανού

26 Ιουλίου 2026

«Σπιτάκια ανακύκλωσης»: Στους Δήμους η ευθύνη για την λειτουργία τους

24 Ιουλίου 2026
panellinies

Βάσεις 2026: Ποιες σχολές ανέβηκαν, ποιες υποχώρησαν

23 Ιουλίου 2026
ELOUNDA PASS
Back to top button